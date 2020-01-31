「武漢肺炎」的症狀有哪些？和SARS、MERS有什麼關係？

文：Scott Yu

醫學審稿：姜冠宇醫師

在豬瘟疫情尚在延燒之時，中國又發生疫情：武漢肺炎（Wuhan pneumonia），2019年12月開始爆發，不到1個月的時間，在2020年1月時疫情已擴散至其他亞洲多國以及美國，引起世界關注。世界衛生組織（WHO）已將其正式命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，Novel Coronavirus的簡稱）。

武漢肺炎已讓中國現在封了包括武漢等10多個城市，第一現場也讓醫護人員疲於應對，我們來看看更深一層，關於新型冠狀病毒（武漢肺炎）的困難全貌。至於全球疫情的即時動態，包含確診、死亡與治癒的人數即時更新數據，可參考這裡。

武漢肺炎的爆發地

據中國媒體報導，該病毒的初次爆發地應為武漢的華南海鮮批發市場，因為許多患者跟該市場有過接觸，而這也代表了此病毒可能由動物傳染給人類。雖然該市場隨後已被封閉並進行消毒，然而隨著疫情的持續擴散，調查也發現不少確診的武漢肺炎患者並沒有前往過該市場，這表示病毒可能會在人與人之間傳染。關於該病毒確切的傳染途徑，目前仍在研究當中。

武漢肺炎與SARS、MERS的關係

您可能在許多報導當中看到媒體提及SARS和MERS，並與武漢肺炎進行比較，香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇則指出，武漢肺炎病毒跟SARS的病毒基因，相似度高達80％。

它們三者其實都是冠狀病毒（Coronavirus）的一種，有著RNA遺傳物質與蛋白質外殼。根據衛福部疾管署提供的資料顯示，在冠狀病毒家族中，只有HCoV-229E、HCoV-NL63、HCoV-HKU1、HCoV-OC43、MERS-CoV、SARS-CoV以及最新的2019-nCov，可以感染人類。讀者們可能對最後3者比較熟悉，因為其他可感染人類的冠狀病毒，其實毒性並不強，可能只會引起輕微或中度的感冒。

武漢肺炎的症狀與避免方式

武漢肺炎的臨床症狀包含發燒、四肢無力、咳嗽、少痰和呼吸困難，潛伏期暫定為14天。就像大部分的流行性傳染病一樣，如果您有發燒、咳嗽等呼吸道症狀或肺炎，並且在發燒前14天之內，有跟罹患武漢肺炎的患者接觸，或者前往武漢旅遊、居住，請主動通報疫情，撥打防疫專線1922，由專人引導就醫。

由於武漢肺炎才剛爆發沒多久，目前並沒有相關的疫苗可以進行預防，也沒有推薦的治療方式。以SARS和MERS為例，他們的傳染途徑都包含近距離的飛沫接觸、直接或間接接觸，再加上華南市場病情傳染情形，可以推斷武漢肺炎的傳染途徑也包含以上這兩種。不過究竟是不是會透過動物傳染給人類，仍需更多研究或案例證明。

以下提供的4種防疫方式，主要適用於近期要前往武漢或鄰近地區的讀者，留在台灣的民眾仍然可以採用，但無需過度恐慌：

Photo Credit：Hello醫師

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航