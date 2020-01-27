祭品文會構成賄選嗎？「送雞排」與「投票權」是否有對價關係？

隨著2020年大選結束，許多人開始兌現選前祭品文的承諾。像是館長陳之漢就在北中南舉辦六場雞排發放會，每場發放2000份雞排，引來大批人潮。而先前國民黨籍臺南市議員謝龍介，也曾表示若韓國瑜沒有贏蔡英文90萬票，只要少贏一票，就要發放在台北、台南、高雄各發送900塊雞排，引起法務部、內政部關心，修改「雞排祭品文」，改為沒贏90萬票，個人捐30萬元給弱勢團體。

根據媒體報導，謝龍介發雞排的言論，已遭檢舉賄選，分案後由林怡君檢察官偵辦。對此台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，承辦檢察官將針對個案調查「發送雞排」與「投票權的行使」是否有「對價性」，及有無符合「賄選」的構成要件，以進行綜合判斷。

究竟發雞排的祭品文，是否會構成賄選呢？

「賄選」的構成要件

依據《公職人員選舉罷免法》第99條規定，須對「有投票權之人」，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約定「不行使」投票權或「為」「一定之行使」。其中行求、期約或交付之賄賂或不正利益，必須和投票權人的投票權行使或不行使有「對價」關係（詳見後文）。

對象是否為「有投票權」之人

以祭品文為例，他的對象並非特定人，而是看的到這篇文章的「不特定多數人」，而這群不特定人中，也包含了「沒有投票權」之人。 若今天條件達成，就算沒有投票權，在發放雞排的時間也一樣可以去領取。故在對象上是否針對「有投票權人」已有疑義。

主觀上行賄意圖

另外，行為人主觀上，是否有希望投票權人為特定行為？以謝龍介案為例，謝龍介身為國民黨黨員，應該是希望韓國瑜贏，故他主觀上應該是認為韓國瑜穩贏，只是在跟大家打賭會贏幾票。若想要吃謝龍介的雞排，就要讓韓國瑜輸，這跟謝龍介的主觀想法應該並不相符，所以可以推定謝龍介應該沒有想要用雞排來吸引大家改投韓國瑜。

而館長陳之漢主觀上應該希望蔡英文贏，也許願若蔡英文贏，就發送雞排。故在解釋上，會比謝龍介更符合構成要件。因為想吃到館長雞排的人，就要讓蔡英文贏。但館長主觀上也只是希望蔡英文勝選，應該沒有想要用雞排來買票。

對價關係

依照實務見解，是否有對價關係，需要綜合判斷，除了行賄人主觀的意思外，還須要衡量給付之對象、時間、方法、價額及其他客觀情狀，依「國民」的「法律感情」及「生活經驗」，評價有無「逾越社會相當性」，及是否足以「影響」或「動搖」投票意向等情。

用一塊雞排，就可以買到您的票嗎？《法操》相信在我國的國民生活經驗，一塊雞排（而且還不確定是不是排的到），應該是不足以動搖或影響人民投票的意向。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航