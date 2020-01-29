與郭台銘「分手」後，柯文哲下一個目標鎖定時力與黃國昌

2020年大選結果，藍綠之外的第三勢力有了明顯消長，彼此之間的競合關係也重新洗牌。跨越5%政黨門檻的民眾黨和時代力量，在立法院是否合作，進而攜手進軍2022年縣市長及議員選舉，有不小想像空間。鴻海集團創辦人郭台銘力助的親民黨失去所有立委席次後，親民黨與郭家軍暫時沉寂，未來走向有待觀察。

台北市長柯文哲率領的民眾黨，雖然在區域立委全軍覆沒，只拿到五席不分區立委席次，但已躍升為國會第三大黨。柯家軍磨刀霍霍，準備布局2022年縣市長及議員選舉，進而搶攻2024年總統大選。而不斷變化隊形的柯文哲，繼「白綠破局」和民進黨撕破臉後，選後和郭家軍也形同分手，最新的合作目標轉向時代力量，已頻頻對時力及其「戰神」黃國昌喊話。

親民黨走向泡沫化 郭家軍一席寄養民眾黨

選舉一向帶來幾家歡樂幾家愁的結局。親民黨「終局之戰」的結果是全軍覆沒，失去立法院黨團，也失去提名2024年總統候選人的門票。重押親民黨的郭台銘連帶成為輸家，在不分區及區域立委幾乎滅頂，只剩一席不分區立委當選人高虹安寄養在民眾黨旗下。

姑且不論郭台銘和柯文哲關係如何，郭、柯幕僚之間齟齬不斷，民眾黨眼中已然沒有郭家軍，目光轉向有三席立委的時代力量。

近柯人士指出，民眾黨的「五年三階段」目標，第一階段已達標，立法院有五席立委組成的黨團，可在國會展開問政及政黨協商等策略性運用，柯文哲更可以民眾黨主席的身分，針對全國性議題發言；第二階段的全國縣市長及議員選舉布局，此次民眾黨推出的不分區立委候選人，在各選區都拿下一萬五至兩萬票的成績，這種成績足以當選議員席次，因此民眾黨將「遍地開花」，在全國各縣市提名議員參選，希望未來各縣市議會都可以成立黨團。

Photo Credit: 中央社

至於縣市長選舉，近柯人士表示，目前有很多好手可以提名，例如台北市副市長黃珊珊參選台北市長，在新竹市立委選舉表現不錯的高鈺婷參選新竹市長，和黃國昌合作更是一個目標選項，可以請黃國昌參選新北市長。他強調，「民眾黨和時代力量合作是一個議題」，國民黨弱化是大趨勢，未來各小黨將慢慢以民眾黨為主體靠攏，才能制衡民進黨，取代國民黨，2024年推出柯文哲和黃國昌的「柯昌配」也並非不可能。

柯文哲親信、民眾黨不分區立委當選人蔡壁如，選後立即拋出和國民黨、時代力量共組「在野大聯盟」的說法。雖然第一時間被時代力量黨主席邱顯智打臉，表示錯愕與不解，也要求民眾黨先說明對年改、同婚等議題的立場，但蔡壁如再接再厲，又透過媒體對黃國昌釋出善意，表示黃國昌如果想要一些行政上的歷練，「倒是可以談一談。」

Photo Credit:時代力量提供

時力提名第四名不分區立委的黃國昌，大選時以「亡昌感」催票失敗，無法續留立院，選後黃國昌對政治動向保持模糊。對於民眾黨頻頻招手，本刊致電多次但無法取得黃國昌回應。

柯P、昌神不想直接對決 台北市長棋局是重要觀察點

知情人士分析，黃國昌對2022年的目標應是台北市長，而不是新北市長，一來新北市幅員廣大、選民結構不利擅長空戰的黃國昌；再者，黃國昌雖出身新北汐止，此次推出國會辦公室主任賴嘉倫接棒參選立委落敗，在新北的實力銳減。

黃國昌若想參選台北市長，除了和柯文哲屬意黃珊珊的布局有衝突，在立法院主攻「正義、揭弊」的黃國昌，「未來若參選台北市長，難道要揭柯P的弊？」知情人士表示，柯文哲和黃國昌都是個人形象強烈、自我意識也很強的人，未來是否能攜手合作，有待觀察。

至於郭家軍的動向，永齡基金會執行長劉宥彤表示，「沒有什麼動向，郭台銘本來就無黨無派，唯一的郭家軍是李縉穎，李縉穎落敗就要檢討。」

Photo Credit:郭台銘辦公室提供

對於郭柯關係疏遠、幕僚之間頻頻衝突，劉宥彤指出，有關「郭台銘幕僚稱民眾黨似乎嫌票太多」、「郭董2024年有自己另外打算，沒有要跟民眾黨合作」等說法，都不是郭台銘的幕僚所說，但一直被透過媒體放話，郭辦不勝其擾，將發表嚴正聲明，日後若再提及郭辦幕僚說什麼話，請具名指出，否則考慮採取法律行動。

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責任編輯：李秉芳

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