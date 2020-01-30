找錯處：政府喉舌「添馬台」一個pie chart三處誤導

圖片來源︰添馬台

一睇政府這張圖，我就覺得肉痛，我交的稅，我交的稅，究竟政府請來什麼人？你們收幾多人工？

找錯處：一個pie chart，最少有三個錯誤或誤導的地方。

找到的話，恭喜你，你就明白自己的稅如何枉花了。

往好處想，我要慶幸，以後講fact check，又多一個好教材。

別以為政府講的一定真

大家找錯處之時，先講些背景資料。

這個政府新的喉舌平台，專搞快速應對，澄清謠言，很好，地球需要你。不過，當你出文批評別人邏輯混亂、魚目混珠，自己就千萬不要邏輯混亂、魚目混珠，否則就變成一個大笑話，影響你自己「查核事實」的聲譽，倒自己米，損自己公信力（如果有的話）。

不過，我們早已見怪不怪，這個政府，就是找些不懂fact check的人去fact check，不懂閱讀數據的人去解釋數據，不懂管治的人去喬裝管治，你能期望什麼？

又有好多人錯以為，政府講的就是事實 （government-fact as fact），以為 fact check只需要 check 政府講法就是fact，大錯特錯。這個圖就說明了，政府的所謂 'fact check'，可以好離譜。

好了，開估。

事緣網民質疑林鄭月娥宣布「局部封關」作用不大，梁啟智撰文，以農曆年各出入境管制站旅客數據看，「局部封關」的關口只佔總內地旅客數目11%。[1]政府添馬台出圖反駁[2]，梁啟智反駁[3]，沈旭暉平台亦詳列四點反駁政府講法。[4]

三個基本問題

我為人懶惰，不如梁啟智出心出力挖掘數據製圖說明，我不談具體數字是否準確，不須考據，只說那些一眼就知你錯的原則與定義問題：

錯處一：識唔識乜嘢係pie chart？最最基本的概念，你把「數據」炒埋一碟（其實都不算「數據」，只是林鄭隨口講的粗略數字），最少那些元素都是同一類別的東西。我就當你在圖中的解說「停止個人遊」與「停止赴港旅行團」屬「內地旅客簽注方式」，但「減少跨境交通」之數據涉「內地旅客入境口岸」；「簽注方式」和「入境口岸」根本是兩回事，怎可以放在同一個pie chart中比對？

舉例，你是一家生果店的老闆，你說，今天店裡的水果，50%是橙全賣出、20%是蘋果，也賣出了、剩下20%雪梨無人買，餘下10%的生果是從菓欄入貨的……無厘頭一堆數字，你其實知唔知自己講緊乜？

相對而言，另一件是小事，pie chart的百分比，加起來必定是100%，未見過一個pie chart有「負數」，現在加起來是「-60%」，這是什麼意思，雖然同情地理解，也可以大致明白；但也同時明白了，製圖者邏輯混亂，pie chart 最基本原理都搞錯，中學生數學堂都有教。

錯處（或誤導）二：政府謂內地會停止個人遊簽注，但簽注是一簽多行的，沒有新簽注，仍然可以有很多自由行旅客，所以將會減少的自由行旅客，沒有圖中所言的50%，這叫魚目混珠。

錯處（或誤導）三：政府謂停止赴港旅行團令旅客減少20%，首先，所有出入境旅行團早前已由大陸方主動停辦[5]，與林鄭吹噓的德政無關；此外，旅遊業界不是說，因為反送中運動，內地旅行團數目在一月時已跌至近乎零嗎[6]，由零減到零，又是政府功德？你吹噓什麼？這又是魚目混珠。

以打假之名發放誤導訊息

政府聘請了一群連數據基本概念都未搞得清的人去做fact check，真係祝你好運。

或者，我寧願相信，這群負責的information officer都好無辜，政府的政策本來就沒有理念，上級說要「用事實說理」，但下屬苦於根本無理可據，只能苟合數字，虛應故事。另一難處，則是政府朝令夕改，例如內地肺炎病者不需收費一事，這個喉舌台急急澄清解釋[7]，政府竟然一天後推翻自己[8]，真係情何以堪。

或者，我更願意相信，搞這個平台的人，都是無間道，收了酬金，親自以打假之名，自己發放誤導訊息，摧毀政府公信力，以林鄭團隊驚人之凝聚力，相信有很多義士潛伏於團隊之內，多謝晒。

註︰

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

責任編輯：Kayue

核稿編輯：Alvin