《B咖戰警》：性格翻轉沒能破壞三觀，淪為普通的好萊塢娛樂片

《B咖戰警》（The Other Guys）是一部典型的好萊塢娛樂片，所以並沒有深層的藝術追求。雖然導演是拍出好片《大賣空》的Adam McKay，但電影步調並未因此精緻化。但偏偏就是這樣的電影，適合來看一個並未在電影分類中的「美國電影」特點：演員類型。

好萊塢自古就有一個傳統，演員的外型氣質，決定了他的角色類型。以本片主角威爾法洛（Will Ferrell）與馬克華柏格（Mark Wahlberg）來說，就是很好的例子。威爾法洛的外型就是一個窩囊、懦弱、好好先生，看起來又蠢的美國中產階級白人形象。所以他不管是在喜劇片或劇情片中，飾演的都是這樣性格的角色。而馬克華柏格就是那種固執、衝動、魯莽，時而氣血上湧、髒話連篇的角色。

《B咖戰警》在故事設定上，就是要顛覆這樣的主軸。這構成了一種新意。因為過去的好萊塢電影不是沒意識到這問題，所以會故意讓俊男美女變老變醜，去凸顯人物的反差感，通常本來的花瓶偶像，也常因此突然博得演技的肯定。《女魔頭》就是最好的例子，《末路狂花》也因此多了女性主義經典的光環。但演員的反差，通常都是單一主角的轉換就足以操作。《B咖戰警》選擇的是讓兩人性格替換。

劇中威爾法洛與馬克華柏格飾演的警探搭檔，一開始複製了他們平常的形象，威爾法洛懦弱無能、講究安穩，而馬克華柏格魯莽衝動、想當英雄。而隨著他們捲入一樁犯罪陰謀，兩人面對事情的態度，也讓他們的本性覺醒，成了相反的兩個人物。

威爾法洛在劇中的過去原來是皮條客，駕馭不少女性，所以受到許多女性喜愛，但他卻隱藏凶狠、暴力、反社會人格。而馬克華柏格的衝動來自於自信不足，每次想當英雄都失敗，所以在犯罪集團使用手段讓兩人頻頻辦案失敗時，兩人隱藏的不同性格，在失敗時全都跑了出來。威爾法洛不但氣走了老婆，還打算違法調查犯罪集團。而馬克華柏格調去當交通警察後，變得怕事與安分守己，不想追查。反而是威爾法洛逼著他，繼續剷奸除惡。

但隨著案情看來出現曙光，兩人繼續追查，過程中性格居然又開始替換，到最後變成馬克華柏格大展神威，而威爾法洛又變得懦弱無能。最後由馬克華柏格打倒匪徒，威爾法洛成了被救對象，貪生怕死。

其實《B咖戰警》把兩個固定形象的演員，進行性格互換，已是罕見之事。光這個新梗，就可以玩得徹底。但喜劇動作片的法則也有一個，就是如果人物縱深沒變，最後沒有成長或翻轉，電影很容易成為一線到底的普通搞笑片。Adam McKay無意於此，所以他讓兩個主角性格轉換後，又因為一些情節的推動，例如馬克華柏格本來就擅長格鬥跟槍術，所以重新拾回自信。而威爾法洛又跟老婆見面後，重新為愛成為好男人，自然失去了衝動與狂暴，所以最後兩人在經歷冒險後，又回到了平常的性格狀態。

如此安排在劇情上不但會多了一重的轉折，就商業角度來說，也可以讓觀眾看了更有滿足於娛樂的安全感。因為自己的三觀並未因此被毀，也不用想太多人生問題。

但反而是這樣的作法，會讓這所謂的性格翻轉，成為一場空包彈的煙火秀。就會讓傳統《女魔頭》式「單一演員形象翻轉」，所造成的力道下降。連《隨身變》當中艾迪墨菲扮胖扮醜的角色，最後還是回復了胖醜的外型。那單純就可以讓劇情有了一種「世界最後還是無法變好」的暗示感。葛妮絲派特羅主演的《情人眼裡出西施》，最後還是回到了胖子身材，劇情雖然還是喜劇收場，但其實觀眾內心最後接收到的，還是葛妮絲派特羅變成胖子的印象。

而這層「被暗示，以破壞三觀」的效果，其實是勝過性格翻轉完，又翻轉回來的複雜效果。這涉及的是心理暗示跟觀影期待的作用。大家都知道最高明的喜劇就是「悲喜劇」。如果許不了的電影《小丑與天鵝》最後的結局不是停在男女主角相遇的留白上，而是女主角接受了社經地位相差懸殊的男主角，結婚生子，或其他片常有的變瘦變美等，那純粹的喜劇結尾，反而會降低故事可能影射的社會現象，而把寓意單純化成了「所有事都有快樂結局」的爛梗。而不管是主角最後一直沒變好，或沒交代悲歡離合的真正結果，反而能讓觀眾忍不住去想生命的不公，而激發出更多情緒和思考。

而《B咖戰警》的快樂結局，也就讓原本可以多點懸念的「演員形象轉換」，變得弱化，成了一部普通的好萊塢娛樂片。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航