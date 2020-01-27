暉明邨雍盛苑僅一路之隔，粉嶺街坊無分政見一齊堵路

必須親身來到暉明邨樓下，才能見證昇暉樓（暉明邨）和雍華閣（雍盛苑）是如此之近，相距不過30米左右（見下圖）。數以百計街坊匯集在兩邨之間的迴旋處，反對暉明邨改建為隔離區，部分人搬出雜物堵路。

Photo Credit: 蕭雲 昇暉樓（暉明邨）和雍華閣（雍盛苑）

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住在昌盛范的伯伯一邊帶路一邊解釋：「可以咁講，如果唔係改左另一個名，根本就係同一條邨。」

住在華明邨的居民更勞氣，「我睡房望到依度。你要諮詢吓民意架嘛，周圍成五間學校。叫林鄭同陳肇始搬過嚟，一齊共度時艱。」附近有一家大細前來聲援，因為兒子就讀陳朱素華紀念中學，正在暉明邨旁邊。

更憤慨的居民陸續有來，他就住在一路之隔的雍華閣。「樓下有老人宿舍，有庇護工場。」他狠批政府所為等於變相迫鄰近居民逃亡，重蹈淘大花園的逃亡潮，增加社區感染的風險。

「依度公屋嚟嗰喎，抽氣扇直接抽啲氣出嚟咋喎，唔係醫院啲隔離病房。當年沙士都係搵度假村，如果我染病我都會去度假村隔離，但唔應該連累民居，再次有社區爆發。」

雍華閣居民補充，他的家人剛從大陸回來，不見任何防疫檢查。「乜都冇，可以掂行掂過。政府應該安穩人心，唔係搞到人心惶惶，依個政府真係無能。」

前述的華明邨居民多加一腳：「啲高官以為自己係強勢政府，用個屎忽嚟諗嘢。」

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一名顯然不似抗爭者的老伯，也搬出雜物堵路，他是昌盛苑居民。「惹到人點算呀？附近嘅人唔駛理嘅咩？」

網上有傳居民無分藍黃都參與其中，伯伯答：「我唔參與嗰啲嘢，我冇出過去。但你（隔離村）嚟依度我地居民就反對。」

三位住在華明邨的年輕人都同意：「唔好分係藍係黃，唔關政見問題，係自己屋企問題。」

北區區議員一度轉述民政事務署答覆，謂在29/1開會前不會再搬物資到暉明邨。然而群眾鼓譟，拒不收貨，批評政府言而無信，要求官員到場直接對話，宣佈撤回。未幾大眾便收到消息，到場的是防暴警。

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一名住在雍盛范的老伯破口大罵，「依個政府累人累物，依度十幾萬人點呀？大陸嗰邊就放鬆俾人入嚟，太過分喇。」他不斷罵政府「仆街」。

本文獲授權轉載。

編按︰經過1月26日的抗爭後， 衞生防護中心 表示相關部門會應邀於星期三到 北區區議會講解及討論，在此期間政府將暫停暉明邨相關準備工作，並重申在安排沒有病徵密切接觸者入住的檢疫設施時，會優先考慮徵用各個度假村。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin