【東南亞週報】印尼勞動法改革引抗議｜泰未來前進黨反君主制案獲判無罪｜越南自行研發商用5G今年上線

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第50期，為讀者挑選2020年1月18日至1月24日期間，有關泰國、越南、印尼、馬來西亞、新加坡、柬埔寨等國家的六則東協區域大事。

印尼 | 勞動法改革引抗議，佐科威第二任重大挑戰

佐科威政府期於上任100天內通過稅務與勞動市場的改革法案，以減少規章重疊、簡化行政流程，來吸引更多外國投資並創造更多就業機會，然而法案內容可能導致勞工權益受損的傳聞，引發勞工上街抗議。

資方對於印尼現存勞動法規的繁文縟節多有詬病，如複雜的最低工資體系、對於僱用與解聘員工也有諸多限制，還有相當優渥的遣散費，不利企業擴張。佐科威政府提出針對市場改革的綜合法案，期望能刺激經濟，讓經濟成長率能高於長年維持的5%。草案預計於本月在國會進行討論與表決，雖然草案細節並未揭露，但國內許多勞工團體已將法案內容定調為偏袒資方、犧牲勞工權益，在1月20日引發上千名勞工聚集在國會大廈前抗議。勞團認為若修改法令，可能導致大量勞工失業，印尼工會聯合會（KSPI）主席Said Iqbal疾呼，若通過法案將使未來勞工權益失去保障。

佐科威於去年10月上任後，即表示將勞動市場改革為執政優先要務，執政黨雖在國會掌握75%席次，然是否能順利完成改革，仍為一大挑戰。英國社會政治分析機構「Verisk Maplecroft」的分析認為，若佐科威此次未能順利完成法案改革，將使他在第二任的政治力量與資本大打折扣。印尼最大銀行BCA首席經濟師David Sumual也表示，這次改革恐為佐科威政府的探測底線（litmus test）。印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）政治觀察家韓德瑞（Hendri Satrio）指出，若改革失敗，將使佐科威的領導大為受挫。

Photo Credit: Reuters/達志影像 印尼總統佐科威（Joko Widodo）。

泰國｜遭控反對君主制，憲法法庭裁定反對黨無罪

泰國憲法法庭於1月21日裁定，反對派未來前進黨（Future Forward Party）遭控反對泰國施行君主制的罪名不成立，讓該黨暫時免於被迫解散的命運。

憲法法庭的裁判依據，是以檢視未來前進黨核心成員自創黨前迄今的社群媒體發文及學術出版內容，駁回該黨意圖推翻王室的指控。審理本案的其中一名法官塔維其亞（Taweekiat Meenakanit）便指出，並無跡象顯示被告曾採取任何危及君主立憲體制的行動。

此外，因該黨倒三角形的黨徽與秘密社團光明會（Illuminati）的象徵符號雷同而遭控相互勾結的罪名，也一併由憲法法庭駁回。法官塔維其亞認為，既然該黨徽已獲選舉委員會許可，便不該被解讀為具有任何反對君主制的意涵，但同時他也建議該黨調整黨章文字，以該黨願遵守「以泰王為國家元首的民主體制」取代「憲法所規範的民主原則」。

該黨支持者在無罪判決出爐後歡聲雷動，高呼「未來前進黨奮戰吧！帕拉育（Prayuth Chan-ocha）將軍滾出去！獨裁政府垮台吧！民主萬歲！」等口號。相較於情緒激昂支持者，該黨祕書長比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）直言，一開始便不應該成案，盼停止以法律戰施壓，並將損害民主的矛頭對準軍事政變，該黨已計畫下周在眾議院針對如何預防軍事政變提出臨時動議。

分析家多認為訴訟纏身的未來前進黨前景嚴峻，因該黨試圖改變現行政治局勢的作為，無疑威脅到軍方及保皇派菁英根深蒂固的既得利益，也因此難逃被當局視作眼中釘的下場，本案勝訴絕不意謂其餘訴訟也能輕鬆過關，該黨仍深陷可能遭勒令解散的危機之中。

Photo Credit：Reuters/達志影像 泰國未來前進黨黨魁他納通

越南| Viettel自行開發5G設備，預計6月推出商用服務

越南國營行動通訊業者Viettel（越南軍用電子電信公司）1月17日使用自製設備，首度進行視訊通話測試，並宣布將會在今年6月推出5G商用服務，此舉也讓Viettel成為繼華為、三星、中興、諾基亞和愛立信之後，第6家開發5G電信設備的電信商。

越南資訊通信部也在同一時間宣布，預計於今年啟用商用5G服務。資訊通信部在2019年1月發布第一張5G測試執照給Viettel，Viettel在4月完成了國內第一個5G基地台接收站的設置，5月進行5G通話測試、9月在胡志明市啟用基地台與網路服務，並指出基於安全考量，不會與中國的華為合作，而是採用諾基亞及愛立信的設備。

然而在本月，Viettel表示已自行研發5G設備，更期未來能出口到美國。根據BBC報導，業界對於Viettel的聲明抱持懷疑態度，認為高昂的研究經費，以及許多專利問題，Viettel恐怕難有突破。業界人士表示，要能夠完全自主研發，必須投入相當大量的經費，以及給付其他廠商高額專利費，要不是有如此高門檻，許多電信商如美國的AT&T、英國的Vodafone早已就投入自主研發了。

除了軟體之外，Viettel也與美國高通、日本富士通合作開發5G手機。東南亞國家之中，新加坡預計在2020年啟用5G服務，越南緊接在後，菲律賓、馬來西及泰國等國也積極投入5G的佈建。

Photo Credit: 中央社

馬來西亞｜大馬拒當世界垃圾場 遣返150箱非法廢棄物貨櫃至來源國

馬來西亞能源、科學、科技、氣候變化及環境部長楊美盈（Yeo Bee Yin）1月20日於檳城州北海（Butterworth）召開記者會，在港口貨櫃前指出近期已遣返150箱共3737噸塑料廢棄垃圾回13個多為「先進國家」來源國或地區。她強調大馬政府嚴肅對待洋垃圾問題，將確保大馬不會成為「世界的垃圾場」。

這批退回的150箱垃圾貨櫃中，43箱運回法國、42箱運往英國、17箱運至美國、11箱運至加拿大、9箱至香港。其他地方包括日本、新加坡、葡萄牙與中國等。大馬政府表示運回的費用不會花到納稅人的錢，全部將由進口業者與運輸業者自行承擔。此外，楊美盈也提到今年中計畫將另外110箱非法垃圾貨櫃送回原產地，其中60箱將退回美國。

中國2018年初開始拒收洋垃圾後，全球廢料回收市場受到波及，許多運送洋垃圾的廠商就轉向東南亞國家，例如馬來西亞、泰國、菲律賓等國，而這些國家處理廢棄物回收的能力，通常遠低於湧入的垃圾量，使得環境遭受嚴重污染。除了大馬外，東南亞國家如印尼與菲律賓等，相繼將非法廢棄物貨櫃退回至來源國。

Photo Credit: 中央社 2019年時馬來西亞能源科藝環境部長楊美盈在雪蘭莪州的巴生港召開有關塑膠廢料記者會。

新加坡｜李顯龍出席世界經濟論壇年會，認為美中對抗尚未達頂峰

新加坡總理李顯龍1月22日於瑞士達沃斯舉行的第50屆世界經濟論壇（WEF）年會指出，美中兩強雖然已於15日簽署第一階段貿易協議，但兩國之間的對抗與競爭可能還沒達到頂峰。美國作為超級強國，如何面對中國的崛起，以及兩強如何調整政策避免陷入「修昔底德陷阱」，是非常嚴肅與困難的挑戰。

李顯龍是在一場與世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）的對話上提出上述看法，他指出兩國領導人當前都面對國內政治的考量，包括美國大選以及中國領導班底接班等議題，這些政治算計可能讓美中對抗的問題更加難以處理。另外在關鍵的科技競爭領域上，李顯龍指出美中目前在5G等科技領域若形成一分為二（bifurcation）的對立態勢，將擾亂全球供應鏈，滋生猜疑與焦慮，造成商業成本之外更昂貴的代價。

身處美中競爭環境下，他說新加坡希望與各國做朋友，不過時常會面對選邊站的壓力。他強調新加坡的選擇只代表自己，只為新加坡的整體利益，而非因為星國為某一方的魁儡或爪牙（cat’s paw）。美國是星國的重要安全夥伴，也是促進區域穩定與安全不可或缺的角色，而中國是星國的最大貿易夥伴國，星國歡迎新崛起的大國，但希望中國能以某種方式為其他國家留出空間，讓其他國家能繁榮、走自己的路，而非讓區域內國家感覺一頭大象在屋子裡，而這頭大象未必留意到周遭或腳底下有誰。

Photo Credit：Reuters/達志影像 新加坡總理李顯龍

柬埔寨｜柬國政府與叫車平台Grab攜手打造社會影響力

東南亞叫車平台龍頭Grab宣布將在柬埔寨推行一項名為「Grab for Good」的社會影響力倡議計畫，此舉不僅獲得柬埔寨公共工程與運輸部、內政部等部會大力支持，更被盛譽為是私部門對社會的重大貢獻。

該項計畫下共有兩個子方案，其一是「打破寂靜（Break the Silence）」，透過與聽障人士發展計畫（Deaf Development Programme）及聯合國開發計畫總署（UNDP）合作，致力讓Grab叫車平台對聽障人士更為友善，並提供更具包容性的環境以增加聽障人士的就業機會。目前這個方案已有許多成功的前例可循，包括印尼、新加坡、馬來西亞、及泰國等地共有超過600名聽障人士受惠。

其二則是打擊柬埔寨猖獗的人口販運問題，Grab與柬埔寨防制人口販運委員會（NCTT）合作，串聯海外相關慈善團體提供線上教材，並由非營利組織柬埔寨兒童求助專線（Child Helpline Cambodia）分享實務經驗，自本月開始對首都金邊的1萬名平台車輛駕駛進行訓練，強化這些可能第一線目擊人口販運行動的駕駛對於異狀識別與回報的能力。

相關部會除在該計畫草擬過程即投身其中，多位部會首長更親自出席計畫發布會發聲力挺，例如公共工程與運輸部部長Sun Chanthol便指出，「打破寂靜」方案將造福柬埔寨4萬多名聾啞人士、乃至於1百萬多名身障人士；防治人口販運委員會常務副主席Chou Bun Eng則強調，若駕駛與乘客配合得宜，人口販運問題將能被有效削減。

Photo Credit：Newscom/ 達志影像 東南亞電召車龍頭平台GRAB。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜