土耳其6.8淺層強震已知31死，總統下令三部長共赴災區面對「考驗」

位處土耳其東部的艾拉齊省（Elazig）於24日當地時間晚上8點55分（台灣時間25日凌晨1點55分）發生規模6.8強震，目前已知31死亡、1547人受傷。該國災害與應變管理署署長指出目前所有緊急和救災團隊都已出動，也已備妥物資送抵災區，但仍無法說明整體災損和傷亡情形。若有必要，軍隊已準備好投入救災。總統艾爾多安也在推特上表示，已下令三個部的部長前進災區。

和三部長共赴災區勘災，總統艾爾多安：「這是對土耳其的考驗」

《土耳其廣播電視》於台北時間26日凌晨2點報導，此起地震至少已造成31人死亡、1547人受傷，有感餘震超過530次，其中規模4以上有9次。

《中央社》報導，據信仍有21人受困待援。震央在艾拉齊省錫夫里傑鎮，震源深度為6.7公里，鄰近省分及鄰國如敘利亞、喬治亞等都可感受到地震。2020年開年以來，土耳其發生多起地震。西部馬尼沙省（Manisa）於22日發生規模5.4地震；首都安卡拉於23日發生規模4.5地震，都無災情。

Photo Credit: Google Maps 艾拉齊省位於土耳其國境的東半部，圖中紅色氣球標示處即為該省。

該國內政部長索魯（Suleyman Soylu）25日晚間表示，馬拉特雅省（Malatya）的多安尤（Doganyol）、艾拉齊省分別有4人和25人罹難。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）也已調集數百頂帳蓬和床鋪、數千條毯子，送抵災區。土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）宣布在安卡拉設置處理危機窗口、派出搜救團隊，並且在災區設置行動廚房，能對5000人提供伙食。

依據《CNN》報導，內政部長索魯表示在強震過後的有感餘震，規模最大者為5.4；美國地質調查局也表示約莫有50萬人感受到此次的強震，包含像是伊拉克、敘利亞和黎巴嫩等國。

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Photo Credit: AP / 達志影像 搜救人員持續在強震災害現場搜救並運出傷者。

Photo Credit: AP / 達志影像 土耳其總統艾爾多安（圖片中間者）到艾拉齊省視察災情。

《聯合新聞網》報導，24日在伊斯坦堡會晤德國總理梅克爾來訪的土耳其總統艾爾多安，已取消後續行程，25日赴災區視察。艾爾多安也在推特表示已下令環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）、內政部長索魯（Suleyman Soylu）、衛生部長克扎（Fahrettin Koca）前進災區。

土耳其災害與應變管理署署長居呂奧盧（Mehmet Gulluoglu）指出，艾拉齊省及鄰省的所有緊急和救災團隊已全員出動進行搶救，目前仍無法說明整體災損和人員傷亡情況。國防部長艾卡（Hulusi Akar）表示，若有必要，軍隊已準備好投入救災。

《路透社》報導，出席在地震罹難的一對母子喪禮的艾爾多安以「土耳其的考驗」形容此次強震，「我們正在盡這個國家與民族所能搶救，我們會持續在所有搜救點繼續努力。」他同時表示鋼製房屋會盡快在災區建起，以提供給流離失所的人民。

24日晚上，內政部長索魯依據該國緊急處理計畫，將此次強震定位為「等級3」的事件，意指需要國家內的迴響與參與，但尚未需要向國際請求協助。

位處多條活躍斷層線上，土耳其和台灣一樣曾在1999年發生強震

《中央社》報導，土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。最近一次造成嚴重災難的地震是土東的萬恩省（Van）2011年10月規模7.2強震及餘震。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

此斷層線1999年8月17日發生錯動，引發規模7.4強震，長達37秒地震造成馬爾馬拉海地區（Marmara region）的柯加里省（Kocaeli）、伊斯坦堡省、布爾薩省（Bursa）、薩卡里亞省（Sakarya）、雅洛瓦省（Yalova）約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是當地自1939年以來傷亡最慘重的災難。

《中時電子報》報導，1999年土耳其西北部發生了兩次強烈地震，共造成1.8萬死亡，同年台灣也有921大地震，土耳其也資助了一些他們在強震後的救援物資，比如組合屋。

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責任編輯：潘柏翰

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