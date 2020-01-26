武漢肺炎疫情升級：美國傳派專機赴武漢「撤離」公民，北京、天津省際客運停駛

隨著武漢肺炎（2019新型冠狀病毒肺炎）疫情在中國逐漸蔓延，據《華爾街日報》報導，美國政府目前正打算安排專機飛往武漢撤離該國公民，此次若成真將是在中國首例，而法國外交部也證實正在評估將該國人士撤出武漢的方式，其他鄰近國家也紛紛考慮類似撤離計畫。

而中共當局則是在大年初一（1/25）成立疫情應對領導小組，這場由中共中央黨書記習近平親自主持、罕見在大年初一舉行的會議中提出「四個集中」原則來「內防擴散、外防輸出」堅決防止疫情擴散。25日晚間也傳出消息，北京市對外的省際道路客運班車今（26）日起將全部停駛，天津市則是自27日起跟進，理由都是武漢肺炎「疫情防控工作統一要求」。

傳美國正安排專機撤離公民，華爾街日報：此次成真將是在中國首例

《中央社》綜合《華爾街日報》報導，了解內情的人士透露，美國政府正在安排一架專機前往武漢，撤離當地的美國公民和外交官，送回美國。新型冠狀病毒引發肺炎疫情，武漢情況最為嚴重。這位人士表示，目前據信有大約1000名美國公民在武漢，當地的美國總領事館正和他們聯絡，安排他們的機位，專機最快是在今（26）日啟航。

他又說，美國政府近日與中國外交部和其他政府機關協商後，獲同意採取這項行動，這架包機可運送約230人，將包括美國外交人員以及美國公民和家屬。機上將有美國醫療人員，以確保若有人感染新型冠狀病毒，將能獲得妥善照顧，不會散播病毒。

法國外交部稍早發布聲明表示，法國駐武漢總領事館已通知在武漢的法國人，在與當地官方機關聯繫下，考慮提供巴士服務，讓想離開的法國人及配偶、子女離開武漢市。

依據《華爾街日報》報導原文，尚有幾項重點包括：願意搭機撤離武漢的美國公民，需自行負擔相關費用。美國這樣的撤離行動愈來愈常規化，尤其是在天災與政治動盪發生之後，但如果此次從武漢的撤離成真，可能將是在中國的首例。

除了美國和法國，該知情人士表示南韓、日本，以及至少三個地處東南亞的國家都正在思考類似的撤離計畫。

曾任台灣外交官的劉仕傑在臉書粉絲專頁發表對此撤離計畫的看法，他表示這項撤離行動獲得到中國外交部及其他中國相關政府機關的同意是個關鍵訊息，而中國同意美方這項請求的可能原因是，美方同意「如果有感染的美國人上了飛機，責任由美方自負」。

他認為，這次美國駐武漢總領事館決定以專機撤走美國公民跟外交官，可說是對武漢（以及中國）政府防疫工作的間接表態：美國政府沒有信心。他也表示接下來的觀察指標是，其他美國駐中國的外交使領館，會不會接力以專機撤人。

大年初一緊急開會成立應對小組，提出四個集中原則「內防擴散、外防輸出」

《今日新聞》報導，由於疫情嚴峻，中共中央政治局常委會在昨（ 25 ）日大年初一緊急召開會議，由中國國家主席、中共總書記習近平主持會議並發表重要講話，會議決定，中共中央成立應對疫情工作領導小組。據了解，自中共建政以來，中共中央政治局常務委員會罕見在大年初一召開會議，可見武漢肺炎疫情恐怕十分嚴重。

據大陸官媒新華社報道，中共中央政治局常委會專門聽取疫情防控工作匯報，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。會議決定，中共中央成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常委員領導下展開工作。中共中央會向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。

《聯合新聞網》報導，會議指出，湖北省和武漢市疫情防控事關全域，湖北省要把疫情防控工作作為當前頭等大事，採取更嚴格的措施，「內防擴散、外防輸出」，對所有患者進行集中隔離救治，對所有密切接觸人員採取居家醫學管理，對進出武漢人員實行嚴格管控，堅決防止疫情擴散。此外，各地要減少春節期間大型公眾活動，儘量避免人員大規模聚集。

對於防疫工作，會議提出，要按照「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」的原則，將重症病例集中到綜合力量強的定點醫療機構進行救治，及時收治所有確診病人。同時對車站、機場、碼頭等重點場所，以及汽車、火車、飛機等密閉交通工具，採取通風、消毒、體溫監測等必要措施，一旦發現疑似病例，就地留觀。

《中央社》報導，習近平強調，面對「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的嚴重形勢」，必須加強黨中央集中統一領導，各級黨委和政府要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，深刻認識做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的重要性和緊迫性。

同時要「及時準確、公開透明發布疫情，回應境內外關切」；要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，增強群眾自我防病意識和社會信心；還要及時向世界衛生組織（WHO）有關國家和地區組織及「港澳台地區通報疫情訊息」。

Photo Credit: AP / 達志影像 防疫人員在北京地鐵的出入口為民眾測量體溫。

北京26日起省際客運全部停駛、天津市27日起比照辦理

《中央社》報導，綜合人民日報、新京報及北京青年報等官媒報導，北京市交通委員會昨晚證實，北京市對外的省際道路客運班車26日起將全部停駛，理由是武漢肺炎「疫情防控工作統一要求」。至於航空、高鐵及普通鐵路是否比照辦理，目前還沒有相關消息。

中國北方直轄市天津將自27日起暫停所有省際長途客運及旅遊包車進出。路透社提到，中國「人民日報」的消息來源是天津市交通運輸委員會所做的決定，並未提到客運服務何時恢復營運。

《聯合新聞網》報導，根據北京市衛生健康委發布的通告，截至25日17時，北京市新型冠狀病毒感染的肺炎累計確診病例已達41例。但為防控疫情蔓延，北京25日升高防疫工作，宣布26日起所有進出北京省際客運全部停運，27日起暫停所有旅遊團隊業務和「機加酒」服務。

《今日新聞》報導，25日晚間中國旅行社協會官方發佈消息，宣布自即日起，全國旅行社及網上旅遊企業暫停經營團隊旅遊及「機票＋酒店」產品，已經出發的旅遊團隊，可按照合約繼續完成行程。按照文旅部統一要求，中國境內的旅遊團隊業務和「機票＋酒店」服務已於24日起停止，對於部分出境團隊，在保證安全的情況下， 27日前仍可繼續出團，但27日後包括出境團在內的所有旅行團和「機票＋酒店」服務將全部暫停。遊客和旅行社可根據合約和相關法律協商解決後續問題。

不少網友得知消息後，直呼「假期泡湯了」，也關心已經繳交的費用能拿回多少，旅行業者也呼籲政府給予退款的相關指示。此外，也有學生在網路上請求政府延後開學時間，因為大陸許多學生就讀寄宿學校，一旦開學，大家吃喝拉撒睡都在一起，恐怕將使疫情全面失控。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊之瑜