暉明邨雍盛苑僅一路之隔，粉嶺街坊無分政見一齊堵路
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政府可能需徵用暉明邨作隔離營引起關注，雍華閣居民狠批政府所為等於變相迫鄰近居民逃亡，重蹈淘大花園的逃亡潮，增加社區感染的風險。
必須親身來到暉明邨樓下，才能見證昇暉樓（暉明邨）和雍華閣（雍盛苑）是如此之近，相距不過30米左右（見下圖）。數以百計街坊匯集在兩邨之間的迴旋處，反對暉明邨改建為隔離區，部分人搬出雜物堵路。
住在昌盛范的伯伯一邊帶路一邊解釋：「可以咁講，如果唔係改左另一個名，根本就係同一條邨。」
住在華明邨的居民更勞氣，「我睡房望到依度。你要諮詢吓民意架嘛，周圍成五間學校。叫林鄭同陳肇始搬過嚟，一齊共度時艱。」附近有一家大細前來聲援，因為兒子就讀陳朱素華紀念中學，正在暉明邨旁邊。
更憤慨的居民陸續有來，他就住在一路之隔的雍華閣。「樓下有老人宿舍，有庇護工場。」他狠批政府所為等於變相迫鄰近居民逃亡，重蹈淘大花園的逃亡潮，增加社區感染的風險。
「依度公屋嚟嗰喎，抽氣扇直接抽啲氣出嚟咋喎，唔係醫院啲隔離病房。當年沙士都係搵度假村，如果我染病我都會去度假村隔離，但唔應該連累民居，再次有社區爆發。」
雍華閣居民補充，他的家人剛從大陸回來，不見任何防疫檢查。「乜都冇，可以掂行掂過。政府應該安穩人心，唔係搞到人心惶惶，依個政府真係無能。」
前述的華明邨居民多加一腳：「啲高官以為自己係強勢政府，用個屎忽嚟諗嘢。」
一名顯然不似抗爭者的老伯，也搬出雜物堵路，他是昌盛苑居民。「惹到人點算呀？附近嘅人唔駛理嘅咩？」
網上有傳居民無分藍黃都參與其中，伯伯答：「我唔參與嗰啲嘢，我冇出過去。但你（隔離村）嚟依度我地居民就反對。」
三位住在華明邨的年輕人都同意：「唔好分係藍係黃，唔關政見問題，係自己屋企問題。」
北區區議員一度轉述民政事務署答覆，謂在29/1開會前不會再搬物資到暉明邨。然而群眾鼓譟，拒不收貨，批評政府言而無信，要求官員到場直接對話，宣佈撤回。未幾大眾便收到消息，到場的是防暴警。
一名住在雍盛范的老伯破口大罵，「依個政府累人累物，依度十幾萬人點呀？大陸嗰邊就放鬆俾人入嚟，太過分喇。」他不斷罵政府「仆街」。
本文獲授權轉載。
編按︰經過1月26日的抗爭後，衞生防護中心表示相關部門會應邀於星期三到北區區議會講解及討論，在此期間政府將暫停暉明邨相關準備工作，並重申在安排沒有病徵密切接觸者入住的檢疫設施時，會優先考慮徵用各個度假村。
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責任編輯︰Kayue
核稿編輯︰Alvin