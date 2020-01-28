港府7防疫措施未「封關」：高鐵停駛航班減半、自由行暫停、非港人求醫要收費

港府今日（1月28日）因應新型冠狀病毒（武漢肺炎），公布最新7項防疫措施，但未包括對中國全面封關。

1）特首林鄭月娥表示，港府將大幅減少兩地人流，但她強調不只是內地人到香港，也包括香港人到內地。林鄭指已聯絡中央，中國將暫停發出內地人到港自由行的簽注，她指因個人遊過往佔入境人口。另外，香港將縮減與內地交通往來，所有西九高鐵、直通車班次將暫停，而來往內地飛機航班也將減半，而陸路跨境也將減少班次。而部份海關口岸亦將暫停，除了西九高鐵站停運外，紅磡、沙頭角、文錦渡的客運關口亦將暫停，但貨運則不受影響。林鄭指相關措施將於1月30日開始，直至另行通告。

2）醫管局早前指為避免內地人逃避就醫，「非附合資格人士」可免費就醫。林鄭今日也指這是醫管局針對傳染病疫情的可行安排。但林鄭指相關做法今日需要調整，避免做成誘因吸引病人來港就醫，即日開始，所有非附合資格人士就醫都要收費。

3）林鄭呼籲所有在內地的香港人盡快從回港，並在回港14日內盡量留家，若要外出也要戴口罩，而港人也不要再到有疫情的地方。除了停學及公務員在家工作彈性安排，林鄭呼籲其他僱主盡量安排員工在家工作。

4）而在湖北省的香港人，主要因無交通安排未能回港，港府共收到107宗求助，涉及約200人，當中無學生。林鄭指因湖北交通全面停頓，但會與中央協調，盡快協助當地的港人回港。

5）而針對在港的湖北人，林鄭指沒有統計數未人數有多少，但相信已入境人士有一定數量。不過，她指相關人士按簽證只能在港留7日，港府會盡量聯絡這些人，並轉介給衛生防護中心。而教育局也會聯絡各大專院校的湖北省學生，她呼籲14日內到過湖北省的港人，要盡快致電香港政府。



6）有關暉明邨「隔離營」問題，林鄭指港府有責任也有需要作隔離工作。林鄭強調入住者並非病人，但是緊密接觸者，或醫護人員的住宿安排。林鄭指摘暉明邨受到破壞，但也決定放棄使用暉明邨，或一些未來會入伙的公屋，都不會考慮。林鄭指會繼續找地方，希望社會能諒解，也請一些有隔離措施的非政府機構提供場地。林鄭也表示，如果最終隔離措施飽和，不排除會盡行家居隔離，但指市民要有心理準備「鄰居是正在隔離的人」。

7）林鄭重申防疫物資方面，強調財政不是問題，現時港府正用盡各方法在全球搜羅相關物資。