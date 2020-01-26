香港料確診第7宗「武漢肺炎」，暉明邨「隔離營」措施引居民激烈抗議

香港今日新增最少一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，而最新消息指一名早前入住屯門醫院的確診女病人，其丈夫也初步確診。連同早前確診的5個案例，截至1月26日，香港已知的確診個案達第7宗。另外，早前港府公布會徵用粉嶺暉明邨作隔離措施，今日有附近居民到場抗議，暉明邨有地方被縱火。

本港再多一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，屬外地輸入的第6宗，患者由律敦治醫院轉送瑪嘉烈傳染病中心隔離，情況穩定。而截至中午12時，在過去一日再新增77宗需呈報個案，有107人正接受隔離治療。

醫管局表示，新增個案是香港人，本月中曾到武漢工作，在當地發燒，抵港後一度退燒，前日再發燒。

而一名62歲女子早前到屯門醫院急症室求醫期間，一度逗留於非負壓病房，據悉，今次初步確診男患者是她的丈夫。他正在屯門醫院隔離病房留醫，稍後會轉送瑪嘉烈醫院傳染病中心。

若以上病人同樣確診，香港已知的確診個案達將有7宗，截至1月27日零時零分，香港是全球中國大陸以外有最多確診個案的地方。

另外，港府早前宣布，房屋署位於粉嶺未啟用的暉明邨或用作臨時隔離緊密接觸者，又或者在有需要時讓醫護入住。

逾百名粉嶺街坊，因不滿政府將暉明邨改為隔離用途，以水馬等雜物在暉明邨車路的迴旋處堵路，入夜後有示威者向泰暉樓升降機和管理處投擲汽油彈縱火。居民指暉明邨附近有多間中小學，加上毗鄰雍盛苑，附近居民擔心會受感染，部份人情緒激動。

晚上8時許，消防到場開喉及用滅火筒撲火。防暴警員到場後列陣，有警員手持揚聲器稱，明白居民擔心，但不應相信假消息，又指警方不想使用武力，但如果有人起哄破壞社會安寧，或者築起傘陣，就會使用武力，希望區議員協助處理群眾情緒。有在場人士指罵警員，警員清理路障後撤走，聚集人士再次走出馬路。

一批北區區議員到場，其中區議會主席羅庭德說，民政專員承諾不會再有任何刺激居民的動作，包括不會再運送物資到暉明邨，相關部門亦會於本周到北區區議會交代事件，希望暫時平息。

聚集人士不滿，指不相信政府任何承諾，又要求政府代表即時到場運走物資。

政府晚上在網上作出嚴正澄清，指網傳粉嶺暉明邨已經變成隔離營，屬不實傳言！

政府強調為了抗疫，衞生署有需要物色足夠地方，隔離沒有染病的密切接觸者，同讓醫護人員暫住；署方會將未入伙的暉明邨改裝，以備不時之需，但目前沒有計劃使用。

而衛生署衛生防護中心於晚上8時許發聲明表示，政府知悉及了解部分北區居民對可能需要徵用暉明邨的關注，相關政府部門將應邀於周三（29日）出席北區區議會會議，進行講解及討論，其間政府將暫停暉明邨的相關準備工作。