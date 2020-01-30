虐待野生動物會有法律責任嗎？《動物保護法》是不是「貓狗專屬保護法」？

《動物保護法》與《野生動物保育法》

成功大學法律系王毓正教授，指出我國目前跟動保相關的法律主要分成兩大部分：「動物保護」以及「野生動物保育」。

在「動物保護」之下所涵蓋的法律有：《民法》（私人財產保護）、《刑法》、《社會秩序維護法》、《公寓大廈管理條例》以及《動物保護法》（動物倫理保護）。

在「野生動物保育」之下所涵蓋的法律有：《野生動物保育法》（物種保育）、《漁業法》以及《野生動物保育法》（棲地環境保育）、《文化資產保存法》、《國家公園法》、《漁業法》。

《法操》在此簡單以《動物保護法》與《野生動物保育法》為主要討論範疇。觀察這兩部法典可以發現，人類雖主張保護動物，但卻並非一視同仁地平等對待所有生命。

保護動物真的一視同仁嗎？

《動物保護法》第3條1款將「動物」定義為「指犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物、寵物及其他動物。」第2、3款又分別定義「經濟動物：指為皮毛、肉用、乳用、役用或其他經濟目的而飼養或管領之動物。」、「實驗動物：指為科學應用目的而飼養或管領之動物。」

《野生動物保育法》第3條第1款：「野生動物：係指一般狀況下，應生存於棲息環境下之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲及其他種類之動物。 」

由此可見，我國法律將動物分別為兩類，一類是犬、貓及其他人為飼養或管領的脊椎動物；另一類則是非人為飼養或管領之下的野生動物。甚至《動物保護法》又把動物分成寵物、經濟動物（為了吃或皮毛而飼養的動物）、實驗動物（為了科學實驗而飼養的動物）。其中，寵物獲得《動物保護法》最高度的保障，而經濟動物在《動物保護法》裡則幾乎沒有特別保障。

國軍虐狗有責，國中生虐鳥呢？

2016年引起群眾憤怒的國軍虐狗案，此案經過高雄地方法院判決及高雄高分院判決確定，判處6月至3月不等有期徒刑，皆得易科罰金，併科15萬至1萬元不等罰金，三人皆獲得緩刑。

然而，另一起國中生虐鳥的新聞，由於是國中生，依照《刑法》第18條第1項，「未滿十四歲人之行為，不罰。」國中生不一定會成立犯罪。而這裡《法操》要特別說明的是：「不罰」的行為，也有可能被認為是「不法」。

一個行為被認為不法，所代表的意義是：我們在刑法上，對它做出負面的價值判斷，應該避免它再次發生。然而，避免發生的方法，不一定是「刑罰」，例如：對於無刑事責任能力的少年，若犯下不法行為，採取「保護管束」的手段，來避免再犯。

如果行為人是成年人，原則上就不會有《刑法》第18條第1項的適用。但是，很有可能因為被虐的動物是「野鳥」，並非「人為飼養或管領之脊椎動物」，因此也不成立《動物保護法》規定的刑責。換句話說，《動物保護法》可能並不保護野鳥。

至於《野生動物保育法》，如果被獵捕或騷擾、虐待的動物並非保育類動物，那麼依據《野生動物保育法》第49、50條，使用禁止方式（使用獸鋏等）獵捕一般野生動物；騷擾、虐待一般野生動物，也僅處以行政責任的罰鍰。其中，第50條的騷擾、虐待只在「野生動物保護區」禁止，也就是說如果不是在野生動物保護區騷擾、虐待一般野生動物，可能也是不罰的。

《動物保護法》是「貓狗專屬保護法」？

綜上所述，我國保護動物的法律體系，其實非常大小眼，先是把動物區分成「有人養的」和「沒人養的」。有人養的動物裡，又只保障脊椎動物，脊椎動物裡面，又以「貓狗」等寵物獲得的保障最多。

從另一個角度來說，如果一隻動物既沒有飼主，又不是保育類動物，譬如前述被國中生虐待的野鳥，法律對牠們的保護就會非常低，幾乎是「國家級邊緣動物」。可是，在環境中野生的動物，也許才是動物們最原本的樣子。

如果真的要全面落實「動物保護」，應該將我國雜亂的相關動物保護法律的體系，做一完整的梳理、修正，如果只保護貓狗寵物，忽略其他動物，整體對動物的關懷，顯然是遠遠不足的。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航