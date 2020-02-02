檔車騎術寶典第三式：簡介煞車力分配和拉桿抓法

《烈火戰車2》曾說過一句台詞：「想要快，沒有煞車就快了。」當然，大家都知道這只是電影為了效果做的鋪陳。實際上，不論是一般道路，還是賽場內的競速，煞車都是相當重要的角色，如何煞車也是一門可以講上三天三夜的深奧學問。在大型重型機車的考照中，直線煞車也是考照關卡之一。就筆者所知，不論是以往的30km/h加速煞停，還是新制的25km/h煞停，一直都是最多人失敗的關卡，這其實突顯了許多新手騎士們，對於煞車的了解不足。這次MOTO7站長就來解答新手騎士們對於煞車的疑問，好好作個筆記吧。

煞車是用來調整速度的工具

初心者：看網路上的討論，有很多關於煞車的用處，除了用來停下車之外，還有什麼重心的控制、彎中修線什麼的，搞得我好亂呀。

站長：其實你所說的那些，都不算完全正確，要理解煞車的話，請把煞車當做一個調整速度的工具。

初心者：調整速度的工具？

站長：就像我們用油門來讓車輛加速，另一方面則是用煞車來讓車輛減速。假如你在高架上時速80km在前進，準備下閘道進入市區，80km/h太快了，那麼就會用煞車「調整」到40km/h，所以煞車是用來調整速度的工具。

初心者：摩托車的前煞車和後煞車是分開的，但我什麼時候該用前煞車？什麼時候該用後煞車呢？

站長：雖然大多數的摩托車煞車是前後分開的，但在大部份的時機來說，你操作煞車時是同時使用前、後煞車的。不過比起該用前煞車還是後煞車來說，前、後煞車的力量分配是更為重要的。

初心者：煞車力的分配？

站長：在煞車操作時，我們會以前煞車為主，後煞車為輔的方式來操作。

初心者：咦？不是後煞車為主嗎？我買第一台速克達的時候，車行老闆教我的。

站長：絕大多數的車款，都是前煞車為主的，這點從車輛設計上也看的出來。如果是後煞車為主，為什麼市面的摩托車，都是前煞車系統配的比較好。

初心者：這麼說好像有道理。

站長：而且從煞車產生的慣性來看，後輪一定比前輪更容易鎖死，能負擔的減速力更小，所以煞車比例一定是前輪比後輪來的多一些。

抓煞車的方式，決定你的煞車力道

初心者：啊對了，我想起來了，網路有說煞車要前七後三。

站長：前七後三只是一個比例概念而已，強調前煞車為主，實際上還要根據車種、騎乘情況做微調。

初心者：感覺好像很複雜。

站長：其實了解整個原理就很簡單了。前、後煞車力道的分配，會根據載重、車款設計而有所改變。你可以想想看，當你有載人或後座綁行李載重時，後輪的負重增加，後輪有更多的下壓力，因此在煞車上，可以增加一些後煞的比重。再來從車款面向來看，根據引擎擺放位置、前叉前傾角等等設計，都會影響最有效的前、後煞車力分配。

Photo Credit: MOTO7

初心者：那我要怎麼知道這台車的後煞要帶比較多一點？

站長：這裡我教你一個小訣竅，在騎車前先看看那台車的前、後煞車系統配置，通常後煞車系統相對好的車款，對後煞分配比例會需要的比較高。

初心者：原來如此！

初心者：像我看MotoGP，那些選手有各種前煞車抓法，到底該用幾隻手指來抓煞車比較好呢？

站長：用幾隻手指來操作煞車，主要是端看你自己的習慣，並沒有說哪種方式最好，不過煞車拉桿會因為手指位置而有不同的槓桿比。如果是用食指的話，會抓的比較裡面，力矩小，自然也比較費力。反過來說，如果學Rossi用後三指的話，不但因為手指多比較有力外，也是扣在煞車拉桿最外側最省力的位置。所以覺得煞車好像不大夠力，可以先試著改變手指位置，抓在拉桿外側，你會發現其實不用改Brembo也很夠用。

再來是當你越能輕鬆的扣煞車產生足夠的制動力時，你也越有餘力去做細微的操作，當然，如果煞車系統相當犀利，輕扣就有很強的制動力，那麼也可以調整抓握方式，來避免太過敏感的反應，達到細微的煞車操作。

Photo Credit: MOTO7 後三指會有比較好的槓桿比，也會比較省力。

站長：另外一個新手騎士常常忽略的部份，就是現在的大型重機，有很大的比例是搭配可調煞車拉桿，有些時候煞車不好用，其實是拉桿的位置不對。

初心者：那麼拉桿該怎麼調整比較好呢？

站長：其實就是以能輕鬆操作煞車為最主要的目的。如果手指要扣到煞車很吃力，甚至需要稍微放開把手才抓的到拉桿，那就是拉桿太遠。如果用四指以外的操作方式時，扣煞車時會夾到手指，那就是拉桿太近。總之就是在不影響抓握把手和其他操作的情況下，能輕鬆操作煞車的位置，就是最好的位置。

煞車不單單只是讓車輛靜止下來的工具，必須對本身車體上煞車的配置，煞車拉桿使用方法有一定的認知，對於各位讀者們往後騎乘途中，突發臨時狀況或者路線修正，具有相當大的幫助，如何在動靜之間取捨得宜，才是考驗騎士的一大關卡。現在各位已經對於煞車基本配置有些了解，下一篇我們將講解如何正確使用煞車！

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航