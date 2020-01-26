預防武漢肺炎，提防可疑健康產品

點名「發國難財」產品︰

1. AQ 水

請自行尋找我之前有關AQ水的文章。（編按︰例如這一、二、三篇文章。）

2. EA Mask或所有類似掛心口的襟章

請自行尋找我之前有關EA mask的文章。（編按︰例如這一、二、三、四篇文章。）

3. 所有掛頸型的空氣清新機

我們要先明白一個概念，就是空氣清新機透過過濾網去運作，運作原理跟口罩類似，把病原體（細菌或病毒）隔絕。而空氣清新機大多使用HEPA過濾網，可把細微的塵或致敏源隔絕。大部分情況下是家居用作穩定敏感。

那你一定會說，那不就可以隔武漢肺炎？

天呀，你是打算把空氣清新機掛在你臉上？還是你用頸部在呼吸？你不把過濾網放在臉前是想要怎樣隔武漢肺炎病毒？那小小的掛頸空氣清新機，你覺得你呼吸的空氣流動快還是他隔致病源的速度快？

那怎樣才可以用過濾網防武漢肺炎？

有呀，那個是口罩，何柏良醫生和袁國勇教授整天在叫大家出外要戴的那個口罩。

我不知道為什麼就不肯聽專家意見，寧願相信那大概大學還沒畢業的國難財商人？

（有讀者補充現在有掛頸是用負離子令致病原沉下，令我們不會呼吸到病毒。這原理在傳染病身上一樣不會有用。武漢肺炎病人在你旁邊說一句話的口水已經可以感染你。等那負離子把病毒沉下大概可以感染武漢肺炎幾百次。）

4. 所有精油類產品，包括精油滴口罩等反智做法

首先，任何滴在口罩的液體都會把口罩的結構破壞，正確配戴口罩已可減低感染風險。

精油如何高劑量是非常具刺激性，亂用精油會容易令身體的黏膜破裂，例如眼口鼻，反而增加武漢肺炎病毒的感染風險。

5. 所有聲稱噴一噴有24小時抗菌病毒的產品

這是有多反智？呼吸系統性病毒最容易透過黏膜入侵人體，所以你想打這東西噴到眼鼻口裡去？目前能夠有效從接觸面上殺病毒的，分為兩大種類：漂白水和酒精。是要把漂白水噴到眼鼻口嗎？

我們的人體每分每秒都在身陳代謝，噴在黏膜上的液體沒可能連續24小時留在黏膜上，而漂白水等級的殺病毒液體會完美摧毁黏膜組織，到時候武漢肺炎病毒便可直達人體暢通無阻。

再說，如果那支噴霧有用，你覺得中國不會一直在醫院噴？還會把武漢肺炎輸出到世界各地？

6. 後補

最後，很多媽媽都會說「我家的小孩從小在用天然產品，會用不慣酒精和漂白水」，到底酒精和漂白水有多不天然？你去買幾百幾千元突然推出的產品有幾天然？

用不慣酒精和漂白水，那可以試一下習慣武漢肺炎後的肺啊，要不要看一下大陸病人的X光和CT Scan，都是些好震撼的影像，我花好久才找到正常的肺部組織。

香港在這非常時期，民智真的拜託提升一下好不好，我一個人做不了那麼多，大家都要齊來鞭國難財商人，他們要有報應。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex