林鄭拒全面封關引防疫危機，2醫院50護士請假、律敦治過百醫護表態罷工

香港特首林鄭月娥昨日（28日）在記者會上，仍然拒絕對中國旅客全面封關，只公布關閉14個口岸中其中6個口岸，但因當中所涉及的內地旅容人數不明，而在不封關下健康申報仍然有大漏洞，醫護界不滿，再傳罷工消息。

《香港01》報導，指東區醫院手術室今日全日有超過25名護士請病假，而昨日深切治療部亦有10多名護士請病假，然而院方暫時未收到來自請假醫護人員的訴求；而博愛醫院手術室今日共有26名護士申請病假。

報導指其中一名請假護士表示，疫情蔓延至本港屬人禍，而政府只封閉數個佔旅客流量不足一成的關口，是「忽視民意，繼續玩語言偽術」。他要求政府立即封鎖所有關口、從源頭阻截潛在帶菌者；並追蹤所有已入境高風險人士，強制隔離14日。

另外，一班律敦治前線醫護人員去信醫管局高層，要求向政府轉達全面封關的要求，否則不排除參與工業行動。

律敦治醫護的信件以「請不要把我們的性命賠作政府的無能及政治籌碼」為題，批評政府昏庸無能，任由關卡不設防，更對市民妄言公共地方毋需戴口罩。而在多方勸阻下才局部封閉關口，「政策形同虛設」。他們又批評林鄭月娥冷笑誣衊醫護人員的要求是激烈行為，毫不尊重、傲慢無禮。

他們要求醫管局高層告訴政府其訴求，包括立即全面關閉所有中國旅客入境通道，以及公開呼籲市民在公眾地方戴口罩。他們強調拒絕「政府請客，醫護埋單」，要求立即全面關閉所有中國旅客的入境通道，並公開呼籲市民戴口罩，若政府不回應，不排除參與工業行動。

電郵下款是「一群律敦治醫院前線醫護人員」，並由律敦治醫院醫生翁梓銳代書。翁梓銳接受《立場新聞》訪問，指前線醫護人員其實「最不想罷工」，因為不能將病人置之不理。他指一旦這過百名律敦治前線醫護人員罷工，相信醫院的非緊急服務將會暫停，門診服務亦有機會暫停，而緊急服務同樣會受影響。至於工業行動細節，他指要跟隨醫管局員工陣線的行動安排。

醫管局員工陣線早前在其Facebook專頁向特區政府發「最後通牒」，若政府昨日仍未有回應「五大訴求」，包括禁止旅客由中國入境、公開呼籲全港市民戴口罩等，將會舉行會員大會，以表決是否由2月3日起發起一連5日、共兩階段的罷工行動。

林鄭月娥昨日召開記者會，宣布暫停發出自由行簽證等措施，但未有全面封關。她解釋現時港府措施而堵截了大部份訪港內地旅客，但未能交出準確數字；她又指目前有超過七成通關人士都是港人，稱若封關是會令香港居民不能出入。但她的說法被指是混淆視聽，因全面封關針對的是內地人士，並沒有禁止香港人進出。

截至中午，香港確診了8宗新型冠狀病毒肺炎，另有2宗初步確診。目前89人留院接受隔離，其中5人情況嚴重，其餘穩定。