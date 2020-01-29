醫管局和政府應公開數據協助抗疫

數據的年代，為甚麼不可以使用數據資訊來抗疫？

何柏良教授在28日的記者會上，呼籲社會各界幫助醫管局以及有關當局應用科技資訊協助物流管理，這實在是當頭棒喝，醫管局是全港第二大僱主，你很難想像這機構的內部管理系統以及管理文化其實和廿年前未有沙士時沒有太大分別。

不談遠的，現在大家可以查閱每間急症室的實時輪候時間，但每天甚至每刻的急症室求診人數，以及不同年份同時期的求診人數，不就可以公佈上網嗎？為什麼只有在冬季流感高鋒期才公佈每間醫院的內科病人數目？不能開設一個網站讓公眾即時查閱資料嗎？

從實驗室化驗到流感個案以及百分比，都是局方已有的資料，不可以把這些數據公開出來嗎？甚至一間醫院過去24小時有幾多醫護請了病假、有幾多隔離病房被使用，有幾多內科的病人要被轉往非內科的病床，都是重要的公共衛生數據，當局一定掌握，我們又不是私家醫院，難道這是商業機密不成嗎？

就算是通關，每天每個關口有幾多港人和旅客來港、來自哪兒、和去年同時間同日子比較的數據，真的不可以公開嗎？你要證明半封關有沒有效，最簡單不就是讓公眾檢視每天來港的人士來自哪兒、持甚麼國藉、與過去五年的時間有何分別，這些圖表如能公眾隨時查閱，大家就會知道政策是否有效？

在公營機構推動資訊科技化是一件悶人的事，用家和程式設計師永遠相隔在最遙遠的兩端，我明白在位者的年紀沒有受過太多數據資訊傳訊的訓練，但數字會說話，新世代對數字的敏感恐怕是舊一代朋友所不能理解的，要推動世界向前行，我們就唯有用新的模式新的語言。

問題是，在位者還想推動香港向前行嗎？

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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責任編輯︰Kayue

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