Over my dead body! 七種拒絕別人的英文用語，讓你成功脫身

好煩喔!大家一直約我出去玩,偏偏我今天就是想待在家裡。藉口快要用完了,該怎麼拒絕人家呢?讓我們來看看七種拒絕別人的用語,讓你成功脫身!

I’m afraid I can’t

I’m afraid I can’t. 是一種有禮貌的拒絕方式,表示你覺得不能配合是一件很可惜的事情,其實你很想答應的,只是你「恐怕不行」,記得,講完這句後要接著補上你拒絕的原因(或藉口)。

A: I’m afraid I can’t make it to your party on Sunday. My cousin, Eve, is visiting.

B: Is she pretty?

A: I guess so. Why?

B: You should bring her to the party. A: 我禮拜五恐怕不能去你的派對了,我的堂妹Eve要來探訪。

B: 她漂亮嗎?

A: 算是吧,怎麼了?

B: 你應該帶她來參加派對。

Over my dead body.

比起其他的拒絕方式,這句話比較強烈一些,你心意已決,不管什麼都沒辦法改變你的主意,甚至寧願死翹翹也不願意。over my dead body的意思就是 「死都不要」,如果說完這句話別人還繼續慫恿你那就真的是不知好歹了。

A: My brother had the nerve to ask me for help with his science project after telling Mom that I snuck out of the house last night to John’s party.

B: What did you say to him?

A: Over my dead body. A: 我弟在告訴媽媽我昨天晚上溜出家門去John的派對後,竟然有種要我幫忙他的科學報告。

B: 那你跟怎麼回答他?

A: 我死都不要幫忙。

Not in a million years.

a million years是一百萬年,字面上的意思就是沒有一百萬年這件事不會發生,但事實是,我們都不可能活那麼久來印證一百萬年後這件事會不會發生,所以這句話表示「絕對不會發生」、「永遠不會發生」。

A: Sis, can I borrow your van this weekend?

B: Not in a million years.

A: Come on! Please!

B: Last time you borrowed it, you left garbage in the van, broke the windshield, and stained the mats with coffee. Also, you didn’t even fill up the tank when you returned it! A: 姊姊,我這週末可以跟妳借廂型車嗎?

B: 永遠不會借給你。

A: 拜託啦!

B: 你上次跟我借的時候,你把餅乾屑撒得到處都是、打破了擋風玻璃、留了咖啡印子在地毯上。還有,你還我的時候連油都沒加滿。

It’s not you. It’s me.

這句是可說是經典中的經典,在歐美影集中,常常使用這句來拒絕不喜歡對象的約會,甚至拿來當作分手的台詞。當目的是想要委婉地拒絕別人的邀約,同時又想要保護對方不受傷的時候,就可以巧妙使用這句It’s not you. It’s me. 「不是你的問題,是我的問題」。

Sorry, I don’t want to go out with you again. It’s not you. It’s me. I’m not looking for a serious relationship right now. 抱歉,我不想再跟你去約會了。不是你的問題,是我的問題,我現在不想要一段認真的感情。

Take a rain check.

戶外的運動賽事時常受到天氣影響,有時候因為下雨就必須改期,這時主辦單位會發所謂的”rain check“給已經購票的觀眾,等天氣好就可以回來看比賽,所以Take a rain check.的意思就是 「改天吧」!

I don’t feel like going out tonight. I’m too tired from work today. Take a rain check? 我今晚不太想出門,我今天工作太累了,我們改天約好嗎?

I’m swamped.

swamp是「沼澤地」的意思, I’m swamped.就像是深陷在沼澤中,已經堆積如山的事情給被淹沒了,形容真的「太忙了!」,聽起來很生動,對吧?用如此誇飾的句子來拒絕人家,別人不會怪你的,或許還會換來一些同情與關心。

I would love to go out for lunch at the park with you! But sadly, I’m swamped with work. Looks like I’m not going to have a lunch break. 我很想給你一起去公園吃午餐,但很難過的是,我現在被工作淹沒了。看來我中午沒有辦法休息了。

I’m all tied up.

什麼?你被綁起來了,所以不能來嗎?要不要打110 ?先等等,聽到這句話的時候別擔心,這裡指的tied up是形容被事情被綁住,沒有辦法抽身的意思。同上一句都是生動地形容自己很忙,「我沒辦法脫身!」,所以只好拒絕囉!

A: Hey, it’s Katie. I’m calling to ask you if you want to go to the gym with me later?

B: Sorry, I’m all tied up at the office right now.

A: You told me it was your day off yesterday! Are you sure you’re not just lazy?

B: Fine. You caught me. Let’s go then. A: 嗨,我是 Katie 。我打來問你等等要不要跟我一起去健身房?

B: 抱歉,我現在在辦公室沒辦法脫身。

A: 你昨天跟我說你休假,你確定你不是因為懶惰不去嗎?

B: 好吧,被妳抓到了,那我們一起去吧!

七種拒絕的用語都學起來了嗎?記得不要不好意思拒絕別人,怎麼說才是重點!下次遇到尷尬的狀況時,選擇正確的說法這樣說就對了!

