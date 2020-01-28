國際民航組織封鎖「挺台參與」推特帳號，美眾院外交委員會推文譴責

（中央社）國際民航組織（ICAO）近來傳出大舉封鎖挺台灣的推特帳號，這些帳號都是在ICAO推特上表達不滿台灣遭ICAO排除的言論而遭封鎖。美國眾議院外交委員會推文譴責ICAO此舉。

美國新聞網站《Axios》今天報導，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）在22日一則推文中批評國際民航組織不願與台灣分享飛航資訊的做法。她25日發現自己的推特（Twitter）帳號遭到ICAO封鎖。

莊宛樺的推特主要探討2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）正在中國肆虐並擴散至海外，國際民航組織作為國際民航的主要機構能針對疫情發布國際飛航安全警示，台灣因為不是會員將無法收到最新訊息。

Hey everyone, check this out-- I've been blocked by the International Civil Aviation Organization (@icao), a @UN specialized agency, for assumedly tweeting about the need for Taiwan's inclusion (not membership) in light of a global health crisis. 1/ pic.twitter.com/yEZur36xvp — Jessica Drun (@jessicadrun) January 25, 2020

莊宛樺並提到，台灣的桃園國際機場是地區重要交通樞紐，但卻無法在國際民航組織(ICAO)有一席之地，她認為這世衛組織和國際民航組織的任何協調作為都應該把台灣包括在內：「WHO及ICAO拒絕與台灣當局分享分享知識，這表示，地區最繁忙機場之一的民航當局，無法收到ICAO-WHO任何潛在的努力。這是病毒如何散播的原因。」

國會議員、學者和記者都被封鎖

《Axios》表示，遭到ICAO封鎖的還包括美國國會議員助理與研究員，這些帳戶也都有類似的批評。

另外台灣粉絲專頁「Taiwan Warm Power」也進行測試在ICAO下方留言："Knock Knock, it's me, Taiwan, can I join ICAO?"（敲敲，是我啊，台灣，我可以加入ICAO嗎？）結果也被封鎖引發網友熱議，許多一般民眾前往推特下方留言後，也都遭到封鎖，最快在10分鐘內就被封鎖。

對於國際民航組織的做法，美國眾議院外交委員會透過官方推特表示，聯合國旗下的ICAO在確保航空安全方面發揮重要角色，但ICAO將反對國際民航組織排除台灣的推文噤聲的舉措違背其既定的公平、包容與透明原則。

The United Nation's @icao plays a valuable role in ensuring aviation security. But silencing voices that oppose ICAO’s exclusion of Taiwan goes against their stated principles of fairness, inclusion, and transparency.https://t.co/4Ulcs4Qi7J — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 27, 2020

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特上對ICAO封鎖有關台灣的推文表示，「令人髮指。」這是中共施壓並霸凌國際組織屈服於其要求的另一個標誌。

喬治城大學（Georgetown University）政府與外交學教授阿倫德（Anthony Arend）回覆《Axios》的郵件表示，國際民航組織對社群媒體批評者的封鎖顯示國際政府組織的作為與所謂的公正與客觀性出現嚴重問題。

他說，國際民航組織的成立宗旨是滿足「全人類的需求」，不阻止任何人造訪其官方網站才合乎邏輯。ICAO封鎖批評者帳號的作法，與國際政府組織工作人員必須保持獨立與公正的觀念背道而馳。

國際民航組織今天在官方推特上發布社群網站規則聲明表示，將移除不相關、有損聲譽與冒犯性內容，批評者帳號將會被移除。ICAO也歡迎大家一起，「透過基於事實的內容以提升與傳遞航空永續發展」。

《大紀元》報導，位處國際運輸樞紐的台灣，長期以來一直被ICAO及WHO排除在外，無法獲取即時疫情資訊，以及與各國交流國際標準和慣例等重要議題，近期武漢肺炎疫情嚴峻，ICAO及WHO依然不顧是否出現疫情漏洞風險，拒絕與台灣分享有關新型冠狀病毒的資訊。

ICAO是負責制定國際民航領域技術標準和政策的聯合國專門機構，現有192個成員國。現任祕書長柳芳（Liu Fang）曾是中共民航官員。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航