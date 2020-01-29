一個國家分成兩半，塞浦路斯是退休宜居國？

文：張嫣

圖：香港電台

從七八十年代起，香港人未幾就要為安定而奔波，移民每每盡成熱話。熱門大國門檻太高，香港人開始尋覓歐盟小國落腳，例如新興移民地——塞浦路斯（Cyprus）。

塞浦路斯位於地中海東面盡頭，歐亞之間，自古與歐洲人類文明和貿易往來關係密切，是個文化及宗教的交匯點。塞浦路斯向來是穿越地中海，進入中東地區之門，千禧年代正式加入歐盟，近年更獲《福布斯》列為退休宜居國名單之中，不免令香港人趨之若騖。

港台電視31外購紀錄節目《型男型旅》節目主持Simon Reeve帶領觀眾深度探索地中海鄰近地區，上回由歐盟小國馬耳他（Malta）出發，一路遊到意大利南部海岸，揭開旅遊名勝以外的風景。今回節目團隊繼續向東行，由塞浦路斯島起步，越過海灣到黎巴嫩（Lebanon），再深入以色列（Israel）及加沙地帶（Gaza）。

港台電視31外購紀錄節目《型男型旅》節目主持 Simon Reeve來到黎巴嫩，以鳥瞰角度見識地中海最壯麗景色。

傳說是退休宜居國 小島衝突從不間斷

事實上，塞浦路斯是個分裂成兩邊的小島，南部屬於親希臘東正教徒據點，而北部則親土耳其，以伊斯蘭教徒為主。自60年代，塞浦路斯擺脫英國殖民統治正式獨立後，土耳其裔與希臘裔的塞浦路斯人不斷爆發衝突，鄰近國家亦有參與。直到1974年，希臘軍人策動政變，土耳其軍隊聲稱要保護島上的土耳其裔塞浦路斯人，乘機入侵北部。當時爆發許多街頭流血衝突，自此這個小島長期處於南北分裂狀態，雙方關係至今仍極具爭議性。

歐洲人權法院曾裁定土耳其非法入侵及佔領塞浦路斯北部三分之一地區，然後談判多年仍未解決島國奇特的政治局面。縱有40年前的停火協議，土耳其人與希臘人積怨至深，就連首都尼科西亞Nicosia也被劃分為南北兩邊，而兩個地區之間的無人之境則由英國聯合國維持和平部隊負責駐守。

塞浦路斯是個分裂成兩邊的小島，南部屬於親希臘東正教徒據點，而北部則親土耳其，以伊斯蘭教徒為主。首都尼科西亞Nicosia 也被劃分為南北兩邊，而兩個地區之間的無人之境則由英國聯合國維持和平部隊負責駐守。

由於塞浦路斯北部長期被佔領，國際社會對土耳其管治地區實施禁運，封鎖該區與全球的商業、金融、體育、文化及貿易往來。數以千計土耳其裔塞浦路斯家庭因為政策被逼離鄉別井。而土耳其曾在此推行大規模人口遷移政策，凡移居塞浦路斯北部的土耳其人均獲發兩年工資、房屋及農地，成為新移民定居誘因。與此同時改變了社區政治環境，文化衝突一一湧現。此舉為北部原居民與新移民添上緊張關係，再加上希臘裔跟土耳其裔的塞浦路斯人之間固有分歧，要移民塞浦路斯必先要三思。

地中海獨特而遼闊，孕育無數文明和古老帝國，其曲折的海岸線亦形成窄小海峽，讓不同民族接觸不斷，亦容易發生衝突，例如紛擾混亂多年的黎巴嫩、以色列及加沙地帶。

黎巴嫩西瀕地中海，接壤敘利亞，與以色列為鄰。屬中東小國，竟有18個宗教及教派共冶一爐，是真正的地中海風味。縱是充滿宗教及種族分裂的歷史背景，跟鄰國比起來，已算相較平靜。

位於黎巴嫩的海阿汶修道院據說已經有過千年歷史，是第一批基督徒，或稱馬龍派，被迫離開地中海後隱居的地方。

中東地區為基督教發源地，百多年前地區中每七個人就有一個為基督徒。歷盡連連殘酷內戰、針對性恐襲以及人道浩劫，伊拉克和敍利亞基督徒人口大跌。成千上萬基督徒都逃亡到黎巴嫩這個避難所。近年立場鮮明的基督教教會正在黎巴嫩興建一座60米高的巨型十字架，十字架建築物能眺望遠處地中海，更可供居住，將會成為基督教教會教堂和祈禱中心。此舉的確為被逼流離失所的中東基督徒大派定心丸，能堅定不移決心留在此地。

近年立場鮮明的基督教教會正在黎巴嫩興建一座六十米高的巨型十字架，十字架建築物能眺望遠處地中海，更可供人居住，那裡將會成為基督教教會教堂和祈禱中心。

極端組織紀念抗爭 恐怖分子主題樂園

黎巴嫩的另一端，就沒那般幸運。黎巴嫩與以色列接壤南部是由伊斯蘭什葉派激進組織——真主黨控制的地區，真主黨背後由伊朗支持，以色列、美國，歐洲以至阿拉伯國家均將其列為世上最龐大恐怖組織之一。2006年，真主黨跟以色列爆發了一場短暫但極為血腥的戰爭，至今仍然影響一眾地區局勢發展。

真主黨自言曾戰勝以色列，為紀念抗爭戰跡，花上二千萬在黎巴嫩南部興建了個詭譎怪誕的旅遊景點，展出從以色列軍隊搶奪的戰利品，外界形容為恐怖分子的主題樂園。強大裝備軍事使激進組織不只是支坦克部隊，真主黨更開辦醫院、學校及其他福利事業，更儼如獨立國家。

真主黨自言曾戰勝以色列，為紀念抗爭戰跡，花上二千萬在黎巴嫩南部興建了個詭譎怪誕的旅遊景點，展出從以色列軍隊搶奪的戰利品，外界形容為恐怖分子的主題樂園。

節目簡介：地中海周邊風景如畫，自古以來卻飽受戰亂、貧富懸殊等問題衝擊。港台電視31外購紀錄節目《型男型旅》探險家兼BBC節目主持人Simon Reeve從中東、北非一路走到歐洲，旅途上遇到來自不同背景和國籍的人，聆聽他們的故事和遭遇，揭示當地社會及環境等問題。節目逢星期一晚上9時30分於港台電視31及31A播映，本集1月27日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue