短期內不要再去中國的三大原因

第一，亦係最明顯的原因是我們不知道新型冠狀病毒在中國的爆發情況。消息的真偽、及官方數字是否反映真實情況也不確定，而中國因為人口稠密、平均衛生意識未必十分之高，都增加了被感染的風險。

第二，當你到了中國一個城市後，該市將會封城時，你能逃出的機會，很可能低於當地人。當人人都希望離開時，你有可能被困城內而不能返港。

第三，要是你到了中國後出現發燒或上呼吸道感染的症狀，就算不是因為新型冠狀病毒，你亦會需要被隔離，在隔離等待確診的時間，絕不好受。

現在中國不少城市已明白減少人口流動的重要性，開始減少市與市之間的交流，及市與市之間的人口流動了。

這絕對不是「是否一家人」的問題。

不少人為了擦鞋而只會對上司獻媚，這些人表面對國家忠心，實情只是為了自己，就有如古代的宦官一樣。真正為國的人就算死諫也只會說對國家有利的事。

減少人口流動，絕對不是見死不救。醫療物資可以從不同地方運到有爆發的地方，抗疫能集中火力，必定有更好效果。但當爆發地方愈來愈多，控制疫情亦會愈來愈難，令每一個地方都有大量醫療物資的需求，使抗疫點不能集中在同一地方，醫療系統將不勝負荷，令新型冠狀病毒可在全中國肆虐。

姓陳那位的一家人論，把所謂的「道德」綁在「防疫效益」之上，不但是推香港人去死，更是會令中國的疫情一發不可收拾。

但他不怕，因為到時他就會收成，然後離開中國、離開香港。

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責任編輯︰Kayue

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