紀念克里斯汀生教授：我在哈佛商學院學到最重要的一課

我第一次讀到克雷頓.克里斯汀生(Clayton Christensen)的破壞式創新理論,是在大學的時候。後來,我讀了他的每一本書,特別喜歡《你要如何衡量你的生活》,這本書徹底改變了我的價值觀和人生優先事項。

幾年後,我被哈佛大學的MBA課程錄取了。我很開心,但仍然試圖權衡這兩年的機會成本⋯⋯直到我在Instagram上看到這張照片:克里斯汀生教授拿著一塊牌子,上面寫著「歡迎class of 2018!」我立刻決定開始我為期兩年的自我探索之旅。

和許多人一樣,我曾經也以為商學院教授策略、商業理論和財務模型,最終造就了一群不快樂的高成就者。但實際上,我在哈佛商學院學到了最重要的人生課程。我從充滿人生智慧的教授身上學到了很多關於我自己和生命的真正意義。

開始思考你的悼詞裡會有什麼,而不是怎麼讓你的履歷更漂亮。

在我MBA的第二年,我非常幸運地進入了克里斯汀生教授的班級。建立和維持一個成功的企業(Building and Sustaining a Successful Enterprise, BSSE)是哈佛的標誌性課程,由克里斯汀生教授所創建,現在已有多位教授在不同學期教課,介紹公司成長不同階段需要的理論框架。

當我上這門課時,克里斯汀生教授已經無法流利地講課,經歷過癌症及中風等病痛折磨,他一度失去了說話能力,需要重新學習組織語言。不幸的是,他在這學期病情又近一步惡化,他在信中告訴我們,他必須找其他教授幫忙代課,有可能再也不能教書了。

儘管如此,他仍然堅持每堂課都到,在整個學期裡都上了大部分課。儘管他的健康情況每況愈下,他總是和我們坐在一起上課,不時舉手發表精彩的評論。光是看到他願意堅持這樣做就讓我打從心底充滿敬佩。

在最後一堂課,我們被要求將我們整個學期學習到的所有商業理論,應用到自己身上。克里斯汀生教授堅持親自教這堂課。他的妻子和兒女也來到班上一起旁聽。

他緩慢地開始討論,在90分鐘內,他分享了幾個他最經典的個人故事。他說話很慢,有時不得不停下來組織語言。但他的故事最好地體現了「堅持你的價值觀和原則,其他一切自然會水到渠成(Live by your values and everything else will fall into place.)」這句話。

你應該找出你認為的生命目的會是什麼,你所做的一切——在你的職業生涯中,你的個人生活,你自願的時間——都不超出對這個問題的理解。 You should work out what you think the purpose of your life is going to be. Everything you do — in your career, your personal life, where you volunteer your time — falls out of an understanding of this question.

在他的《你要如何衡量你的生活》書中提到:這本書沒有提供簡單的答案⋯⋯它不會告訴你該思考什麼,相反的,它的目的是教你如何思考——思考關於你的生活和你的人生目標。這句話基本上總結了我在哈佛商學院的兩年經驗。

在開學的第一天,900個新生聚集在演講廳裡。「告訴我,你打算怎麼過你僅此一次,寶貴的一生(Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life)?」

在接下來的兩年裡,我一直在尋找這個答案。現在,我仍在探索,但我比從前更知道該如何思考這個問題。

就像克里斯汀生教授在課堂上常說的:我們不是來學習他的理論的!我們上這門課,目的是學習如何區分好理論與壞理論,何時可以應用哪些理論,以及理論在什麼情況下不起作用。

作為一個影響過無數人的人,他非常謙虛。他總是鼓勵我們挑戰他的理論,建立自己的思維方式。失去一個這麼充滿智慧又親和的人,我感到非常非常難過,難過到我覺得我必須寫點什麼。同時,我也非常感謝有這個機會直接向他學習。對我還說是很大的啟發!非常感謝您!

