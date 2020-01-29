封6個關口、暫停自由行，減了幾多大陸客來港？

文：梁啟智（香港中文大學講師）

選擇性封關

行政長官林鄭月娥會見記者，表示年初六起將會關閉部分邊境管制站。回顧年三十至年初三的入境事務處數據，由將會關閉的邊境管制站所處理的中國內地旅客數目，佔同時段所有內地旅客數目的11%。相對來說，減少內地來港航班一半的影響，或更值得注意。

有網友問點解我計封關條數同其他傳媒計出來的略為不同。原因有二。

第一，我用的是今年農曆年的數據，而不是2018年全年總數。經歷了過去半年的抗爭，加上當前的疫情，我認為呢一刻的中港人口流動同2018年已經相當之唔同，所以有新數據就一定用新數據。而且2018年高鐵只係開咗好短時間，所以數字較低，而咁啱高鐵數字響呢個計算入面好重要，所以更加唔應該用2018年的數字。

第二，我只係計內地客來港數字，但係其他傳媒就用所有旅客包括香港人的入境加出境數字。林鄭就亂話「封關」係所有人冇入冇出，但正常人都知「封關」只係針對內地客來港，所以只應該用內地客來港數字。

數據呈現係將一個無限複雜的世界簡化呈現俾人睇，當中每一步都可以係一個扭曲，所以每一條數用還是不用都要思考。

最後，我知落馬洲果兩個管制站官方名係「落馬洲」同「落馬洲支線」，但係冇香港人咁叫架。細心一點的做法係寫返「皇崗」同「福田」囉。

選擇性減簽注

有網友問林鄭話停止一般個人遊簽注，會減幾多中國大陸旅客前來香港。按2017年的數字，理論上是四成，另有23%是一周一行和37%是其他類別，例如探親和商務。不過要注意，中國人創意無限，拿不到一般個人遊簽注不代表來不了香港，他們可以改拿商務簽注。而且一般個人遊簽注每次只能來港一至兩次，商務簽注可以一年來港無限次。點樣攞？親，淘寶有得淘㗎！

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