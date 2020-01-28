在中國，比「新型冠狀病毒」更可怕的是「愛國病毒」

「武漢肺炎」在中國農曆新年臨近時來勢洶洶，感染「新型冠狀病毒」的人數不斷攀升，令這個喜悅祥和的節日蒙上了一層陰影。

疫情的重災區武漢自23日宣佈封城後，周邊十多個城市也加入了封城行列。為了阻斷疫情大規模傳播的可能，其他省份陸續取消了春節節慶活動，一些旅遊景區和文化場館被迫關閉，原定春節檔期上映的賀歲電影無奈取消。

去（2019）年初以來的中美貿易衝突讓中國經濟經歷了二十多年以來的最嚴重衰退，年底中美達成的第一輪協議，讓原本山重水複疑無路的中國經濟迎來了柳暗花明的契機。春節假日期間，中國居民可觀的旅遊支出和食品消費本可以給中國經濟一劑強心針，目前來看，已經受到了不少衝擊。

儘管如此，中共歷來也有著粉飾太平的傳統。尤其，在這樣一個對中國人來說最重要的傳統節日，中共不會放過用用親情、團圓作為包裝來推銷其意識形態和價值觀的機會。

中共的官場每到春節前夕都有舉辦團拜會的傳統，湖北省這次也沒有缺席。就在武漢宣佈封城的兩天前，湖北省春節團拜會文藝演出在重疫區的武漢洪山禮堂舉行，省委、省政府的多位領導出席。當地媒體對此的報導是：「演員帶病出演、登臺火力全開。」就在武漢多家醫院爆出物資短缺，呼籲外界捐助的時候，湖北省省長24日對著央視的採訪鏡頭信誓旦旦地保證：「武漢物資儲備和市場供應是充足的。」 另外，湖北省在24日才宣佈啟動重大突發公共衛生事件一級響應，比不是重疫區的浙江、廣東、湖南晚了一天。

中國有句俗語：屬算盤珠子的，不撥不動。若不是習近平在20日發話撥動了算盤珠子，湖北省的領導恐怕還在繼續裝睡。這倒不是說，高高在上的習大大有多麼英明神武，下面的官員多麼昏聵無能。毫無意外，這是中共僵化的極權體制下又一大驚天絕作。

23日，中共中央、國務院在北京人民大會堂舉行了盛大的春節團拜會，習近平在會上隻字不提武漢疫情，依然沉浸在他的盛世中國夢。中共黨媒《人民日報》的首頁看不到關於武漢肺炎疫情的報導，通篇是偉大領袖的金玉良言、諄諄教誨。

央視一年一度、已經舉辦了二十多屆的國家專案——春晚，更不會放棄這個煽情動員的機會，儘管中國網路上對於在這樣一個突如其來的災難時刻舉辦這樣一個喜氣洋洋的慶祝活動是否合適有諸多爭議。這次的春晚除了一如即往絢麗奪目的色彩、誇張的樣板戲式表演、千篇一律的政治宣教，還臨時插入一段未經彩排、略顯生硬的武漢疫情詩朗誦。

一個叫做《走過場》的諷刺小品獲得了一致好評，有網友認為：「這很應景，諷刺到位。」這部作品反映了中共官場長久以來的形式主義，習近平上臺不久後，曾經大力貫徹落實了群眾路線教育實踐活動，反對的「四風」之一就有「形式主義」。但是，筆者依稀記得當年筆者的一位長官曾經在會上說過：「我們不搞形式主義，但是形式還是要的。」

當形式主義的東西被包裝成了必要的形式，那就可以堂而皇之地大行其道，形式一級做給一級看。當小品中的郝處長發現馬科長搞形式主義後，也只是形式上發了火，因為他慰問患者也是為了拍照搞形式。最後，當郝科長和事前串謀好的上級領導通話匯報工作時，沒想到後者來了一個回馬槍，要用所謂的「黨紀國法」來制前者於死地。這樣的劇情設計似乎也是在敲山震虎或是迎合大眾的心理期待。

結合中國網路的主流民意以及專制政權的政治慣例，未來全國疫情穩定以後，湖北的官場註定要經歷一場血雨腥風，這不僅是平息湖北官場不作為、亂作為、穩定壓倒一切所引發的民憤，也是為了切割不肖官員，維護習近平的最高權威。

很多人不能理解地是，為什麼經歷過2003年SARS疫情淬煉過的政府，17年後面對相似的疫情，反應還是如此的鴕鳥心態？

據報導，武漢肺炎最早病例出現在去年12月8日，直到12月31日 ，武漢市才首次發佈官方聲明稱確診27例，還信誓旦旦對外宣稱：「未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。」隨後各地員警大誓抓捕那些所謂在網路上散佈謠言的人，其中包括8名在網路發佈武漢肺炎為新型非典疫情的網民。當感染的人數不斷增加，甚至出現了死亡病例，武漢政府依然沒有呼籲當地居民採取妥善防護措施，任由疫情蔓延，武漢當地甚至還舉辦了一場4萬人同吃年夜飯的活動來幫助疫情擴散。

當泰國、日本、越南等周邊國家相繼檢出輸入型病例，而中國除了湖北的其他省份卻沒有報告感染病例，於是乎「新型冠狀病毒」被一些中國人調侃成了「愛國病毒」，傳言道：它只出國，不出省。中國人的幽默感似乎有著優良的傳統，就像當年作為天朝上國的清帝國，發現洋人見到皇帝不下跪，最後分析出的原因是洋人沒有膝蓋骨，所以腿不能彎曲。

其實，中國人很早就感染了「愛國病毒」，今天這種病毒依然在其身上發作，讓其產生諸種多匪夷所思的行為，總結起來四大特徵。

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首先是魯迅筆下的阿Q精神，具體表現是矇昧無知，自以為是

清末，一群由地痞流氓組成的義和團聲稱有刀槍不入的神功，到處屠掠洋人和親西方的中國人，後來打出「扶清滅洋」的旗號，一度被慈禧太后招安來對抗八國聯軍，不過這群烏合之眾在洋槍洋炮之下很快就作鳥獸四散。

就在中國官方宣佈新型冠狀病毒可以有限人傳人，建議公眾戴口罩的時候，一些人依然一副事不關己高高掛起的樣子。有香港傳媒到廣東採訪當地居民，一些大媽對著鏡頭手舞足蹈地表示：「相信政府，連口罩都不用戴」、「有黨的關懷不用怕」。

這不禁讓人聯想起文革時期那戰無不勝，攻無不克的毛澤東思想，當時一首耳熟能詳的紅色歌曲《大海航行靠舵手》唱道：「大海航行靠舵手，萬物生長靠太陽。雨露滋潤禾苗壯，幹革命靠的是毛澤東思想。」當年毛澤東思想除了可以武裝人們的頭腦幹革命，還能治病救人。1968年10月30日《人民日報》以《靠毛澤東思想打開了聾啞禁區》為題，報導解放軍某部三○一六部隊衛生科毛澤東思想醫療宣傳隊在遼源聾啞學校治療聾啞病的事蹟。科學出版社還專門出版了圖書，將此收入其中。

其次是巨嬰症

特點是只知道索取而不知道付出，而且心理脆弱，一旦出現超出預期的情況，就會做出過激行為。中國心理學家武志紅在《巨嬰國》一書中就曾經指出：「90％的中國成年人都是巨嬰。」

在這次疫情中，到處可以看見巨嬰症的例子。一些武漢當地的居民在明知自己有疑似感染的症狀後，不是自我隔離或是就近尋醫，而是千方百計逃跑到其他尚未被感染的地區。有一位武漢女性為了到法國旅行，不惜吃降燒藥瞞天過海。還有患者在醫院就醫時，因為心生不滿，對護士叫囂道：「我活不了，你們都別想活。」 網路上還瘋傳一段視頻，畫面顯示一位戴著口罩提著行李的大爺坐地鐵，看見沒有人讓座，從行李中掏出一張牌子，上面寫著：剛才武漢回來，還不讓座？ 嚇得旁邊的旅客紛紛逃散。

再者，低信任度的社會，坑矇拐騙成風

美籍日裔作家法蘭西斯・福山（Francis Fukuyama）在《信任：社會美德與創造經濟繁榮》一書中一針見血地指出：「中國是低信任度社會，美國、日本、德國是高信任度社會。」接著他分析華人社會給人感覺是集體導向，但這種集體感和忠誠感一般都主要面向家庭，宗族算是對家庭的擴展，另外也還可以加上同鄉會組織的忠誠，但總的來說還是基於血緣關係構建集體。在這個小集體中，成員間信任度很高，但一旦離開這個圈子，信任度驟降，這也就導致了從整個社會角度來看社會信任度低和社會資本存量少。高信任度的社會建立的基礎是社團組織，日本雖然很重視家庭，但也發展出了類似社團的組織，有助於擴大社會交往，德國由於行業公會的傳統，自然也有發達的社團，美國產生於宗教信仰並進一步發展的社團也是相當發達。

今天中國的公民社會、信仰和宗教自由不斷受到打壓，社團組織建立的基礎非常薄弱，中國雖然是一個龐然大物的國家，但是實際上卻是一盤散沙。武漢肺炎疫情傳到日本後，不少日本的商家下調口罩的價格，而中國的商家卻瘋狂漲價，發國難財，一些詐騙團夥還打著救災的名義騙取公眾的捐款。

這次疫情也再次讓一些地方政府的公信力破產，因為瞞報、謊報、漏報，地方政府公佈的患病人數和當地人民的真實感受存在巨大差距，很多人寧可相信各種「謠言」，也不相信政府。

最後，帝國主義亡我之心不死

曾經有人說：「如果你恨一個人，哪天不小心摔了一跤，都以為是對方在詛咒自己。」 當年SARS爆發後，就有中國的「恨美黨」提出美國陰謀論一說。2003年10月起，中國老齡科研中心原副研究員童增在《最後一道防線》一書中提到「SARS是美國針對中國人的基因武器」，理由是中國人感染者占比高達92％，而西方盎格魯撒克遜族群，幾乎沒有一人中SARS。這次新型冠狀病毒爆發後，依然有人老調重彈。不過，也有境外媒體引述生物專家的觀點表示：「不排除中國研究病毒的實驗室無意中洩露病毒的可能。」

儘管不少中國人一直戴著有色眼鏡看以美國為首的西方國家，但是他們從來沒有在中國有難的時候，對中國人落井下石。這次疫情爆發後，美國的專家主動要求和中國一起研發疫苗，德國頂級病毒研究專家不顧個人安全馳援中國。而中國的那些老朋友們都幹了什麼？北韓率先宣佈禁止包括中國人在內的外國人入境，伊朗外長只是在推特上口頭支持，並沒有實際幫助。武漢慈善總會在其發佈的接受外界捐款、捐物的公告中，明確說明不接受境外捐贈，但是美洲、歐洲、澳洲的海外華人依然想方設法捐口罩到中國，結果卻被卡在了中國海關。

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以澳洲為例，過去一段時間以來，澳洲多個洲發生的森林大火造成了嚴重的空氣污染，導致口罩的需求量倍增，一些地方出現了短缺。臺灣外交部於1月14對外表示初步規劃捐贈澳洲10萬副醫療等級口罩。1月24日，臺灣行政院長蘇貞昌為了保證臺灣口罩數量充足，宣佈口罩禁止出口。此舉引發了臺灣名嘴黃智賢和一些兩岸網友的抗議。也有網友表示不解：「中國連WTO的門都不讓臺灣進，臺灣為什麼還要熱臉貼中國的冷屁股？」

截止到1月25日，澳洲已經確認有4例感染者，還有數名疑似病例待確診。當地人對此的防範意識還很薄弱，大街上只有零星幾個人戴口罩，未來如果疫情蔓延，勢必造成口罩的龐大需求。目前雪梨已經有不少華人提前囤積口罩，導致多家商店的口罩缺貨。

一些當地的華人秉承著深深的愛國（中國）情懷，在當地號召同胞捐款，然後購買口罩捐給中國。據中國新聞網報導：「澳洲當地的一名牙醫醫師去年底在中國訂了一批醫用外科口罩，共15萬只，本來計畫進口澳洲，現在捐獻了出來。」中國新聞網引述這位醫師的話說：「這批口罩計畫今（2020）年2月底出貨，然而現在國內疫情緊急，我們在澳洲發動了華僑華人和本地熱心居民，籌集了一筆資金，聯繫澳洲供應商另外採購了10萬只口罩，將通過空運的方式運回國內，希望能解燃眉之急。」

當這些最初來自中國的「愛國口罩」也像海外華人一樣來個曲線救國，不知道他們的祖國會不會將其視作「帝國主義病毒」？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航