武漢肺炎在台出現第5例確診，交通部令中國旅遊團1/31前「全數離境」

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布我國第5例的確診個案，為台灣第一例確診病例、從武漢回來的台商的同機人員，於25日發病、昨日確診。指揮中心表示，截至今天下午為止，台灣已經沒有武漢團，除了19名湖北團今日下午就要出境，已要求1月31日以前，所有的中國團都必須全數離境。

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布我國確診第5例武漢肺炎確定病例，為一名中部50多歲女性，去（2019）年10月下旬赴武漢工作，無華南海鮮市場活動史及禽畜接觸史，今年1月20日返台，25日出現發燒及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今日確診。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心於今日記者會表示，由於這名新確診個案和首例確診個案於機上的位子較遠（10幾排與30幾排的距離），初步研判是在武漢感染的機率比較大。由於新個案出入多在開放性空間，目前只有她的先生被列為密切接觸者，目前其他同機人員還沒有確診病例。

指揮中心表示，1月13日開始，自武漢返台者的資料已被加註至健保卡資料庫裡，醫生看診時可看到註記。目前正在製作插卡提示，完成後只要健保卡一插入系統就會跳出提示視窗。

指揮中心統計，昨（26）日國內新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中（88名初驗陰性、其餘待檢驗）。5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報（6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中）。

指揮中心也指出，日前接觸第3例台商主動通報的高雄舞廳小姐，二採結果為陰性。

308中國旅遊團、5499人需於月底前離台

交通部觀光局於24日宣布團體旅遊暫停赴中國，並安排在台武漢團及湖北團離境，指揮中心於今日記者會表示，截至今日下午為止，台灣已經沒有武漢團，有湖北團19人下午就要出境，目前在台灣有308旅遊團、一共5499人，已要求1月31日前所有中國團全數離境。

除了旅遊團，針對中國籍人士也加強入境管制，除了湖北人士一律不准入台，湖北省以外，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，特殊情況個案審查（防疫交流、人道就醫），已經發入台許可證者則推遲來台。陸生則需延至2月9日以後才能來台。

衛福部長陳時中表示，抽查中有出現旅客對第一線檢疫人員不尊重不禮貌的情況，他稱「防疫不是遊戲」，不應嬉笑怒罵，如果有妨礙到公務檢疫，都會嚴重懲罰，最重有3年以下的有期徒刑。至於近期有政治人物在公眾場合呼籲戴口罩，指揮中心再次表示，建議有慢性病的戴口罩保護自己、有症狀的一定要戴避免汙染別人、在密閉通風不良及有感染風險的地方（如醫院）建議戴口罩。至於還沒發生社區群聚的時候戴口罩，陳時中則稱，「一方面物資浪費，一方面沒有必要」。

300滯武漢台人如何返台？

目前滯留在武漢的台灣人約有300人左右，海基會今日表示，緊急服務專線春節期間接到許多民眾的求助電話，不少國人因短期出差、旅遊、探親等原因滯留武漢，陸續出現藥品缺乏，居所不定與衛生醫療等困境，政府能盡速與對岸達成處理方式的共識。

有沒有可能按照美國模式包機撤僑？指揮中心表示，這是考慮的選項之一，目前正由海基會跟陸委會在跟中國協商，希望能讓政府接回台商。衛福部長陳時中也於記者會上表示，正與海陸兩會積極在溝通協調中，希望能夠兼顧武漢台灣人物資與防疫上的需要和安全。

疾管署新聞稿指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國截至1月26日累計2744例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中461例重症，80例死亡，31省市區（不含港澳特別政區）僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。目前國際間除我國外，累計52例確診病例，分別為泰國8例、香港8例、澳門5例（27日增為6例）、美國5例、澳洲4例、馬來西亞4例、日本4例、新加坡4例、法國3例、南韓3例、越南2例、尼泊爾1例及加拿大1例。

核稿編輯：羊正鈺