林鄭月娥完美示範如何用口罩擦鞋

令人惡心的林鄭月娥在記者會上最令我反感的是這一句話：已致函國務院求助，協助香港口罩供應。

14億人面對疫情慘烈程度未知，大部分人都急需口罩，各省市醫院口罩防護服不足，林鄭難道不知道嗎？她當然知道。

全國進入戰時狀態，還在這時候要照顧你，為國家領導人與習總添煩添亂，林鄭難道不知道嗎？她當然知道。

要搜購口罩防護衣，香港機場空運量世界第一，國際貨運航線密集，要立刻運來口罩防護裝備，正是香港這個國際物流中心的專長，林鄭難道不知道嗎？她當然知道。

看這個林鄭的舉動，全國人民又怎樣看待香港人？恃寵生嬌？不識時務？口罩都要優惠待遇？林鄭這舉動，主動製造中港矛盾，林鄭難道不知道嗎？她當然知道，她才不管。

林鄭的惡心動作，令我想起某些狗類的相處習慣，見過一些狗，為了表達自己服從，甘做「下把」，會在強勢狗隻當前，刻意反轉狗肚，暴露自己弱點，以求主子安心。

職場人生中，總會遇上幾個擦鞋能人，技巧地在上級面前顯露自己的愚鈍，曲線地俯首稱臣。為了顯示老細英明，這些下屬事無大小都報告一番，雞毛蒜皮事都要請示，明明自己有能力應對，但第一時間示弱，擺出跪求受照顧、我要被包養、絲蘿願托喬木、你是我唯一倚仗的姿態，厚黑擦鞋學造詣甚深。

在緊急關頭，本來向世界找口罩找防護衣物，香港怎會做不到，林鄭仍然念念不忘表忠，也反射動作地要藉機宣傳：國家關顧香港，如果唔係國家給你口罩，你一早死晒。

一個畸型政治生態，才能培養出這樣一個惡心特首，特區政府不敢叫市民戴口罩，所有防疫措施慢半拍，屢失良機，在在突顯了一涉中央關係，林鄭進退失據，行為失常。用口罩擦鞋，就是一個完美示範。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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