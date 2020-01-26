SWAG主播「性愛影片」遭外流盜賣，但A片有著作權嗎？

最近看到SWAG主播夢夢的「性愛影片」遭外流盜賣，夢夢說要提告，認為著作權被侵害，A片有沒有著作權呢？如果沒有的話，什麼樣的創作享有有著作權呢？

早先法院認為A片沒有著作權

《著作權法》第3條規定，著作的定義是限於文學、科學、藝術或其他學術範圍內的創作，意思是如果不具有「學術性」，就稱不上《著作權法》裡的「著作」，也就可能不能享有著作權。

而從這個角度討論，早期的法院見解認為，《著作權法》的立法目的除了在保護著作，使著作物為大眾公正利用外，保障社會文化的健全發展也是《著作權法》的重要目的。因此有影響維持社會秩序或違背公共利益的創作，無法促進國家社會發展，本就不受到《著作權法》的保障。法院也就具此認為A片因為影響公序良俗，無促進國家社會發展的功效，所以不屬於《著作權法》中具學術性的著作，也沒辦法享有著作權。（最高法院88年台上字第250號刑事判決）

近期法院認為A片有著作權

但近期法院對A片著作權的認定採不一樣的觀點，認為除了含有暴力、性虐待、人獸交等沒有藝術、醫學性或教育性的A片（又稱為硬蕊）外，A片是能享有著作權的 （智慧財產法院101年刑智上易字第74號刑事判決）

為什麼法院變了？有一派說法認為，用公序良俗作來限制創作的發展是有問題的！

因為公序良俗常常受到當代主流文化跟道德的拘束，不讓其他非主流的著作受到保護似乎有限制創作的可能，而知識文化的創作的品質、美感、符不符合主流價值不應該考量因素，這也就是美學不歧視原則！

況且《著作權法》裡本來就沒有說創作違反公序良俗就不能受到著作權的保護。至於如果著作對社會有害，本來就有其他的法律來管制，例如《刑法》235條的散布猥褻物品罪，因為《著作權法》並不是用來管制社會上的行為，而是為了保護著作，如果對於某些著作有歧視，就沒辦法讓創作好好發展。像是以前被列為禁書的金瓶梅，現在卻被公認為是經典的小說，這就思想不應該被箝制的最好證明。

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另一派的說法則是其實法院還是以公序良俗為依歸，只是現在社會對公序良俗的界線比以前寬了。

因為現在法院也不是接受所有的A片都有著作權，還是把硬蕊的A片著作權排除在《著作權法》之外，所以法院也不是完全放棄審酌公序良俗，只是法院認為現在社會認為軟蕊的A片內容其實是在社會公序良俗內的。

兩個說法到底哪派會勝訴，可能需要更多的判決才能判斷，但無論如何，現在主流看的A片是有著作權的，若不想背上犯法的疑慮，看的時候要認清「正版」喔！

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航