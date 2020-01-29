德國請願信公眾聽證會回顧
我們想讓你知道的是
這次德國手足的努力至少帶來兩個效果，一是首次把香港的聲音，直接帶進德國政治體制內，是連繫德港甚至歐港政治的第一步，非常solid的一步；二連繫了香港和台灣。
大年初三，德國國會聽證會，是國際戰線德國線手足努力的成果。
申請作現場觀眾 ，當天10時半左右到場，約11時10分開始，準時12時結束。但聽後，老實說，我感到有點茫然，在國會外的河岸走了半小時整理思緒，並思考要不要寫這篇文章。最後還是決定要寫出來，本著的，是將來做得更好的盼望。
先旨聲明，以下的批評內容，絕不是為了散播失敗主義或者散水思維。我是在滿懷敬意的態度下，寫下這些判斷。因為我知道，德國線的手足做了多麼多的工夫預備這次聽證會。他們的努力和勇氣，必需致敬。
關於聽證會內容，懂德文的朋友，可直接看以下影片︰
另外，也可以參考資深駐柏林台灣記者林育立的報導。本文只為評論，內容就不重覆了。
總的來說，我認為這次聽證會，算不上成功。
成功的準則
作這判斷，首先需界定一下，我認為何謂成功。我認為至少達到以下三個目的其一，才算成功︰
- 推動德媒及德國國會對香港事態的關注至能落實具體行動的程度。
- 提出真實證據、揭露香港真實慘況，推翻一般德國政官多月來就手旁觀的借口，逼使他們面對兩難而要作出抉擇。
- 要求對方至少「承諾」在「某個日子」落實某些幫助香港受難者的行動。
第一點不成功，連日來我也不見相關報道和評論。當然，近日所有的注意力也在肺炎事情上，也算非戰之罪。
第二點不成功，理由見下文。
第三點不成功，官員回應空泛，成功混過去。
除去外在的不利因素（語言、經驗、政局氣氛等），我把觀察到的問題總結為三點：態度、手段、目標對手。
關於態度
要達到目的，就要先想好，不單是我們具體要求什麼，還要講出，德國具體如何做到這些要求。
以我有限觀察，德國人跟香港人不同，若你不主動提出要求，他們不會主動提出類似試探性的OFFER。以我理解，這是出於尊重（閣下作為一個成年人）。而我們港人，一般不習慣直接提出要求，傾向宛轉或暗示來引導事情發展，成事時覺得水到渠成，不成事時不太失望 ，因為習慣了期望管理。
好了，那到底我們想要德國人做什麼呢？港人代表林先生提到聯署裡有六點「提議」，卻又補充說「只是提議」。之後他提出三點，認為是德國可做的具體行動：
- 德國要有更清楚的定位，發揮在歐盟的影響力；
- 要求在即將到來於萊比錫舉行的中德峰會裡，讓人權受損和香港的民主運動成為正式議題；
- 認為德國在聯合國可扮演更積極角色，推動（對中國和港府）制裁。
本來這些建議都很好，但用字略嫌虛浮（如positionierung…那應該是如何的定位、取態呢？）。而在提出上述要求後，卻又弱弱的說，希望德國可以拉闊對策廣度以助香港，如此鋪排，反而讓人覺得訴求的力度和理念分散了。
我認為，其實可以更有力的直接說出，德國「應」如何定位、討論「哪個」議題、制裁的「措施」是什麼，甚至只直接變成一點：（自持）重視人權的德國，必需加入制裁香港官員和警暴，例如落實推動德國版馬格尼茨法案的日程。可不可行，其實不重要，因為這不是我們要思考的事，重要的是能逼令對方思考和回應。
德國人是規則的動物，我們成功集得足夠簽署而令國會需要回應，這就變了德國人的責任。具體態度上，只要有理由節即可，不必太過「懇求」。
關於手段
是以，整體來說，我認為整個presentation的力道不夠。
何謂力道不夠？就是不夠「煽情」。
例如，會上提出要求德國政府接納更多政治難民庇護，那就要指出，香港人現在其實是面對「無聲的戰爭」，提出「被自殺」和「被失蹤」的人數和實例，提出具體、有血有肉的個人（如陳彥霖、周梓樂）的「神秘死亡」。單提出超過6000人「被捕」，是不夠力道的。因為在政府角度而言，那只顯示出拘捕了「很多涉嫌犯法的人」，並未顯出警察紀律和道德崩壞，產生的人道危機已達高危，以致遙遠的德國也有道德責任插手。
這次行動是政治，而政治是情緒的事。理性是基本和必需的條件，但要實現政治訴求，理性遠遠不夠。
情緒是吸引人注意和轉換成交涉力量的工具。一張煽情（但必須真實）的照片、一段警暴的影片，勝過千言萬語，特別在只有一分鐘左右的回應時間裡，這些「道具」更加重要。
其實港隊是有用到照片這招的，但只用於解釋外國調查專家也習體辭職這點，這實在過於「平實」。與其用400頁報告證明警暴，不如用一個能換來sound bite的例子或口號 — 這亦是黃之峰聰明的地方，"Hong Kong is the next Berlin"不必是真命題，但肯定能連繫對方，引發討論。
關於對手
另外，我認為目標對手設定得不夠精確。
目標對手應是聯邦政府。而這聽證會的目標，應要針對德國政府的油腔滑調，引導政黨夾攻這點。其實各大政黨的政客都已經在幫忙了，但有些提問還是沒什水準（例如講到禁售控制人群武器的問題，那是明顯沒做功課）。遊說和連繫政黨是平日的工作，德國手足甚至要考慮和一些有聯繫的政黨「夾定」，提出什麼議題以主導討論方向。
整個聽證會的過程，我感覺Petra Sigmund（德國外交部亞太司主管）很能避重就輕，重複說德國已經做了多少「呼籲」（雙方克制），反對「各種形式的暴力」，支持以「對話」找出政治解決之道，強調在「一國兩制的基礎上」支持香港人保障其福祉、香港的自治和生活方式不變這類官話。這些立場，我們都明白，但不是我們需要的，而是要改變的。
要改變的，就是德國以其interest（很難譯，不譯了）和Chinapolitik（對華政策）作掩護，把人權和警暴問題含混過去的態度。
具體如何做呢？我們要言明，追求五大訴求，我們希望德國做什麼，來幫助我們達此目的。例如，我們可直接提出，希望政府、或者政黨聯合提出一個聲明，支持香港成立獨立調查委員會，調查具體事件（721、831等），甚至直接要求Sigmund同意，定必把跟上級外交官員討論是否可能。
我們其實是要向德國聯邦政府提出要求，而不是「作證」——他們其實什麼都知道，比政客知得更多。
Sigmund在過程裡只算是弱弱表態同意要獨立調查，卻不止一次重申希望各方對話，跟本沒意思。德國政商界這數個月來，就是要用「曖昧」來製造迴旋空間，以求在中美貿易戰裡leverage出最大利益。
與其說德國親中，不如說她反美，甚至某程度上同情共產主義——這是在西歐多國並不罕見的情意結。
我們應該直指她們自相矛盾，並至少逼他們累積起道德債務。這是我們香港人僅有的方法之一，因為在巨大的經濟利益之前，我們需要他們的「虛偽」，需要他們 — 無論被逼與否 — 站在人道主義那方。那是德國最自豪的東西，就以彼之道還彼之身，先宣讀Grundrechte第一條「Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.（人的尊嚴不可欺。尊重和保護人的尊嚴是所有國家暴力行為的義務。），然後指出，「視而不見」跟「自欺欺人」其實沒有分別。
道德勒索，若要這樣稱之，也無妨。
港人代表非常努力
全場主要由林先生發言，他非常努力，作為港人代表，我完全尊重。他的立場較為平實和理智，甚至有點「保守」，我也理解。例如他開首即強調「我們香港的運動並不是獨立運動，香港是中國的一個城市」。即使有手足不認同，我認為也不必荷責，或說「你有咩資格代表香港人」這類無甚意義的話 —既是be water，又有哪一滴水能代表大海？ 只有積聚每顆水珠，才能衝擊高牆。
當然，我也不是沒有意見。例如，林先生和Sigmund被問到，是否有証據證明，有中國公安混入香港警察執法，林先生最後因時間問題，被逼認同沒有證據，這也是有點失分。我認為可以這樣回答：
一，搜證據不是由正在受人道災難的人的責任，而是應該由人道組織和具國際力量的組織，如歐盟的觀察員去做，而德國政黨或政府的人權部門應有相關資料，沒有的話，則是失職；
二，指出已有學者——如高敬文（Jean-Pierre Cabestan）教授在法國《費加羅報（Figaro）》的專訪——証實有中國軍警混入其中；
三，已有國際人權組織提出報告，指證警暴屬實，政黨和政府應向他們索取資料。
當然，這是馬後炮。林先生不是政客，只是有心人，不能苛求。其間他也有嘗試「補充」（我看來是反駁）Sigmund的一些說法，在這樣的場合，是很有勇氣的了。
提出人道訴求天經地義
委員會會再擇日討論議案，若再有機會發言，我期望「德國港隊」會更加「進取」。不怕被認為「不感恩」、「獅子開大口」等。提出人道訴求，天經地義，特別在自稱自由的地方。
再次強調，這只是我的觀後感，更不是要否定這次聽證會的作用。這次德國手足的努力至少帶來兩個效果，一者，就是首次把香港的聲音，直接帶進德國政治體制內，是連繫德港甚至歐港政治的第一步，非常solid的一步；二者，連繫了香港和台灣。這次連台灣駐德大使謝志偉也有出席觀察，這樣的連繫在將來日子非常重要。這些都是大家努力的成果。
我明白，這篇事後孔明的文章是有點討人厭的。只希望讀的人不是單從批評的角度去理解，我寫這篇文章的理由。
本文獲授權轉載，原文見作者Medium。
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責任編輯︰Kayue
核稿編輯︰Alvin