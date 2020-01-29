德國請願信公眾聽證會回顧

大年初三，德國國會聽證會，是國際戰線德國線手足努力的成果。

申請作現場觀眾 ，當天10時半左右到場，約11時10分開始，準時12時結束。但聽後，老實說，我感到有點茫然，在國會外的河岸走了半小時整理思緒，並思考要不要寫這篇文章。最後還是決定要寫出來，本著的，是將來做得更好的盼望。

先旨聲明，以下的批評內容，絕不是為了散播失敗主義或者散水思維。我是在滿懷敬意的態度下，寫下這些判斷。因為我知道，德國線的手足做了多麼多的工夫預備這次聽證會。他們的努力和勇氣，必需致敬。

關於聽證會內容，懂德文的朋友，可直接看以下影片︰

另外，也可以參考資深駐柏林台灣記者林育立的報導。本文只為評論，內容就不重覆了。

總的來說，我認為這次聽證會，算不上成功。

成功的準則

作這判斷，首先需界定一下，我認為何謂成功。我認為至少達到以下三個目的其一，才算成功︰

推動德媒及德國國會對香港事態的關注至能落實具體行動的程度。 提出真實證據、揭露香港真實慘況，推翻一般德國政官多月來就手旁觀的借口，逼使他們面對兩難而要作出抉擇。 要求對方至少「承諾」在「某個日子」落實某些幫助香港受難者的行動。

第一點不成功，連日來我也不見相關報道和評論。當然，近日所有的注意力也在肺炎事情上，也算非戰之罪。

第二點不成功，理由見下文。

第三點不成功，官員回應空泛，成功混過去。

除去外在的不利因素（語言、經驗、政局氣氛等），我把觀察到的問題總結為三點：態度、手段、目標對手。

關於態度

要達到目的，就要先想好，不單是我們具體要求什麼，還要講出，德國具體如何做到這些要求。

以我有限觀察，德國人跟香港人不同，若你不主動提出要求，他們不會主動提出類似試探性的OFFER。以我理解，這是出於尊重（閣下作為一個成年人）。而我們港人，一般不習慣直接提出要求，傾向宛轉或暗示來引導事情發展，成事時覺得水到渠成，不成事時不太失望 ，因為習慣了期望管理。

好了，那到底我們想要德國人做什麼呢？港人代表林先生提到聯署裡有六點「提議」，卻又補充說「只是提議」。之後他提出三點，認為是德國可做的具體行動：

德國要有更清楚的定位，發揮在歐盟的影響力； 要求在即將到來於萊比錫舉行的中德峰會裡，讓人權受損和香港的民主運動成為正式議題； 認為德國在聯合國可扮演更積極角色，推動（對中國和港府）制裁。

本來這些建議都很好，但用字略嫌虛浮（如positionierung…那應該是如何的定位、取態呢？）。而在提出上述要求後，卻又弱弱的說，希望德國可以拉闊對策廣度以助香港，如此鋪排，反而讓人覺得訴求的力度和理念分散了。

我認為，其實可以更有力的直接說出，德國「應」如何定位、討論「哪個」議題、制裁的「措施」是什麼，甚至只直接變成一點：（自持）重視人權的德國，必需加入制裁香港官員和警暴，例如落實推動德國版馬格尼茨法案的日程。可不可行，其實不重要，因為這不是我們要思考的事，重要的是能逼令對方思考和回應。

德國人是規則的動物，我們成功集得足夠簽署而令國會需要回應，這就變了德國人的責任。具體態度上，只要有理由節即可，不必太過「懇求」。

關於手段

是以，整體來說，我認為整個presentation的力道不夠。

何謂力道不夠？就是不夠「煽情」。

例如，會上提出要求德國政府接納更多政治難民庇護，那就要指出，香港人現在其實是面對「無聲的戰爭」，提出「被自殺」和「被失蹤」的人數和實例，提出具體、有血有肉的個人（如陳彥霖、周梓樂）的「神秘死亡」。單提出超過6000人「被捕」，是不夠力道的。因為在政府角度而言，那只顯示出拘捕了「很多涉嫌犯法的人」，並未顯出警察紀律和道德崩壞，產生的人道危機已達高危，以致遙遠的德國也有道德責任插手。

這次行動是政治，而政治是情緒的事。理性是基本和必需的條件，但要實現政治訴求，理性遠遠不夠。

情緒是吸引人注意和轉換成交涉力量的工具。一張煽情（但必須真實）的照片、一段警暴的影片，勝過千言萬語，特別在只有一分鐘左右的回應時間裡，這些「道具」更加重要。

其實港隊是有用到照片這招的，但只用於解釋外國調查專家也習體辭職這點，這實在過於「平實」。與其用400頁報告證明警暴，不如用一個能換來sound bite的例子或口號 — 這亦是黃之峰聰明的地方，"Hong Kong is the next Berlin"不必是真命題，但肯定能連繫對方，引發討論。

關於對手

另外，我認為目標對手設定得不夠精確。

目標對手應是聯邦政府。而這聽證會的目標，應要針對德國政府的油腔滑調，引導政黨夾攻這點。其實各大政黨的政客都已經在幫忙了，但有些提問還是沒什水準（例如講到禁售控制人群武器的問題，那是明顯沒做功課）。遊說和連繫政黨是平日的工作，德國手足甚至要考慮和一些有聯繫的政黨「夾定」，提出什麼議題以主導討論方向。

整個聽證會的過程，我感覺Petra Sigmund（德國外交部亞太司主管）很能避重就輕，重複說德國已經做了多少「呼籲」（雙方克制），反對「各種形式的暴力」，支持以「對話」找出政治解決之道，強調在「一國兩制的基礎上」支持香港人保障其福祉、香港的自治和生活方式不變這類官話。這些立場，我們都明白，但不是我們需要的，而是要改變的。

要改變的，就是德國以其interest（很難譯，不譯了）和Chinapolitik（對華政策）作掩護，把人權和警暴問題含混過去的態度。

具體如何做呢？我們要言明，追求五大訴求，我們希望德國做什麼，來幫助我們達此目的。例如，我們可直接提出，希望政府、或者政黨聯合提出一個聲明，支持香港成立獨立調查委員會，調查具體事件（721、831等），甚至直接要求Sigmund同意，定必把跟上級外交官員討論是否可能。

照片由作者提供 1月27日聽證會現場。

我們其實是要向德國聯邦政府提出要求，而不是「作證」——他們其實什麼都知道，比政客知得更多。

Sigmund在過程裡只算是弱弱表態同意要獨立調查，卻不止一次重申希望各方對話，跟本沒意思。德國政商界這數個月來，就是要用「曖昧」來製造迴旋空間，以求在中美貿易戰裡leverage出最大利益。

與其說德國親中，不如說她反美，甚至某程度上同情共產主義——這是在西歐多國並不罕見的情意結。

我們應該直指她們自相矛盾，並至少逼他們累積起道德債務。這是我們香港人僅有的方法之一，因為在巨大的經濟利益之前，我們需要他們的「虛偽」，需要他們 — 無論被逼與否 — 站在人道主義那方。那是德國最自豪的東西，就以彼之道還彼之身，先宣讀Grundrechte第一條「Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.（人的尊嚴不可欺。尊重和保護人的尊嚴是所有國家暴力行為的義務。），然後指出，「視而不見」跟「自欺欺人」其實沒有分別。

道德勒索，若要這樣稱之，也無妨。

港人代表非常努力