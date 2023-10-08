杭州亞運：棒球決賽台灣不敵韓國摘銀，U18黃金世代再聚首未來仍可期待
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當年一起在台灣隊奮鬥的熱血高中生，如今雖已各自在不同職棒聯盟、不同隊伍為自己的人生打拚，不過透過這次亞運台灣隊組成的契機，他們又再度聚首，而且過了多年他們都已長大，成為台灣棒球未來的希望。
（中央社）杭州亞運棒球項目昨（7）日上演「台韓大戰」爭金，台灣先發投手林昱珉主投5局失2分，劉致榮接替後援投4局無失分，不過打線僅鄭宗哲有發揮，終場0比2遭完封，不敵韓國隊失去金牌。
台灣隊這次在預賽以全勝之姿、帶1勝晉級超級循環賽，其中在預賽就以4比0擊敗韓國隊；而複賽台灣、韓國同為2勝1敗，晉級金牌戰。台灣隊推出在預賽對韓國隊奪下勝投的左投林昱珉先發，對上韓國的文東珠，先發對戰組合與預賽相同。
林昱珉在2局上受到雨勢影響，被文保景敲出二壘安打後，利用推進上三壘，金周元再擊出高飛犧牲打得1分，接連被金亨俊、金盛閏敲安打後，再出現暴投奉送1分，單局被攻下2分。
總計林昱珉先發主投5局，被敲出5支安打，投出2次保送、5次三振，失掉2分。接著劉致榮登板，6局上雖然投出保送後被好友姜白虎敲一壘安打，不過接著飆出2次三振化解危機；總計劉致榮後援投4局無失分，飆出6次三振。
此戰台灣隊打線全場僅開路先鋒鄭宗哲有發揮，前8局3支安打全部都是由他所包辦，直到9局下才靠著林立、林安可敲安打攻占一、二壘，不過最後吳念庭擊出再見雙殺打、無力反攻。
在棒球被納入亞運正式項目之後，台灣隊在2006年杜哈亞運首度奪金，之後連2屆拿銀牌，上一屆雅加達亞運摘銅，這次可惜拿下銀牌，無緣拿下隊史第2面金牌，韓國隊則是達成亞運4連霸。
《中央社》報導，台灣隊總教練吳思賢表示，「這場比賽打起來滿辛苦的，一開始就下雨，在對方投手壓制下沒有辦法發揮，而且對方投手比上一場更不好打，最主要是今天打擊無法連貫，沒辦法打進分數。」
U18黃金世代再聚首
（中央社）台灣棒球黃金世代這次杭州亞運再度攜手，雖然結果與當年U18不同，不過當時仍青澀的高中生如今都已長大，要帶著寶貴經驗，繼續在各自的舞台上奮鬥，未來台灣隊仍有無限希望。
杭州亞運棒球昨天進行壓軸金牌戰，台灣隊打線遭韓國投手全面壓制的情況下，最終以0比2抱憾吞敗，與金牌擦身而過。
這次亞運台灣棒球代表隊24人名單中，職業球員占了17人，平均年齡不到24歲，其中有7名選手出自於「黃金世代」、2019年U18冠軍班底，包括王彥程、潘文輝、林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲、李灝宇、林子豪；另外劉致榮、古林睿煬、戴培峰等人也都是同世代的年輕好手。
當年一起在台灣隊奮鬥的熱血高中生，如今雖已各自在不同職棒聯盟、不同隊伍為自己的人生打拚，不過透過這次亞運台灣隊組成的契機，他們又再度聚首，而且過了多年他們都已長大，成為台灣棒球未來的希望。
台灣昨天對日本的賽事，讓鄭宗哲回憶起4年前的U18世界盃，同樣是王彥程先發對戰日本繳出好投、同樣也是因雨裁定，「4年了，我們都長大了。」鄭宗哲今天也說，能再跟U18戰友一起奮戰很開心，但也難掩遺憾地說：「不一樣的是這次沒有拿到冠軍。」
其他黃金世代好手也不約而同認為自己「長大了」，旅美投手陳柏毓就表示，經過職棒洗禮後，「我更知道要怎麼調整，學習到很多。」劉致榮則說：「我有進步的感覺，尤其心理層面，發現有些問題不用過度思考，不然就會刁難自己，不管生活或練習，都要先肯定自己。」
已經4年沒打台灣隊的投手劉致榮，今天賽後忍不住淚崩，雖然沒能用金牌為這次亞運之旅畫下完美句點，不過他說：「我覺得我們這批選手很有拚勁，希望在屬於我們的年代再為台灣隊做些什麼。」
劉致榮與姜白虎再次聚首
杭州亞運棒球金牌戰台灣隊以0比2不敵韓國銀恨，不過賽後兩隊選手劉致榮與姜白虎展現超越國家與勝負的友情，一直以來2人都互相鼓勵，也期許彼此能在更好的地方見面。
劉致榮與姜白虎於青棒時期2度在國際賽碰頭，第1次是2016年亞洲青棒錦標賽，當時韓國隊與台灣球員就已建立交情，隔年2017年U18世界盃棒球賽再度相遇。這次2人各自入選亞運國家代表隊，則是第3次在國際賽交手。
金牌戰上演「台韓大戰」，台灣隊投手劉致榮在6局上登板，第3打席就遇到姜白虎，也引起許多韓國記者熱議，上演「朋友對決」，結果劉致榮被姜白虎敲出一壘安打；2人於9局上再度對決，劉致榮這次讓姜白虎擊出游擊飛球出局，這場「朋友對決」各有勝敗。
賽後姜白虎與劉致榮在採訪區上演「相見歡」，姜白虎接受韓國媒體訪問時表示，與劉致榮是從高中時期打國家代表隊時漸漸變熟，已經當了8年朋友，「我們時常聯絡，並常對彼此說『在更好的地方見面吧』，這次能在亞運與他相遇相當開心。」
姜白虎近幾年效力韓國隊時，受到不少韓國民眾的輿論壓力，這些劉致榮也看在眼裡，他賽後說：「我知道我們彼此壓力都很大，不管是在選手村遇到還是在球場上，希望我們2個都可以好好享受喜歡的棒球，都全力以赴去打屬於自己的棒球。」
新聞來源
- 亞運棒球台灣打線遭韓國壓制 0比2落敗摘銀（中央社）
- 亞運棒球金牌戰猛打賞 鄭宗哲：結果遺憾但學到很多（中央社）
- U18黃金世代再聚首 亞運摘銀抱憾未來仍可期待（中央社）
- 亞運台韓戰「朋友對決」 劉致榮、姜白虎相互鼓勵（中央社）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/