只關心國運籤抽到的吉凶，怕是誤解了「占卜」的意義

2020的農曆新年剛過，全台各大宮廟不免俗的再次抽出所謂的「國運籤」。有趣的是，今年全台南北宮廟抽到的籤詩吉凶各不相同。像是南鯤鯓代天府抽到的籤頭故事是「漢李廣父子陣亡」，籤詩內容是：

命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘。

而台中樂成宮抽出的籤頭故事是「盧龍王次子招親」，籤詩內容是：

風恬浪靜可行船，恰似中秋月一輪，凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

兩首籤詩一比，就算不懂解籤，光看字面上的意思，也能看出前面兩首籤詩的吉凶差距很大。再對照新港奉天宮跟大甲鎮瀾宮的籤詩，可以發現各大宮廟的神明對2020台灣這一年國運的闡釋都有很大的落差。

就連同一年的國運，在不同宮廟神明的闡釋下都有如此南轅北轍的差異，因此有關「國運籤」到底靈不靈的問題，一直是社會大眾熱議的話題。像是南鯤鯓代天府2015年抽到的國運籤籤頭故事是「武則天坐天」，也引發民間聯想這個故事是不是影射蔡英文以女性身份登上元首之位，宛如唐代女帝武則天君臨天下。

為了驗證國運籤究竟靈不靈，2018年初美國杜克大學政治學博士王宏恩，就拿過去12年的國運籤出現的上、中、下籤數跟台灣12年來的GDP成長趨勢做比較，比較的結果發現兩者間並沒有正相關。

不過這是用西方科學的角度，來檢視台灣的宗教儀式。過去這一類的爭論，最終往往演變成「信者恆信，不信者恆不信」的僵局，成為難解的科學與宗教之爭。如果我們換一個角度，站在相同的文化脈絡底下，究竟有沒有辦法用「理性」的方式去理解這些乍看之下內容南轅北轍的「國運籤」呢？

要回答這個問題，我們可以試圖從這項文化的源頭去尋找答案。

古人對占卜的態度

國運籤背後的籤詩，概念上是漢人文化圈「占卜」術的一種。而漢人文化圈最早對占卜術的記載跟詮釋，則來自過去被儒家奉為《六經》之一的《易經》。《易經》最早的功用，便是拿來解讀用蓍草進行占卜的「蓍占」法。現在泛指以神秘學預測未來的「占卜」這個詞裡的「占」，原本便是專指這種起卦的方式。

如何解讀《易經》中的卦象是一門複雜的學問，後代甚至又有根據《易經》衍伸出的火珠林、文王卦、梅花易數等各種體系。這篇文章的主題並不是去談這些解卦法門之間的差異或是優劣，而是去談古人是用什麼樣的「態度」去看占卜這件事情。

《尚書・洪範》有一段話寫了古代面對占卜的態度：

汝則有大疑，謀及乃心，謀及卿士，謀及庶人，謀及卜筮。 汝則從、龜從、筮從、卿士從、庶民從，是之謂大同；身其康強，子孫其逢：吉。汝則從、龜從、筮從、卿士逆、庶民逆：吉。卿士從、龜從、筮從、汝則逆、庶民逆：吉。庶民從、龜從、筮從、汝則逆、卿士逆：吉。汝則從、龜從、筮逆、卿士逆、庶民逆：作內，吉；作外，兇。龜筮共違于人：用靜，吉；用作，兇。

當你在人生中遇上無法決定的重大難關時，你先要好好跟自己的內心商量，接著跟自己的幕僚還有部下商量，再來跟廣大的人民商量，最後才是靠占卜。有人可能會問，占卜前為什麼是先問部下跟人民？因為古代最早能占卜的都是部落領袖或是封建君王，他們占卜的問題通常也不是今天的戀愛運或是幸運顏色，而是難以決定的國家大事。

先問自己的內心，再聽底下部屬的意見，接著再傾聽民意，真的無法決定才靠占卜，這從今天的角度來看也滿理性的。可是後面那長長的一段話就不是這麼回事了，後面那段話總結來說是當占卜的意見跟自己內心、部署見解、民意都不同時，你如果不聽占卜的硬幹那結果就會是兇。

疑，所以搞了半天古人還是迷信嘛？怎麼跟前面那句自相矛盾？

關於這個問題，等我們看完古人對待占卜的實際例子之後，或許會有解答。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（前排右2）在內政部長徐國勇（前排左1）及桃園市長鄭文燦（前排右3）的陪同下，到桃園市中壢區仁海宮參香，祈求神明庇佑台灣國運昌隆、台灣防範武漢肺炎順利成功。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月25日

孔子怎麼看占卜？

前面說到《易經》被儒家尊為《六經》之一，那儒家的宗師孔子又是怎麼看待占卜的呢？關於孔子的占卜故事可以參考這兩篇文章（一）（二）。在這些故事中特別值得一提的是《易傳》裡記載子貢問孔子為什麼忽然喜歡研究《易經》的一段問答。

子貢質疑孔子，老師你以前教我們只有人生喪失道德指引的人才會迷信鬼神，缺乏謀略的人才會一直沈迷占卜，結果老師怎麼反而忽然喜歡這套：

夫子它日教此弟子曰：德行亡者，神靈之趨；知謀遠者，卜辭之蘩，賜以此為然矣，以此言取之，賜緡行之為也。夫子何以老而好之乎？

孔子回答「予非安其用也，予樂其辭也。」意思是說我研究占卜用的《易經》不是因為真的要拿來占卜，而是喜歡他裡面記載的文字。孔子進一步解釋這些文字對他的意義：

夫易，剛者使知瞿，柔者使知圖，愚人為而不忘，慚人為而去詐。

《易經》所記載的內容，能夠讓性格魯莽的人知道有些事應該害怕，讓柔弱的人知道怎麼規劃進取，讓笨蛋做事不會亂搞一通，讓慚人做事不會亂用詭計。對照《論語》裡寫的「五十以學易，可以無大過矣。」可以知道《易經》裡這些占卜的學問，對孔子來說重要的是擷取其中的做人準則。

我們如果從孔子的說法反推回去，也可以知道《易經》作為漢人文化圈最早記載占卜的著作，內容也遠不只是記載做事情的「吉、凶」。

Photo Credit: haru__q @ Flickr CC BY SA 2.0

占卜是為了幫助人更了解「現實」

《易經》大部分的內容都是利用「卦」跟「爻」去敘述占卜者做這件事情面對的主客觀「形勢」，而作為行事指引的「卦詞」跟「爻詞」則是以明示或是暗示的方式，去敘述在這樣的形勢下該怎麼「行動」才是比較好的，或是說這麼做至少不會「犯錯」。

所以說傳統占卜的原型，並不是把「現實」解釋成被超自然的玄幻力量所支配的神秘現象，而是借助超自然的力量，去引導當事人看到自己沒有注意到的「現實」。所以占卜如果只看「吉、凶」根本沒有意義，因為占卜的意義在於透過占卜結果，讓你能更深入的了解現實情勢，還有反思你現在的行為是否恰當。

可以說最古老的占卜原型借助超自然力量的原因，是為了讓占卜的當事人能夠跳脫自己被主觀侷限的視角，用更開闊的角度去重新認識自己身處的現實環境，或是注意到被自己忽略的重要變數。

當我們把握這一點原則，就算我們相信超自然力量，也比較不容易落入神棍的江湖話術。畢竟占卜的結果對應的還是我們身處的現實世界，要趨吉避凶靠的還是「正確的認識現實」以及做出「正確的行動」。超自然力量只是幫助我們跳脫主觀框架認識現實的「輔助工具」，如果把超自然力量當作左右吉凶的關鍵因素，反而是倒果為因、捨本逐末。

對照《易經》占卜在後世的實際應用，也能夠證明這一點。

Photo Credit: 横浜電気株式会社沿革史 @ public domain 「易聖」高島吞象

日本「易聖」的占卜實例

說到應用《易經》占卜的實例，我個人特別喜歡參考在近代日本被稱為「易聖」的高島吞象所寫的《高島斷易》。原因在於高島吞象從1832年活到1914年，經歷了日本從幕末到維新結束的動盪時代。

《高島斷易》裡收錄的占卜例子，有許多是高島吞象公開在當時《國民新聞》《報知新聞》等媒體對重大歷史事件的預測。其中像是甲午戰爭，甚至是普法戰爭的結果都被高島吞象準確預測（甚至還算出法國在普法戰爭後會從君主變成共和政體）。

《高島斷易》裡有兩個例子，清楚說明了占卜怎麼幫助當事人認清現實。

其中一例是幕末的著名思想家佐久間象山，在1864年接到後來成為末代將軍的一橋慶喜徵招，準備進入京都受幕府重用。基於同樣都對《易經》有研究，高島吞象慫恿佐久間象山為這次徵招的結果占一卦。得出「夬」卦上六爻「无號，終有凶。」《象傳》曰：无號之凶，終不可長也。

高島吞象跟佐久間象山都知道占到這個結果是大凶（爻詞的具體解釋請自行參考《高島斷易》），但佐久間象山認為「然既應使命，不能復猶豫，唯慎而已。」還是堅持出發，最後在7月11日遭到有「幕末四大人斬」之稱的劍客河上彥齋在京都刺殺。

高島吞象事後感嘆，佐久間象山明明事前就有占卜出被暗殺的徵兆，卻仍是被自己的功名心驅使而躲不過死劫，因此在書中留下：「象山先生雖能知《易》，而惜其不能守《易》，終為急於用世之念誤之也。」

Photo Credit: mariemon @ CC BY 3.0 佐久間象山被刺殺之地的紀念碑

另一個例子是北海道地方政府當時因為原住民人口減少，有意要開放本州來的日本人跟北海道的原住民通婚，政策實施前跑來找高島吞象算政策實施的結果。占到「訟」卦九五爻「訟，元吉。」《象傳》曰：訟，元吉，以中正也。

這一個爻雖然是吉位，但高島吞象根據訟卦的象徵意義，分析：

此卦上卦為政府，陽氣上升，下卦為人民，水性下流，顯見上下之意隔絕不相合。

高島吞象勸告北海道地方政府這個政策恐怕不會得到原住民的支持。後來北海道地方長官招集部落會議，會議中原住民抗議本州來的日本人會把部落裡漂亮的女性娶走，但原住民卻娶不到本州來的漂亮女性，因此原住民反對這項政策。在開會後北海道地方政府也接受原住民的陳情，決定取消這項政策，最後圓滿落幕。

從第一個例子，可以看到佐久間象山雖然事前就卜出凶兆，但他堅持維持原有的做法，只說「唯慎而已。」而且依據高島吞象的記載，佐久間象山在進京路上高價買了一匹名馬，用「乘而上都」的意思取名「都路」；後來在京都跟公卿應酬，佐久間象山騎著都路在公卿前面炫耀騎術，最後在返家途中遇刺。代表佐久間象山並沒有真的因為卜到凶兆而比較謹慎，最後才發生憾事。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 刺殺佐久間象山的劍客河上彦斎

而在第二個例子裡，北海道地方政府雖然卜到吉兆，但沒有因為這樣就一意孤行地推動政策。反而接受了高島吞象補充說明的分析，認真以「中正」的態度接受原住民對政策的反對意見，最後讓吉兆成真。

在看過上面兩個例子之後，再回頭看《尚書・洪範》那一段乍看之下前後矛盾的記載。當你心中有疑問時，先問自己的內心，再聽底下部屬的意見，接著再傾聽民意，真的無法決定才靠占卜固然沒錯。但在占卜的意見跟自己內心、部署見解、民意都不同時，為什麼要聽占卜的意見？

或許這裡要說的是，不管自己內心、部署的見解，甚至是民意有時都可能會被主觀給侷限住，這時超自然力量的警示是在勸告我們，現實中恐怕還存在我們尚未認知到的重要變數，不能掉以輕心。

占卜結果是絕對的嗎？

這代表如果占卜出現凶兆，我們要做的事情就絕對不能做嗎？按照歷史上的經驗倒也未必。《史記・齊太公世家》就記載了武王伐紂時，占卜都卜到凶兆，但姜太公反而勸周武王管他去死，該開打就要開打。

武王將伐紂，卜龜兆，不吉，風雨暴至。群公盡懼，唯太公彊之勸武王，武王於是遂行。

《史記》沒有詳細記載當時周武王到底卜到什麼，所以我們也不確定姜太公為什麼勸周武王不用管占卜結果。但從結果來看，周武王不管占卜結果反而奠定了周朝800年的基業。

不過從歷史上姜太公輔佐周武王消滅商朝後「散鹿臺之錢，發鉅橋之粟，以振貧民。封比干墓，釋箕子囚。遷九鼎，修周政，與天下更始。」姜太公還是很小心地盡力把每一個細節都做到完美，這或許就是姜太公能不管占卜結果而能趨吉避凶的原因。

《易經真八卦》記載春秋時代有一個反例，是晉獻公把女兒嫁給秦穆公時（西元前655年）占了一卦，得到未來晉國會戰敗，太子還會被殺的結果。這個占卜應驗在西元前646年晉惠公戰敗被俘以及西元前637年晉懷公被殺，前後歷經了近20年。

不過有趣的地方在於，這個占卜結果由於橫跨了近20年，所以當事人（包括晉獻公本人、兒子晉惠公、孫子晉懷公）其實都有很多機會避開這個結果，但他們最終的選擇都導致占卜應驗。晉惠公在被秦國俘虜時曾感嘆要是他爸爸相信當年的占卜，不要把女兒嫁給秦穆公就好了。但這時晉國的大臣韓簡嗆他說：

龜，象也；筮，數也。物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數。先君之敗德，及可數乎？史蘇是占，勿從何益？《詩》曰：「下民之孽，匪降自天。僔沓背憎，職競由人。」

韓簡嗆晉惠公的意思是說，占卜的結果只是把現實用象徵的方式表現出來，你爸爸在位時壞事做那麼多，就算信當年的占卜又能讓狀況好到哪裡？這句話雖然是罵晉獻公，但其實晉惠公也幹了不少背信棄義的事才導致失敗，所以韓簡可以說是拐彎罵晉惠公。

更重要的在於韓簡的話，昭示了古代占卜的一個重要觀念：吉凶的關鍵還是在你現實中所做所為的累積，占卜本身只是反應現實，如果現實作為不改變光想靠占卜改變吉凶是不可能的。

回到國運籤，從上面許多例子跟古人對占卜學說的闡釋，都告訴我們如果只在乎國運籤是上籤、中籤，還是下籤，那是一點意義都沒有的，這個結果其實也跟王宏恩依據科學統計做的分析一樣。就算我們站在宗教的角度來看，國運籤的真正意義也在於神明透過籤詩或是籤頭故事，暗示我們一些需要留意的變數。

然而多數宮廟用的「六十甲子籤」扣掉籤王只有60首籤詩，代表神明的指示也只能透過60種不同的情境，向我們暗示需要注意的重點。所以縱使我們相信這些指示，關鍵還是把國運籤當成一種輔助，去反思我們在現實政治上的所作所為，是不是還有可以做得更好的地方恐怕才是最根本的。

核稿編輯：翁世航