2020澳網：三巨頭嚴陣以待，哪幾位新生代可能衝擊金盃？

文：史丹利視角的體育世界

又過了一個年頭，男子網壇的三巨頭持續在老化中，卻仍然守住了2019年四大滿貫的每一座冠軍，即使新生代好手不斷竄出，包括2019年法網的Dominic Thiem，還有美網的Daniil Medvedev，都試圖從Rafael Nadal手中奪取冠軍盃，遺憾的是，最終都失敗了。

細數澳網過去十年之中，排除三巨頭以外能挺進決賽的選手們，一共也才三位，包括隸屬於「Big 4」成員的Andy Murray、坐擁三座大滿貫的Stan Wawrinka、以及2014年的美網冠軍Marin Čilić。

最後只有Wawrinka成功在2014年突破了Nadal拿下生涯首座澳網冠軍，其餘九座則是由Roger Federer及Novak Djokovic全數奪走，Djokovic更是因為在過去十年內澳網大豐收（六座），生涯七座澳網金盃也獨居史上第一，讓他有了「硬地之王」的美名。

而進入了2020年代後，男子網壇勢必也將迎來一波大換血，三巨頭沒有意外的話應該會在十年內陸續退休。在這之前，我們要來持續找尋能夠最先竄出頭的新星們，評估一下在這次澳網籤表出爐之後，誰最有可能衝擊本屆澳網金盃。

Daniil Medvedev

身為當今男子網壇僅次於三巨頭的最高排名（4），Medvedev在2019年賽季已經證明了自己與其他新生代的不同，下個月將滿24歲的他，不僅僅是在2019年的辛辛那提及上海大師賽封王，生涯首度闖進大滿貫八強就直搗黃龍，還在決賽從Nadal手中拿下兩盤，讓這位紅土王者嚇出了一身冷汗，也讓所有紐約球迷為之瘋狂。

對於他的表現，曾奪下七座大滿貫金盃的名將John McEnroe也認為：「Medvedev在2019年美網展現了過去從未有過的實力，在我看來，他會是現今網壇最有機會擊敗三巨頭的選手。」

也正是拜前不久在ATP盃闖進四強所賜，Medvedev因而擠掉了Dominic Thiem成為本屆澳網的第四種子，避免掉了在四強前遭遇三巨頭的可能。處在籤表上半部的他，首輪將對上美國新生代好手Frances Tiafoe，雙方過去有過一次的交手，是由Medvedev取得勝利，但Tiafoe畢竟是2019年澳網挺進八強的大黑馬，絕對不會是好惹的對手。

如果Medvedev一路挺進，接下來很有可能在32強遭遇法國名將Jo-Wilfried Tsonga，16強則會碰上瑞士名將Stan Wawrinka，假設他能突破2019年澳網創下的最好成績，最快會在四強再度挑戰Rafael Nadal，除了考驗他的穩定性以外，也要來觀察一下他2019年在硬地賽場上的表現，是否能延續到今年賽季。

Daniil Medvedev｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

Dominic Thiem

再來這位雖然年紀已經不算小，但至少也可以說是新生代的領頭羊。

從2016年首度闖進法網四強開始，Thiem在法網累計達80%的勝率，同時連續四年挺進四強，但他最為人詬病的就是除了紅土外的競爭力明顯不足，除了法網之外，其他三項大滿貫唯有美網打進過八強，2019年更是溫網接著美網都上演了一輪遊，讓人非常擔心他是不是要退出前段班的競爭行列了。

但如果先撇開大滿貫不談，Thiem的成績其實是一年比一年還要好的，2019年賽季拿下五座巡迴賽冠軍，同時挺進七次決賽，都是職業生涯新高，除了首度在印地安泉大師賽封王以外，年底的ATP八強決賽，他更是在小組賽連續擊敗Djokovic與Federer，最終拿下亞軍的殊榮，生涯對戰Federer來到五勝兩敗的戰績，也足以說明了他的實力。

2019年迎來04年雅典奧運男單及男雙的金牌選手Nicolus Massu擔任教練後，Thiem在打法上確實也越來越多變，而Massu也對自家的學生相當有信心，他認為：「雖然三巨頭現在仍然是牢不可破，但總有一天一定會有人能超越他們，說不定不用等到未來，現在就已經開始了，而那個人，也許就是Dominic Thiem。」

與我國好手盧彥勳籤表分在同一區塊的Thiem，這次的籤表不是太走運，除了有可能在32強戰就碰上Kevin Anderson，這位生涯對他拿下七勝兩敗的南非好手以外，最快在八強就得碰上三巨頭之中他最害怕的Rafael Nadal，兩人生涯交手過13次，Thiem僅僅從他手上拿走四勝，勝率只有31%，想要突破「非紅土大滿貫」的最好成績，勢必得先過Nadal這關。

Dominic Thiem｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

Stefanos Tsitsipas

2019年澳網的最大黑馬，怎麼能不提到他呢？

相信大家都還記得，2019年在16強戰把Roger Federer斬落馬下，震驚國際網壇的希臘新星，時隔一年，Tsitsipas已經從2019年闖進澳網四強的大黑馬，蛻變成世界頂尖的男子好手。

雖然一度在澳網一戰成名後遭遇一點小低潮，但Tsitsipas很快就重新站穩腳步，2019年賽季打進六次決賽，並收下了三座冠軍，年終賽更是從Dominic Thiem手中奪走了冠軍，成為史上第二位第一次打年終賽就奪冠的球員，很難想像前年他還只是個打「小年終」的年輕小將而已。

擊敗Thiem之後，Tsitsipas在2019年賽季還完成了一項難得的成就，就是從TOP10每一位選手中至少拿下一勝，可以說是可遇不可求的罕見紀錄，現在才也21歲的他，同時也是目前男單TOP10選手中最年輕的一個，前途確實是無可限量。

抽到籤表下半部的Tsitsipas，與Roberto Bautista Agut、Milos Raonic與Benoît Paire這三位種子分在一起，前面兩位2019年澳網都殺進了八強，同樣不好惹，如果能順利抵達八強，就要與「硬地之王」提前碰頭，生涯與Djokovic戰成兩勝兩敗平手的Tsitsipas，也會是Djokovic連霸路上的一大阻礙。

Stefanos Tsitsipas｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

Nick Kyrgios

把Kyrgios列進來，最大的原因當然是因為這是「澳洲網球公開賽」。

不像隔壁的女單有著地主球后Ashleigh Barty領軍，澳洲男子選手在前球王Lleyton Hewitt退休後，就遲遲找不到接班人。原本前幾年Bernard Tomic一度被看好，卻因為負面新聞不斷而迅速退出前段班，目前檯面上僅有的兩位新星，也就是前不久帶領澳洲殺進ATP盃四強的Nick Kyrgios以及Alex de Minaur了。

可惜在ATP盃結束沒多久，Minaur就傳出因腹部撕裂傷退出澳網，也使得地主種子選手僅剩Kyrgios一人。過不久將滿25歲的他，早在青少年時期就被認為是「天花板極高」的一位球員，在2014年溫網持外卡初登場就一路殺進八強，更在晉級路上打敗了當時的球王Rafael Nadal，隔年澳網也殺進八強，四年前的年終排名就已經殺進世界前15。

只不過，Kyrgios縱然有非常好的天分及實力，但他在場下的風波實在是異常的多，包括多次不服從裁判的判決、在比賽中大爆粗口、甚至還故意將球往Rafael Nadal的胸前打，還被ATP以違反運動精神行為判罰超過300萬台幣等等，這些都成了他最大的絆腳石，也讓他在球迷心中的負面形象始終是揮之不去。

曾對媒體透露他「一點都不喜歡打網球」的Kyrgios，空有天賦但沒有熱情支撐，卻還能擁有現在的成績，應該也羨煞不少在後頭努力的選手們，原本被踢出澳洲國家隊的他，最近在Hewitt的首肯下重新被接納，也說明了他至少還願意為他的職業生涯做出一點努力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

有趣的是，本屆澳網Kyrgios被分在籤表的上半部，恰巧與Rafael Nadal同一區，如果他能在32強撂倒Khachanov的話，將可以在16強換來與Nadal交手的機會。根據過往的事蹟來看，這兩人私底下就已經不太交好，檯面上的對決自然是所有人更關注的。只要Kyrgios能拿出100%的實力，絕對是有機會再爆個冷門的。

個個有機會，人人沒把握，已經是近年男子網壇最常出現的一句話，除了三巨頭以外的奪冠熱門，大多時候都會在碰上三巨頭前就中箭落馬，而這樣的情形會不會也發生在今年澳網，值得我們持續觀察。

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本文經運動視界與史丹利視角的體育世界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航