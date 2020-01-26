中國武漢肺炎個案呈指數增長，官方確診數字難以反映實況

根據現有數據，有學者推算新型冠狀病毒的基本傳染數（R 0 ）大約是2，即係一個病人會傳染給大約2個人。

這個R 0 是從武漢官方公佈的數據而計算出來的，但這些數據可信度有幾高？

從以下棒形圖可見，頭6條棒的數值都是41，亦即在那段時間完全沒有新增的感染個案；但不少報導已指出當時有患者沒去過武漢那個海鮮濕街市，那6天內真的完全沒有人傳人嗎？這個疑點實在太大了。

從第8天起，我們看到感染個案數目呈指數式的增長，這正正是高度傳染性病毒的傳播模式，從41個個案開始，第16天已去到1975個個案。如果開始時已不只41個，甚至遠高於41個個案的話，以指數式增長速度，現在個案數目會否已達5位數字以上？唔係無可能。

現在在武漢肯定有嚴重爆發，問題是武漢醫院的能力還是否足夠發現所有個案？當有病的人去不到醫院治病、醫院已不夠人手做基因檢測、因病離世的人沒法得到適當的死因調查，隱形新型冠狀病毒個案在社區裡增長，就不是官方「確診」數字能有效反映的了。

今天，在香港的新增個案數字亦是十分平穩，但我們要面對的最嚴峻時期，絕對是新年假期過後一至兩個星期——當大部分回鄉過年的人回港之後，香港還能否守得住？

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