一直不戴口罩說不怕的人，究竟是甚麼心態？

我是真的疑惑多於批評，所以在此向各位請教一下，為甚麼經歷過2003年非典／SARS慘痛教訓，現在中國大陸及香港市民當中，仍有不少堅持不戴口罩四處出遊，堅持「沒事」、「生死由天」、「該死唔使病」的人？

有的人表示，相信黨和國家的能力，所以不怕疫症︰

「不怕！有政府，有政府不怕！不戴（口罩）！身體健康！年年有今日！相信政府！」這報道在1月22日，疫症已擴散了，那一句「年年有今日」可以怎樣理解？這算不算詛咒？

相信甚麼？

為甚麼相信政府就不戴口罩？但現在中國官方也要求市民戴口罩了，這批人不是一直聽政府話的嗎？相信政府便應該戴口罩，不是嗎？他們的思路是如何的？不知大家怎樣理解？

又例如《壹週刊》報道︰

來自廣州的蕉女士一家四口從珠海經港珠澳大橋來港旅遊，四人均沒戴上口罩。問及內地疫情情況，她表示，「還好，沒甚麼的，都沒怎麼戴口罩」，又說「武漢那邊不是說封城了嗎？應該能控制的」。問及對國家防疫工作有沒有信心，她表示「都可以，官方應該會搞防疫，擴大範圍之類的」。

都知道封城了，需要擴大範圍抗疫，不正代表疫情擴散嚴重嗎？若國家能控制，根本便不會出現疫情了。

我不解的，是國民對「預防」及「治療」的概念怎樣理解。防疫的意思是預防先於治療，很多人卻好像完全沒有預防觀念似的，而洗手及戴口罩正是防疫的重要措施。「相信政府及黨的能力」是指相信甚麼？

一，相信政府的預防能力：這一點在12月官方仍未表示有疫情之前尚可理解，即政府有能力預防疫症出現、擴散和惡化。但2020年1月，政府也承認疫情嚴重了，便意味著預防這一環節已失守了。

二，相信政府醫療體系的治療能力：相信有能力治好，所以不預防，是甚麼心態，我是真的不明白，所以想詢問一下。即使醫療技術發達，但也應保持健康、預防生病，這樣假設「正常」嗎？就像有一些人，在澳洲山林抽煙、燒烤，亂拋煙頭，也不熄滅爐火。問他們「不怕山火嗎？」便答道：我相信澳洲的消防員很優秀，他們有能力控制火災。燒雞翼，好好食，年年有今日！然後他們便下山了。之後就是煉獄。

即使政府有能力預防和治療，並不代表國民自己就不在自己的範圍內預防，兩者應是相輔相成的。做好自己本身，才算是配合政府吧？抑或是像嬰孩一樣，相信父母抱著自己很安全，便全身放軟、四肢不動、不用支撐自己？

生死有命？

另一類人不戴口罩，表示「要得病便會得病」、「生死由天」：

香港無綫電視2020年1月24日《東張西望》截圖

若真是這樣想，他們應該有病都不會看醫生，因為天意要他們死的話，看醫生也沒用；他們過馬路應該無視紅綠燈，因為天意要他活，閉著眼睛過高速公路也不怕；他們親人不幸遇劫匪被殺死了，他們也不會追究兇手責任，因為生死由天，不由動刀子的人——這些例子很荒謬吧，但「反正要得病便會得病」和「生死由天」作為信念就是如此荒謬啊！

相信他們有病也會看醫生求治療，那為甚麼這些人偏偏在戴口罩預防疫症這一點上採取「人做甚麼都沒有分別、沒有功用」的態度？

搞亂香港？

在香港，有人在鐡路車廂不斷咳嗽，有外國人遞上紙巾，卻被辱罵追打、被斥「搞亂香港」：

令人不解的是，為甚麼咳嗽大叔激動到這地步？為甚麼有人遞上紙巾會成為極度的冒犯？他為甚麼會強調「呢度係香港」？和咳嗽掩口有甚麼相干？抑或對方是外國人他才如此說？但對方的國藉、種族和咳嗽掩口有何關係？

香港人自SARS之後，有病都會戴口罩，咳嗽要掩口，這是十多年來的常識。為甚麼大叔會說「呢度係香港呀！」這一句？他所做的不正是和他所說的相反嗎？

他為甚麼說「就係你依啲人搞亂！」究竟搞亂了甚麼？公眾地方咳嗽不掩口，是違反政府呼籲和公共衛生常識的，為甚麼不是這樣才算「搞亂」？究竟遞上紙巾請他咳嗽掩口，是搞亂了甚麼？

搞亂中國？

也是說「搞亂」，網友一帖「朋友的家人说：你们就是想把中国搞乱」有關請親人戴口罩的不快經歷也令人疑感，也想請教大家一下那些親人的心態究竟可以怎樣理解：

她的家人说：“你们就是想把中国搞乱。”

还说：“这些病毒是想害中国的外国势力放在武汉的。”

“要相信政府。”

令我不解的是：

若叫他人戴口罩預防疫症＝搞亂中國，即假設中國「正常」應有疫症，所以戴口罩預防才是「搞亂」。 若認為病毒是外國生化武器放在中國，從而搞亂中國，忠誠愛國的中國人應盡力阻止疫症擴散，採取措施預防，抵制外敵陰謀，結論應是「必須戴口罩！」那麼不戴口罩才是搞亂中國。 1 和 2 是矛盾的。

同樣要問「相信政府」是相信些甚麼？若真的有外國政府以病毒為生化武器造成現在這麼大的疫情和災難，那麼之前自己政府的情報、國防和防疫工作有多可靠？嚴重的疫情除了敵人生化攻擊，自己政府是不作為還是不能阻止？「相信政府」是相信甚麼？

我們是中國人，要怕也沒辦法？

有人表示，不戴口罩，因為：

香港無綫電視2020年1月24日《東張西望》截圖

他這個回應是如此的自然順暢，真的令人很想了解這個思路的獨特邏輯是怎樣的。

因為「我們是中國人」 而且「要怕也沒辦法」 所以：不戴口罩預防疫症

究竟 1、2 和 3 的因果關係是如何建立的？不知大家有甚麼想法？

「因為是中國人所以不戴口罩」，代表這個病毒自動跳過中國人不感染？明顯是事實的相反。那麼國藉與戴口罩其實有甚麼關係？



「要怕也沒辦法」語意更加難以理解；這半句和「我們是中國人」及不戴口罩有甚麼關係？

「XX也沒辦法」通常的用法是，有不可阻抗力，例如「政府決定了加稅10%，你不想交也沒辦法，必須交」；但若把「交稅」轉成「怕」，變了「你怕也沒辦法，必須怕」，就和這位先生「不用怕」的意思相反了。抑或他說的真是應該要怕？「因為怕傳染，所以不預防」則更矛盾。

或者當它是「XX也沒有用」的意思，例如電影中壞人擄走了主角，在荒山野嶺，壞人說：「你喊吧！喊破喉頭也沒有用！方圓十里沒有人！」在這語境中，他想說的是「你怕染病也沒有用，所以不用怕」？

但「戴口罩有用」是實務性判斷，戴不戴口罩不只是怕不怕的表現，而且這半句和「我們是中國人」及不戴口罩有甚麼關係？

可能他的意思是：戴口罩是因為怕，而怕對防疫是沒有用的，病毒不會因為你的心情而不感染你。我是中國人，中國人甚麼也不怕，不怕就不用戴口罩。

若真是這樣，就像問一個學生為何不好好唸書準備考試，他說「因為我是中國人，甚麼也不怕；害怕對拿取好成績是沒有用的，所以不用好好學習。」

求醫又不想醫好？

網絡有傳聞指，中國有病人扯開醫護人員的口罩吐口水︰

有人發病了，去醫院救診，醫護人員遞上口罩，病人勃然大怒，扯開醫護的口罩吐口水：「啊我生病了，你給我口罩有用嗎？……我活不了，你們都別想活！」究竟是甚麼心態？為甚麼面對一個口罩會如此激動？

口罩對防止交叉感染是有用的，也不是戴了口罩便不醫治。但病人不相信戴口罩有意義，到一個地步要玉石俱焚，意味著他不相信醫護人員。但不信醫護人員的專業判斷，為甚麼要去醫院？為甚麼口罩成為了一個失控的爆發點？會一下跳到「我活不了」？

香港亦有病人確診後想避免受隔離︰

一對夫婦近日到過武漢後，出現上呼吸道病徵及發燒，到威爾斯親王醫院求診，二人得知需要接受隔離後，想衝出急症室離開。

來求診又不想留院就醫，離開之後打算做甚麼？究竟他們想不想求醫？他們信任醫護人員的判斷嗎？不信任又為何要來醫院？驗到有病不是更加希望醫院深切照料嗎？這個思路很難理解，也向大家請教一下。

國民相信國家，不預防也能治療，但治療病人的是醫護人員，不是國家領導；另一方面，他們卻不相信醫護人員，究竟他們「相信」甚麼？

為甚麼視口罩比疫症可怕？

最令人不解的，是那些堅持不戴口罩的、自稱支持及相信政府的香港人。經過SARS一役，十多年來大家都知道口罩防疫很重要。就當是之前有示威者戴口罩所以有所影響，現在卻是公共防疫的關鍵時刻。中國政府及各官方單位都呼籲甚至下令戴口罩了，這些支持政府的香港人為甚麼不配合呢？

同樣，為甚麼香港的高官公開地一邊失控不斷咳嗽、一邊叫大家不用戴口罩呢？

Photo Credit: Achmad Ibrahim / AP Photo / 達志影像

最後都是一個問題：為甚麼他們視防疫的口罩比殺人的疫症更可怕？

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本文獲授權轉載，原文見matters。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex