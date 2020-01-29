政府未提供足夠防疫資訊，民間想自救也有困難

靠政府抗疫，不如民間自救，但打仗需要足夠和準確的情報做評估，始終政府擁有最多原始資料，林鄭月娥等高官不單毫無公信力，就連向公眾提供必要資料，助其作出重要的防疫決定也做不到。

中港交往之頻繁，世上沒有其他地方及得上，政府到1月28日才象徵式加強入境管制，武漢肺炎在港的潛在傳播力早便跳升不知幾多倍。究竟12月至今的幾百萬訪港旅客中，有多少是那500萬逃離武漢的人（據報當中有至少12萬南下廣東），又或與其有緊密接觸的高危人士，政府到底有沒有相關（估計）數字在手？如果有，為何不在記者會清楚交代，讓公眾毋須處於極不明朗的心理陰影中，擔驚受怕。

無疑真相可能很嚇人，不過及早知道自己處境有幾兇險，一來做好心理準備、消化噩耗，二來可積極回應，制訂適合本身條件的自救方案。這已經不是政府負責和有擔當與否的問題，大家不敢對林鄭等object有太高要求，但叫得做一個政府，關乎巿民生死的大事，提供資料的工作起碼要做得夠吧。

除了封關截流，抗疫的另一條重要戰線，是盡可能減低本土感染個案，設法阻止人傳人的情況在社區爆發。這方面，最緊要是全民戴口罩，首先每家每戶要有足夠的口罩存貨。如果未來供應不足，現在便要「慳啲使」（例如再減少出街次數），但點慳法，很視乎口罩的供應走勢等資料。現時市民便只知道一些零碎資料和林鄭政府的空洞言辭（林鄭自己倒有得戴懲教出品），無法好好硏判形勢，做好預防措施和物資管理，再反過來向政府施壓，提出更合乎公益的施政要求。

透明度帶來的公眾監察，督促當權者避免一錯再錯，對一個政府來說，並非沒有好處的。一個正常少少的政府官員，不會完全負面地看待民意。

港大研究顯示，疫情要去到5月才見頂回落，即香港人隨時要捱多四、五個月。就算一個人一天用一個口罩，一個月30個，4個月便起碼消耗120個，而香港有700萬人，那總共需要幾多口罩？這是很粗略的計法，未計很多人的額外需要，實際消耗量相信有多沒少。

姑勿論林鄭抑或陳肇始出來向公眾交代時，始終未提供口罩供需的確實或預測數字。林鄭聲稱與香港口罩供應商開過會，確保穩定供應，點題的一句卻是致函國務院尋求協助；陳肇始就樣樣建議都說「一定會諗」——殺到埋身先來左諗右諗，而唔係一早有晒處理危機的應急方案，咁就死得啦！

有議員倡議政府引用《儲備商品條例》將口罩列為「儲備商品」，規定最高價格、進出口和銷售等。在這個口罩變成非一般商品的時候，政府很應該認真考慮。就正如囤地、囤積樓房一樣，大量持有這種市民必不可少的資源的商賈，利用別人欠討價還價能力的弱點，壓榨對方，美其名為自由市場的交易，實際上和用槍指頭叫對方自己揀一樣暴力。在這種權力極不對等的情境下，仍高舉巿場自由至上，無異於幫斂財行為漂白。

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責任編輯︰Kayue

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