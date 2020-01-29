九龍城「明星街市」的商販：可以粗聲粗氣，也可以溫文爾雅

文：伍岳泰 （《香港故事：此時此地》節目編導 ）

圖：香港電台

此時：由早上6時開始，街市就開始繁忙的一天，直到晚上8時結束營業為止。不同時段到訪街市的人，代表著各個階層的人，他們背後又有何故事呢？

此地：九龍城街市是香港其中一間著名的「明星街市」，皆因曾有不少明星前來到訪，加上材料新鮮，吸引不少人慕名而來。不過，現今有人嫌棄街市衛生程度較差，轉投光顧超級市場。街市內的商販，生意額大不如前。究竟在街市內，商戶又如何訴說自己的故事呢？

九龍城街市

清晨5時，街上空無一人，正當都市人好夢正酣，九龍城街市的檔販，已經開始一天工作。

清晨的街市，別有一番光景：沒有人頭湧湧，只有檔販默默地執貨開檔，沒有吵鬧的叫賣聲，只有開閘的聲音，間中夾雜一兩句粗口。有些人會認為，街市檔販粗聲粗氣，是粗人一個，但可能對於他們來說，「夠惡」才是在街市的生存之道。

菜檔檔販嬌姐，外型像電影《功夫》中，元秋飾演包租婆，是典型「街市妹」，由於父親是街市檔販，所以自幼已在街市打滾，一做做足50多年，現今和丈夫以及兩個兒子打理菜檔。嬌姐雖然「講嘢大聲」，但「唔代表佢惡」，兇神惡煞只是一個表像，原因是年輕時曾做好心，讓位給其他人擺檔，怎料最後給別人霸佔了位置，得不償失。

賣菜的嬌姐，在街市打滾已有五十年多年。

時間來到8點多，街市開始多人。除了本地人和菲傭外，偶爾也看到外國人的身影。有來自巴西的足球教練，經朋友口耳相傳，知道九龍城街市的食材新鮮，所以特別前來買鮮魚。可能你會問，街市檔販怎樣和他們溝通？這兒的檔販很多都懂得英文，甚至有人聲稱自己大學畢業，覺得辦公室生活苦悶，迫不得已才接手這盤「家族生意」。

直到中午時分，街市人潮開始疏落，檔販們終於可以休息一下。有趣的是，有些商戶本身是居於九龍城，午飯時間會回家煮飯，再帶回舖頭吃；亦有人選擇在檔口煮飯、炒菜，「席地而吃」。

九龍城街市，現時有400多間舖頭，可說是全港大型街市之一，內裏的舖頭大多有廿多年歷史，幾乎養活兩、三代人。在二樓賣鞋的胡女士，父親在九龍城擺地攤，賣膠拖鞋維生，其後搬進九龍城街市繼續擺賣，可惜社會轉變得太快，市民可以在其他地方買到膠拖鞋，生意也漸漸下跌，現時鞋店對她來說，有時是一種負擔。

鞋檔檔主胡女士由父親一代起已在街市賣鞋。

鞋店一步之隔，是一檔賣玩具的店舖。檔主李伯伯80多歲，曾經歷二次大戰，在50年代初，由內地來到香港，就此落地生根。由於年青時曾在內地學做燈泡，故最初來港，也是在燈泡廠工作。當時為了幫補家計，早上在燈泡廠打工，晚上就在九龍城街邊擺賣做小販，一手一腳養活女兒。這個獨生女，是他的心肝寶貝，形容「比生十個仔還要好」。

賣玩具的李伯伯，50年代由內地來到香港，獨力養大女兒。

在80年代尾，與很多香港人一樣，當時選擇移民加拿大，遠走他方，不過李伯伯又不適應外國生活，便放棄居留權，回流香港，一個人住在深水埗一個單位。雖然女兒隔天會越洋來電，早年身體不適，女兒也特意回港照顧他，不過始終兩人分隔兩地，李伯伯又年事已高，都要開始為自己的將來，再作打算。

在某個平日的下午，攝製團隊遇上了家庭主婦「菁姐」，菁姐稱自己有兩份正職，一是陪月員，另一職務就是家裹的「大廚」，剛巧拍攝當日兩名孫兒都會來她家吃飯，所以特意加多一兩味餸菜。菁姐煮飯，可謂一絲不苟，洗菜洗得十分仔細，所有油炸過的食材，會先「過一過水」，覺得好像衛生一點。對於她來說，家庭成員吃飯吃得開心，吃得健康，遠比任何事都重要，也是她滿足感的來源之一。

一家人圍在一起吃飯，是最幸福的事。

正所謂「一養米養百樣人」，「街市佬」或者「街市婆」其實也很多樣，可以是粗聲粗氣，亦可以是溫文爾雅。整個拍攝過程中，很有幸可以聽到他們的故事，亦很感謝各檔販，容許我們自出自入，不介意我們拍攝。而唯一的遺憾是，我們碰不到發哥，以及與發嫂擦身而過。

九龍城街市是香港其中一間著名的「明星街市」，皆因曾有不少明星前來到訪，加上材料新鮮，吸引不少人慕名而來。

節目簡介：

節目簡介：在香港的日與夜，素未謀面的人們在同一空間相遇，會交集出怎樣的故事？取材一個地點，以紀錄片形式捕捉日常，也在捕捉人生的無常與美麗。香港電台節目《香港故事：此時此地》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A 播映，本集1月25日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex