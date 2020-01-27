為了防控疫情中國春節「延長」至2/2，武漢肺炎出現第一起官員去世消息

武漢肺炎疫情升高 ，死亡病例已達80例，確診案例超過2700例，昨（26）日傳出武漢出現第一名 因感染武漢肺炎去世的官員 。為因應疫情，中國國務院發布消息，宣布延長春節假期至2月2日，而鄰近的香港、澳門也相繼宣布，即日起將禁止湖北省居民入境。

根據中國國家衛生健康委官網最新消息，截至 1月26日24時，中國確診病例累計已有2744例，死亡病例來到80例， 疑似病例5794例。目前累計追蹤密切接觸者3萬2799人。

累計收到其他國家、地區的通報 確診病例：

香港8例

澳門5例

台灣4例

泰國7例

日本3例

韓國3例

美國3例

越南2例

新加坡4例

馬來西亞3例

尼泊爾1例

法國3例

澳洲4例

澳門新聞局今（27）日則公布，澳門新增1宗新型冠狀病毒肺炎病例，為當地第6宗個案。患者是一名15歲男性，武漢居民，是澳門第4宗確診個案的同行兒子，當時被列為密切接觸者。這名患者暫沒有發燒或咳嗽，接受醫學觀察及檢測後，發現對新型冠狀病毒呈陽性，目前情況一般，將入院隔離治療。患者同行的爸爸及弟弟則對測試呈陰性，將送高頂公共衛生臨牀中心進行隔離及醫學觀察。

北京出現首例嬰兒確診，武漢傳首名官員過世

北京市昨（26）日晚間公布新增5例新型冠狀病毒確診病例，其中1例患者是僅9個月大的女嬰，是2019新型冠狀病毒的首起嬰兒感染病例。《中新社》報導，這名女嬰於25日發病，26日初次就診，有湖北接觸史，1月25日發病，1月26日初次就診， 是目前北京市確診病例中年齡最小的病例。 北京市衛生健康委員會表示，確診病例均已送至定點醫療機構進行救治。

報導指出，北京市交通委員會26日表示，北京市不會封城，提醒 從外地來北京的民眾密切關注自身健康狀況，一般需要居家觀察2週，每天測量體溫並做好記錄，觀 察期間減少外出，不參加聚會和集體活動。

《財新網》也獨家披露指出，武漢市民族宗教事務委員會正局級領導王獻良，因感染新型冠狀病毒肺炎，搶救無效，於26日下午6時，在武漢市中心醫院（北區）去世，為第一位感染新型冠狀病毒去世的官員。

500多萬人已離開武漢，港澳即日起禁止湖北省人士入港

《財新網》報導，武漢市長周先旺26日受訪表示，因為春節和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裡。周先旺並表示， 未來有可能還會增加1000例左右確診病例。而 中國國務院總理、同時也是中國武漢肺炎疫情工作領導小組領導人李克強也於今日來到武漢，考察指導疫情防控工作。

因應武漢肺炎擴散，香港境內要求「封關」禁止中國遊客入港聲浪不斷，香港政府26日晚間宣布，自27日0時起，除香港居民外，所有中國湖北省居民及過去14天內曾去過湖北省的居民，將不被獲准入境香港，直至另行通知為止，以減低感染者進入香港的機會。

而為便利執行上述措施，各口岸的自助通道27日0時起只開放供香港居民使用，所有非香港居民均須使用一般入境櫃台辦理入境手續。

而在香港政府宣布此禁令以前，澳門政府已於同日要求，自27日起來自湖北或者14日內到過湖北的非澳門居民，入境時要出示醫生證明沒有受新型病毒感染，非澳門居民不能使用自助通道過關，也會為湖北省人士設立專用通道，要求他們登記電話及住址等，方便當局追蹤。

台灣疾管署26日也公布，全面禁止中國湖北省人士（含陸生）來台，並暫緩受理中國湖北省以外陸籍人士之觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請。

防控武漢肺炎，中國春節延長至2月2日

中國國務院辦公廳今（27）日也發布關於延長2020年春節假期的通知。

表示為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，將延長2020年春節假期至2月2日（農曆正月初九，星期日），2月3日（星期一）起正常上班。各地大專院校、中小學和幼兒園延遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

通告指出，因疫情防控不能休假的職工，應根據《中華人民共和國勞動法》規定安排補休，未休假期的工資報酬應按照有關政策保障落實。

Photo Credit: Reuters/達志影像 武漢26日0時起進行城區交通管制，私家車未經允許不得上街，武漢市區一片空蕩蕩。

Photo Credit: Reuters/達志影像 大年初二，武漢市民戴著口罩到超市採買。

協助中國抗武漢肺炎，比爾蓋茲捐500萬美元

武漢肺炎病情延燒，由世界富豪比爾蓋茲與妻子美琳達共同創立的基金會（Bill & Melinda Gates Foundation，以下簡稱蓋茲基金會）捐贈鉅款，協助對抗武漢肺炎。

蓋茲基金會承諾，將投入500萬美元（ 約新台幣1.5億元）捐贈給中國相關單位，支持研發武漢肺炎的篩檢措施、治療藥物與疫苗。同時也將捐贈500萬美元給非洲疾病管制中心，幫助其他非洲國家準備應對新一波疫情。

而世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也於今天前往北京，與中國官員、衛生專家商討如何遏阻武漢肺炎疫情蔓延。

世界衛生組織上週在緊急疫情委員會中，未將武漢肺炎認定為「國際關注公共衛生緊急事件」，譚德塞於推特上表示，「我的世衛同仁和我想要了解最新發展，並強化我們與中國的合作關係，以進一步防範這波疫情。」

I am on my way to Beijing, ?? to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with ?? in providing further protection against the outbreak. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 2020年1月26日

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羊正鈺