德國請願信公眾聽證會回顧

大年初三,德國國會聽證會,是國際戰線德國線手足努力的成果。

申請作現場觀眾 ,當天10時半左右到場,約11時10分開始,準時12時結束。但聽後,老實說,我感到有點茫然,在國會外的河岸走了半小時整理思緒,並思考要不要寫這篇文章。最後還是決定要寫出來,本著的,是將來做得更好的盼望。

先旨聲明,以下的批評內容,絕不是為了散播失敗主義或者散水思維。我是在滿懷敬意的態度下,寫下這些判斷。因為我知道,德國線的手足做了多麼多的工夫預備這次聽證會。他們的努力和勇氣,必需致敬。

關於聽證會內容,懂德文的朋友,可直接看以下影片︰

另外,也可以參考資深駐柏林台灣記者林育立的報導。本文只為評論,內容就不重覆了。

總的來說,我認為這次聽證會,算不上成功。

成功的準則

作這判斷,首先需界定一下,我認為何謂成功。我認為至少達到以下三個目的其一,才算成功︰

推動德媒及德國國會對香港事態的關注至能落實具體行動的程度。 提出真實證據、揭露香港真實慘況,推翻一般德國政官多月來就手旁觀的借口,逼使他們面對兩難而要作出抉擇。 要求對方至少「承諾」在「某個日子」落實某些幫助香港受難者的行動。

第一點不成功,連日來我也不見相關報道和評論。當然,近日所有的注意力也在肺炎事情上,也算非戰之罪。

第二點不成功,理由見下文。

第三點不成功,官員回應空泛,成功混過去。

除去外在的不利因素(語言、經驗、政局氣氛等),我把觀察到的問題總結為三點:態度、手段、目標對手。

關於態度

要達到目的,就要先想好,不單是我們具體要求什麼,還要講出,德國具體如何做到這些要求。

以我有限觀察,德國人跟香港人不同,若你不主動提出要求,他們不會主動提出類似試探性的OFFER。以我理解,這是出於尊重(閣下作為一個成年人)。而我們港人,一般不習慣直接提出要求,傾向宛轉或暗示來引導事情發展,成事時覺得水到渠成,不成事時不太失望 ,因為習慣了期望管理。

好了,那到底我們想要德國人做什麼呢?港人代表林先生提到聯署裡有六點「提議」,卻又補充說「只是提議」。之後他提出三點,認為是德國可做的具體行動:

德國要有更清楚的定位,發揮在歐盟的影響力; 要求在即將到來於萊比錫舉行的中德峰會裡,讓人權受損和香港的民主運動成為正式議題; 認為德國在聯合國可扮演更積極角色,推動(對中國和港府)制裁。

本來這些建議都很好,但用字略嫌虛浮(如positionierung…那應該是如何的定位、取態呢?)。而在提出上述要求後,卻又弱弱的說,希望德國可以拉闊對策廣度以助香港,如此鋪排,反而讓人覺得訴求的力度和理念分散了。

我認為,其實可以更有力的直接說出,德國「應」如何定位、討論「哪個」議題、制裁的「措施」是什麼,甚至只直接變成一點:(自持)重視人權的德國,必需加入制裁香港官員和警暴,例如落實推動德國版馬格尼茨法案的日程。可不可行,其實不重要,因為這不是我們要思考的事,重要的是能逼令對方思考和回應。

德國人是規則的動物,我們成功集得足夠簽署而令國會需要回應,這就變了德國人的責任。具體態度上,只要有理由節即可,不必太過「懇求」。

關於手段

是以,整體來說,我認為整個presentation的力道不夠。

何謂力道不夠?就是不夠「煽情」。

例如,會上提出要求德國政府接納更多政治難民庇護,那就要指出,香港人現在其實是面對「無聲的戰爭」,提出「被自殺」和「被失蹤」的人數和實例,提出具體、有血有肉的個人(如陳彥霖、周梓樂)的「神秘死亡」。單提出超過6000人「被捕」,是不夠力道的。因為在政府角度而言,那只顯示出拘捕了「很多涉嫌犯法的人」,並未顯出警察紀律和道德崩壞,產生的人道危機已達高危,以致遙遠的德國也有道德責任插手。

這次行動是政治,而政治是情緒的事。理性是基本和必需的條件,但要實現政治訴求,理性遠遠不夠。

情緒是吸引人注意和轉換成交涉力量的工具。一張煽情(但必須真實)的照片、一段警暴的影片,勝過千言萬語,特別在只有一分鐘左右的回應時間裡,這些「道具」更加重要。

其實港隊是有用到照片這招的,但只用於解釋外國調查專家也習體辭職這點,這實在過於「平實」。與其用400頁報告證明警暴,不如用一個能換來sound bite的例子或口號 — 這亦是黃之峰聰明的地方,"Hong Kong is the next Berlin"不必是真命題,但肯定能連繫對方,引發討論。

關於對手

另外,我認為目標對手設定得不夠精確。

目標對手應是聯邦政府。而這聽證會的目標,應要針對德國政府的油腔滑調,引導政黨夾攻這點。其實各大政黨的政客都已經在幫忙了,但有些提問還是沒什水準(例如講到禁售控制人群武器的問題,那是明顯沒做功課)。遊說和連繫政黨是平日的工作,德國手足甚至要考慮和一些有聯繫的政黨「夾定」,提出什麼議題以主導討論方向。

整個聽證會的過程,我感覺Petra Sigmund(德國外交部亞太司主管)很能避重就輕,重複說德國已經做了多少「呼籲」(雙方克制),反對「各種形式的暴力」,支持以「對話」找出政治解決之道,強調在「一國兩制的基礎上」支持香港人保障其福祉、香港的自治和生活方式不變這類官話。這些立場,我們都明白,但不是我們需要的,而是要改變的。

要改變的,就是德國以其interest(很難譯,不譯了)和Chinapolitik(對華政策)作掩護,把人權和警暴問題含混過去的態度。

具體如何做呢?我們要言明,追求五大訴求,我們希望德國做什麼,來幫助我們達此目的。例如,我們可直接提出,希望政府、或者政黨聯合提出一個聲明,支持香港成立獨立調查委員會,調查具體事件(721、831等),甚至直接要求Sigmund同意,定必把跟上級外交官員討論是否可能。

照片由作者提供 1月27日聽證會現場。

我們其實是要向德國聯邦政府提出要求,而不是「作證」——他們其實什麼都知道,比政客知得更多。

Sigmund在過程裡只算是弱弱表態同意要獨立調查,卻不止一次重申希望各方對話,跟本沒意思。德國政商界這數個月來,就是要用「曖昧」來製造迴旋空間,以求在中美貿易戰裡leverage出最大利益。

與其說德國親中,不如說她反美,甚至某程度上同情共產主義——這是在西歐多國並不罕見的情意結。

我們應該直指她們自相矛盾,並至少逼他們累積起道德債務。這是我們香港人僅有的方法之一,因為在巨大的經濟利益之前,我們需要他們的「虛偽」,需要他們 — 無論被逼與否 — 站在人道主義那方。那是德國最自豪的東西,就以彼之道還彼之身,先宣讀Grundrechte第一條「Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.(人的尊嚴不可欺。尊重和保護人的尊嚴是所有國家暴力行為的義務。),然後指出,「視而不見」跟「自欺欺人」其實沒有分別。

道德勒索,若要這樣稱之,也無妨。

港人代表非常努力