再見了「永遠的黑曼巴」：NBA傳奇球星Kobe Bryant墜機驟逝，享年41歲

美國時間26日發生一起嚴重的直升機墜機意外，機上9名乘客中，包括了NBA傳奇球星Kobe Bryant與他的2個女兒，雖然截至發稿前（台灣時間27日10:20分）洛杉磯消防局尚未透露死者身分，但這則消息已傳遍各大媒體版面，哀悼這名湖人隊傳奇的殞落，享年41歲。

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事情是怎麼發生的？

根據美國聯邦航空總署消息，1月26日下午3點，一架S-76直升機於洛杉磯西南城市卡拉巴薩斯（Calabasas）墜毀。地方當局表示，機上載有5人。不過《美聯社》稍候引述當局說法，人數已上修到9人，並認定都已死亡。

洛杉磯警方尚未確認死者身分。不過《紐約時報》、《CNBC》、《美聯社》等多家外媒都指出，前NBA球星Kobe Bryant與他13歲的二女兒Gianna都在機上。根據《CNN》，Kobe是要陪Gianna搭機前往他所設的「曼巴運動學院」（Mamba Sports Academy），準備參與當天中午一場比賽，Gianna預計下場參賽，這名已經引退的球星，仍是他女兒最忠實的教練。

Kobe於2001年4月18日與Vanessa Laine結婚，目前育有4女，最年長的17歲，最小的是去（2019）年6月才出生的么女卡布莉（Capri）。

在 Instagram 查看這則貼文 My Gigi Kobe Bryant（@kobebryant）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 下午 1:59 張貼

美國職籃NBA已將Kobe父女的死訊通報聯盟全部球隊與職員。

根據《TMZ》，26日洛杉磯的天氣多霧，目擊者表示，飛機在墜落之前，引擎發出劈啪聲，而機骸則被濃煙圍繞。墜機的原因仍需待警方調查。報導也指出，Kobe的妻子Vanessa Bryant並不在機上。

《紐約時報》則指出，洛杉磯警方以事故尚待法醫相驗、尚待通知罹難者家屬為由，不願證實其他罹難者身分。洛杉磯郡消防局長奧斯比（Daryl Osby）表示，失事地點偏遠難以迅速抵達，警消人員必須先翻山跋涉。目前也暫時無法確認直升機有無超載。

The manifest for the helicopter that crashed showed 9 people on board, the sheriff says. Kobe Bryant was among the dead, and there were no survivors. https://t.co/L1ZmCNVqQN pic.twitter.com/1tBK3eqSO6 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 2020年1月26日

永遠的「黑曼巴」Kobe Bryant生前幾個數字紀錄

同為湖人隊的球LeBron James說：「Kobe是傳奇人物，這是確定的。」

Kobe Bryant身高198公分，主打後衛，有「小飛俠」、「黑曼巴」等稱號。

根據《運動視界》，Kobe Bryant出生於美國費城，父親Joe Bryant也曾是NBA球員，他在賓州就讀Lower Merion高中後，直接跳級加入NBA，並在1996年選秀會首輪第13順位中選，該順位原本屬於夏洛特黃蜂，但湖人在選秀會當天就做出交易，讓Kobe從洛城展開職業生涯。

Kobe Bryant生前一共拿下5次NBA總冠軍、2次奧運金牌（2008；2012），是史上得分第4球員，生涯累積33,643得分，僅次於Abdul-Jabbar (38,387)，Karl Malone (36,928) 和 「小皇帝」LeBron James (33,655)。James才剛在26日的比賽中超越Kobe的紀錄，Kobe也在Instagram上發文祝賀他，沒想到竟成了他生前最後一則貼文。

Kobe 在1996年首次在NBA出賽，於2016年打最後一場比賽，一共打了20年的NBA。在2016年4月13日生涯最後一場NBA球賽中，更單場拿下60分，幫助湖人隊逆轉擊敗爵士隊。

對籃球的愛，NBA球星跨足奧斯卡抱回大獎

Kobe不只在籃球上表現亮眼，他更憑藉著《致 親愛的籃球》（Dear Basketball）在2018年獲得了奧斯卡最佳短片動畫獎，這是一部2017年上映的5分鐘電影， 這部短片是他親自寫的、親自口述的動畫影片。

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Kobe職業生涯受過不少次大傷，但最後幾年的傷勢逼得他不得不引退。 2013年 季末，Kobe的 阿基里斯腱撕裂，此次受傷讓Kobe無法再達到之前的運動能力，休戰6 - 9個月。2015年1月22日，湖人與鵜鶘的比賽中，Kobe撞傷肩膀，賽後檢查出肩袖撕裂，賽季報銷。

Kobe也在2015年以一首短詩，宣布引退（摘錄如下）：

從那一刻/我穿上我爸的長筒襪/然後開始在舊論壇體育館/投進致勝一擊開始/我便確定了一件事/我已經愛上你了 那份愛如此深刻，我把我的全部都給了你/從我的心到我的身體/連同我的精神與我的靈魂 當時那個六歲的小男孩/已經深深的愛上了你/我從未看見隧道的盡頭。 我只看見自己/奮力地跑了出去 我就這樣全心全意地跑著/我在每場球賽來回奔跑/為你追逐每個從手中鬆開的球 你要求我全力以赴/我就給你我毫無保留的心/因為我對你的愛就是這麼多 我在汗水與傷痕間持續進攻/不是因為要呼應來自何方的挑戰/而是因為你召喚了我/這一切都是為了你/這麼做都是當有人能讓我/自己覺得能這樣有意義的活著會做的事/而那個人就是你 你給了這個六歲小男孩他的湖人夢/我永遠都會感謝你/但我沒辦法再這樣癡迷的愛著你了/這將是我的最後一季/我的心仍然可以承受重擊/我的精神依舊可以抵禦折磨/但我的身體告訴我，是該離開的時候了

一代傳奇殞落震撼各界，兩任美國總統同步發文哀悼

墜機事件發生後，哀悼這為傳奇 明星的貼文 大量湧入社群媒體。

I am at a loss for words..Kobe and Gianna you will never be forgotten. What a blessing to see your impact you have had in this world, Kobe. Prayers for the Bryant family. Rest In Peace, little brother and Gigi.. pic.twitter.com/x6EkJaARDD — Karl Malone (@TheDeliverer_32) 2020年1月26日

Jeannine & I are absolutely shocked to hear of the loss of one of my favorite people & one of the best basketball minds in the history of the game! Our hearts & prayers to Vanessa & his girls. @kobebryant you were my biggest fan, but I was yours #RIPMAMBA @NBA @espn @SLAMonline pic.twitter.com/Ll0BD6VWgr — TheBillRussell (@RealBillRussell) 2020年1月26日

My friend, a legend, husband, father, son, brother, Oscar winner and greatest Laker of all-time is gone. It’s hard to accept. Kobe was a leader of our game, a mentor to both male and female players. pic.twitter.com/NXsrXmCkkG — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 2020年1月26日

在1996年至2004年期間與Kobe一起在湖人隊效力Shaquille O'Neal也於推特上表示 ：「沒有任何話可以表達我正在經歷的痛苦。」「我愛你老兄，你會被懷念的。」

不只籃球界的明星們，美國現任總統川普、前任總統歐巴馬，都在個人推特上發文悼念這位傳奇球星。

美國前總統歐巴馬隨即發文表示：「 Kobe是籃球場上的傳奇，失去孩子更是為人父母之痛，在這無法置信的一天，我和太太蜜雪兒向Kobe妻子Vanessa以及布萊恩一家人致上我們的愛與祈禱」。

川普也推文表示：「籃球巨星Kobe Bryant和其他3人，據報在加州的直升機墜機意外中喪生，這消息太糟了」。

向Kobe致敬，各隊違例以8秒、24秒進攻

而Kobe逝世的消息傳出後不久，紐約麥迪遜廣場花園在比賽開始之前，全場保持靜默24秒，火箭隊和丹佛金塊隊同日下午在丹佛的比賽中，更是全場鼓譟，對Kobe的離開表示不捨。

Nuggets hold extended moment of silence for Kobe Bryant.



Spontaneously, a “Ko-be” chant breaks out. pic.twitter.com/Rw9gLmfO9L — Mike Singer (@msinger) 2020年1月26日

美國時間26號晚間進行的賽事中，各隊也都用特殊方式哀悼他的離世。《聯合報》報導，馬刺對暴龍的比賽上，開賽跳球後掌握球權的暴龍決定放手讓進攻時間24秒走完，以此致敬球員時代從2006-2007年賽季換穿24號的布萊恩。

其他場次比賽也同樣如法炮製，此外除了進攻時間24秒違例外，拿到下一波球權的隊伍也刻意不過半場導致8秒違例，對Kobe於1996至2006年穿的8號致意。

The Clippers took a 24-second violation, the Magic took an 8-second violation in honor of Kobe Bryant. 8 and 24. Wow. pic.twitter.com/4n06iWbbLx — Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2020年1月26日

而為紀念Kobe，62屆的葛萊美獎現場，螢幕也放上Kobe Bryant生前的照片。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羊正鈺