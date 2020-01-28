台灣再新增2名「武漢肺炎」病例，政府連3天釋出600萬個戰備口罩

中央流行疫情指揮中心今（28）日下午公布新增確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，兩人是在是在武漢封城之前來台的陸籍女性，出現症狀後就醫並在今天確診，目前已經隔離並進行接觸史追蹤。另外也宣布，為了度過工廠產量下降的過年期間，避免民眾搶購囤積，將分送一天600萬片醫療口罩到4大超商，統一定價一片8元，一人限購3片。

全球4515例，台灣新增為7例確診

2名新增的個案均為居住於武漢市陸籍70多歲女性，今年1月22日同行抵台觀光，因為武漢是23日封城，加上她們當時沒有發病症狀，所以順利進入台灣，兩人於1月25日出現發燒症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今日確診，個案無肺炎，目前病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。



指揮中心統計，昨日國內新增130例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報530名個案，含7名確診、269名排除，餘隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。目前7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，餘5名確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報（10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中）。



依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸截至1月27日累計4515例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中976重症，106例死亡，31省市區（不含港澳特別政區）僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今日將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至中國大陸（不含港澳），請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

第一級警告：請注意一般旅遊的狀況即可。

第二級警告：請注意避免前往醫療場所、接觸野生動物。

第三級警告：非必要避免前往。

目前國際間除我國外，累計62例確診病例，泰國8例、香港8例、澳門7例、美國5例、澳洲5例、新加坡5例、馬來西亞4例、日本4例、南韓4例、法國3例、越南2例、尼泊爾2例、加拿大2例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例及德國1例。

政府將釋出「一天600萬」個口罩作為緊急物資

目前口罩在各個通路、藥局、藥妝店都銷售的非常快，需求量和平常比起來成長非常多，超商的庫存只足夠一天的供應量，甚至有數百民眾到彰化的口罩工廠外漏夜排隊，就是為了搶購盒裝口罩。經濟部商業司副司長陳秘順表示，所以昨天深夜經過討論後，決定從今天開始，每天會釋出6百萬片，連續3天。由於這是儲備防疫用的口罩，所以一個人限購3片。

配送及限購措施都僅限在4大連鎖超商，也拍攝影片指導超商業者如何透過塑膠袋，安全分裝銷售，至於其他超市、藥妝店、藥局、量販店等通路，並沒有上述限制。另外這次的應急口罩也將統一定價，一片售價為8元，避免引發消費者抱怨或糾紛。

陳秘順解釋，「在過年期間工廠也還是得遵守勞動法規，因此產量比平常下降，所以初三、初四、初五這3天，希望讓每個人都可以買到口罩，所以有限量，這算是應急的戰備物資，民眾不要搶購、囤貨；初六、初七開工後，國內工廠恢復正常上班，產量可以銜接上，供應量就能較充足。」

口罩禁止出口遭批？經濟部：防疫特殊期間，國內產量吃緊

因應武漢肺炎疫情持續升溫，為確保口罩供應國內所需，及保障國人健康，經濟部於23日公告，自1月24日起至2月23日止，為期1個月期間，「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及「其他紡織材料製口罩」管制出口。

另外財政部關務署昨天也表示，旅客隨身攜帶數量合理的自用口罩出境沒問題；至於合理數量，海關則有共識，春節期間以每人勿攜帶超過5盒口罩為參考標準。

不過禁止出口和個人攜帶限量後，包括藝人范瑋琪、徐熙媛、楊培安，以及前立委邱毅都近日對此在社交媒體上發文表達不滿，范瑋琪批評「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。」，楊培安更罵蘇貞昌是「狗官」，引起網友各方論戰，到底要不要出口口罩、甚至是要不要「捐口罩」給中國成為熱議焦點。

有網友透過關務署的進出口數據比較，發現在沒有疫情爆發的日常狀態下，2019年，中國賣給台灣的「一般口罩」，就遠遠超過於台灣賣出去的，另外從國外進口的N95口罩，也有有44.14%（186萬）來自中國，也就是說，中國也一直都是台灣最大的口罩進口國。

而現在中國的疫情吃緊，在自身難保之下，恐怕無法繼續大量出口口罩給台灣，所以台灣這次禁止出口，其中可能的原因就是台灣必須優先確保國內供給沒問題，以免國人沒有口罩用。

另外「高雄好過日」粉絲專頁也指出，中國本身口罩產能是台灣的10倍，每年台灣還從中國進口將近4億個口罩，而以台灣算全年無休的生產口罩，大約可年產14億片，若疫情持續升溫，加上原本戰備口罩4000萬片，也可能還不夠內需使用，在目前台灣疫情尚未擴散，但民眾已開始不安的情況下，停止出口全力增產，提升戰備庫存是合理的政策。

陳秘順下午在記者會上也提到，口罩在平常沒有疫情的情況下，其實自己國內廠商的產量也是不足的，所以會有進口，進口和國內口罩一起搭配供應，「目前根據盤點，每天可以有188萬份口罩的生產量，但在防疫的時，尖峰需求拉上去，增加了好幾倍，工廠也可能需要增加人力，但等之後疫情平復，這些增聘人員又會面臨裁員問題，目前還在研擬相關方案。」

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核稿編輯：翁世航