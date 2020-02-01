精神醫學的談話醫療與藥物治療：從佛洛伊德的鼠人，到失去一切的Osheroff（下）

文：許綠芽

藥物醫療的興起：Osheroff v. Chestnut Lodge案

精神醫學從談話到藥物醫療的轉折，我們從Osheroff案中，就可略知一二。

Ray Osheroff一如徐四金所描寫的夏先生一般，總要不停走路或踱步。不管他多麼不想要，他就是停不下來。平均每天要走16小時，約是29公里左右的路。無論是在戶外，或是在精神醫院的樓梯間上上下下。他走到腳底都是水泡，腳指甲瘀青脫落，體重掉了40磅，停止洗澡與刮鬍子。他無法坐下來，靜靜地用刀叉好好吃一餐。他只能抓著像麥當勞之類的速食，邊走邊吃果腹。

以上是Osheroff在精神科醫院Chestnut Lodge住院8個月的情況。他本身也是個醫生，因此反覆要求醫院開抗憂鬱劑等藥物給他，來控制那萬分擠壓他的憂鬱，以及完全停不下來的走路。醫院的精神分析師卻跟他說，忘了藥物吧！那只會模糊化他的真實問題──與母親關係中所造成的自我中心人格失序。

在幾個月之前，Dr. Raphael Joseph Osheroff還是個認真工作的腎臟專科醫師，年薪超過30萬美金，擁有一間豪宅。他慣常諮商的精神醫師，發現他有強烈的自殺傾向，因而建議他住院治療。精神醫師建議他到馬里蘭郊區的精神科醫院Chestnut Lodge，跟他保證說，那恐怕是全國最好的一間精神醫療診所了。

七個多月後，Osheroff的雙親受不了他病情惡化，將他轉院到Silver Hill，康乃狄克州的一間私人醫院，改由Joan S. Narad主治。Narad說，Osheroff是他所見過最悲觀的患者了。Narad認為他患有躁鬱者，隨即開立抗憂鬱劑給他。此抗憂鬱劑其實也剛好是Osheroff自己跟Chestnut Lodge要求開立的。

Osheroff服藥後，病情馬上好轉。3個禮拜後，他不再像夏先生走來走去或踱來踱去了。九個禮拜後，他就可以出院了。

Osheroff一回到華盛頓，才發現一切都變了。法院裁決他精神失常，禁治產。他老婆已經訴請跟他離婚。他前妻也訴請終止其對兩個小孩子的共同監護權，甚至想剝奪其探視權。他本來診所的協同醫師，載他去Chestnut Lodge住院的那個，已經將他開除。換言之，他幾乎失去一切。Osheroff說，「我簡直得重新建立我的整個人生。Chestnut Lodge讓我莫名受苦，喪失我所愛的或所關懷的一切。」

1982年，Osheroff提起訴訟，告Chestnut Lodge醫療疏失。1987年，兩造庭外和解。不過，此案後來成為現代精神醫療訴訟中，聚訟紛紜的案例；無論法律上的、醫療政策上的、或甚至精神醫療科學上的，都發生重大的影響。今天，Osheroff住在紐約市郊區重操舊業。然而此案卻還未平息，美國精神分析協會的年會總有其身影。在精神分析醫學期刊上，每年總還有幾篇文章討論此案例。

此案之所以吸引人，有部分是因為Chestnut Lodge本身就是一個獨特而神祕的體制，像美國精神醫療體制的少林寺一般。他的病患往往是富貴之人：電影明星的親戚、美國大企業的繼承人、內閣首長或將軍的兒女等等。然後，該院醫師也都是一時之選，幾乎都是在治療精神分裂或進行精神分析探索的傑出醫師。那裡訓練出來的醫師協助建立美國National Instititute of Mental Health，並建立了全國最負盛名的精神分析醫院McLean hospital。

然而Chestnut Lodge也是最神秘的，它成立超過80年了，可是大部分華盛頓人卻從未聽過此診所。它很少廣告，雖然有兩本小說寫過此診所，也都拍成電影（一本描述一個女孩如何從精神分裂症中痊癒、走出來的故事；另一個則是有關該院醫師與病患之間的戀愛故事）。

不過，輿論與學界爭辯不休的焦點，還是在探討精神分析諮商的有效性，精神醫療該如何實作等等。Chestnut Lodge一直秉持佛洛伊德學派的talking cure。他們相信真要治癒心理疾病（mental disease），決不在於生物性療法，如給藥、電擊等等，而是要建立醫生與病人之間親密的諮商關係。

他們一般設法讓病患回歸童年或受創點，然後再為他們負起親職（reparenting them），並進而治癒病患。他們認為藥物短暫有效，卻只會遮掩病患真正的問題。有些聲名卓著，精神醫療界慣用的藥，他們也偶而才用而已。更不用說，那些充滿爭議性的做法。如面對躁動到無法控制的病患，一般公立醫院就是電擊或注射藥物讓其昏迷，他們的作法是用冰冷浴巾像木乃伊般將病患包裹，束縛在病床上幾個小時。在此流程中，病患一開始會冷得發抖，然後像在子宮內一樣溫暖，最後力竭虛脫。

一般醫院在1950年代就放棄此浴巾包裹法了。Chestnut Lodge卻一直用到1987年。有些病患很感謝Chestnut Lodge，一般總是評價：「那是個可怕的地方，也是神奇的地方，他們治好了我」、「比起其他醫療院所，它更有人味」、「很慶幸，我有機會在那裡接受治療、精神醫療體制本該像Chestnut Lodge一般」。

無論面對什麼樣的病患，那裡的醫生總是設法與其溝通。跟病患一起說故事、聽音樂、散步、畫畫等等，那怕有些病患反應遲鈍，睡著了，或是躲在牆角拒絕溝通。每周四小時以上的諮商訪談。兩個醫師協同諮商。醫師中午都一起吃飯，每餐一美元，交換心得。每周三下午，在圖書館舉行研討會，一起討論個案。每兩個禮拜，醫師聚會討論、分享各自案例。

Chestnut Lodge的與世隔絕性和精神醫師們的努力工作，讓此體制散發著背負十字架般的宗教熱誠。如現任華盛頓精神分析學會理事主席Harold I. Eist，回憶自己在Lodge的經驗說：「我們挑戰疾病，挑戰巨龍，士氣高昂，進行英雄般的奮鬥。」

不過還是有些醫生相信，Lodge這樣與病患建立強烈而親密的、準親職關係，雖然常常有幫助，但過度將醫病關係浪漫化並不佳。尤其在1950年代以後，生物性的精神醫療法逐漸興起。傳統諮商的權威逐漸被藥物治療侵蝕。愈來愈多人相信，嚴重的精神疾病，如精神分裂，來自於腦部病變。有些醫生認為，長期住院對患者而言總是弊大於利，不如用藥縮短療程，協助病患早點出院。

親密的醫病關係雖然有助於患者重建其生活自理能力，自己搭公車，或再融入社會與人溝通，但也有破壞性的反作用力。長期待在Lodge，孤立而不知變通，會讓患者更加依賴、無法走出院所獨自面對真實世界：「雖然Lodge的醫療照護品質很高，可是療程太長，我還是會很猶豫是否推薦親友到哪裡接受治療」、「在那裡，實際生活顯得微不足道。很少人認為那裡所提供的生活方式，是實際或真實的了。」

實際上，在Osheroff案之前，Lodge就已經被告了六次。兩次醫院敗訴。三件庭外和解。一次醫院敗訴。因為沒有資料，所以無從比較，Lodge是否比其他精神醫療體制更容易被控告醫療疏失。但這些訴訟案，或多或少，也顯示出在這個講究效率，沒有耐性的時代裡，Lodge所採取的精神醫療策略已經不得不改變了，譬如說Alan S. Goldin案。

Alan S. Goldin畢業於布魯克林法學院，在1978年到Lodge住院。雖然他還可以開車，也有個女朋友，不過他間歇性的精神分裂（按：現稱「思覺失調症」）使得他很難不住院。Alan的父親Goldin說，Alan一住院，Lodges的醫生們就說，他們對Alan的醫療策略是先不提供任何醫療，讓他down到谷底，看看他是否能觸底反彈回來，這樣才能徹底治癒Alan。

由於之前Alan已經當了五年的精神病患，時好時壞，無法痊癒，Goldin也就試試看，勉為其難同意。幾個月後，當妹妹Leslie Goldin探視哥哥Alan時，驚嚇萬分。因為她看到的哥哥已經變成另外一個人了。牙齒全部被打掉。大部分時間像木乃伊一樣被捆起來，綁在病床上。醫生說，Alan的狀況不錯。Leslie說，「你們瘋了，這樣還叫不錯？」在經常性探視時，好幾次家人看到Alan看起來就像被虐待，好像是被納粹送到瓦斯室的囚犯。

三年後，他們擔心Alan不斷惡化的情況。堅持請院外顧問Frank J. Ayd Jt，巴爾地摩的精神醫藥學家，來重新評估。Frank看過病歷後，發現Alan被木乃伊綑綁在禁閉室好幾個月。他認為Alan的攻擊性，不是其精神分裂所造成的，而是對於被綑綁的反擊。Alan的狀況亟需投藥。如果不投藥，就好像面對一個厭食症患者，想醫治他，卻不給他注射點滴和營養液一般。Alan在Lodge被剝奪人權，應該轉院。

由於Lodge堅持Alan很危險，所以在轉院時，他還是被綑綁著上救護車。Alan後來轉到Taylor Manor，病況隨即好轉。在藥物控制下，他旋即重返社會，自理生活。他說，在Lodge的生活，對他而言是個夢靨。大部分時間他都被綑綁著，被鎖在自己的房間裡。那似乎是無比嚴酷的醫療模式。

值得再次強調的是，Lodge所採用的精神醫療方式只是非主流或過時，而不是不好或甚至很糟糕。不然，不會有兩部小說，並拍成兩部電影，訴說他們成功治癒精神病患的故事。此外，還有很多很多的病人感謝Lodge讓他們擺脫精神疾病，重塑人生。這也是為什麼Osheroff作為一個醫師，會選擇Lodge，自己簽名同意住院，接受其重構治療。醫院也告知過Osheroff可能長達3年，而且不見得會成功。此療程主要是讓患者有機會重新審視自己的生命，並肩負起自己問題自己解決的責任。投藥恐怕會干擾此過程，所以醫院會盡量避免。

Osheroff一開始也對院方表示過，他希望能盡快恢復健康，重返工作岡位。只是雙方都沒想到，Osheroff停藥後，病情急轉直下。沒幾個月，他已經精神失常到無法簽名表示自己想轉院了。他說，自己在Lodge裡形同囚犯，每個禮拜只准打兩通電話。院方說他只能自稱為Ray，而不是Dr. Osherroff。在心理諮商時，Osheroff說，他的主治醫師Ross總是貶抑他、責備他，問題都是他自己造成的，說他形同行屍走肉。Ross否認Osheroff的指控。

1984年初審結果，法院判Lodge醫療過失成立，當賠給Osheroff約25萬美金。兩造都不服，提起上訴。最後在1987年達成庭外和解。由於三人組成的專家，分別來自哈佛、杜克和哥倫比亞大學醫學院的精神科醫師，所達成的專家證詞是：面對情況急速惡化的精神病患，醫院還是不投藥、不積極治療，是犯有醫療過失。所以一般相信，兩造庭外和解賠償金額一定超過25萬美金。麻州醫院（Massachusetts General Hospital）的精神分析科主任Gerald L. Klerman，評論此案說：「Lodge在此案所採取的醫療方式，可以說是犯罪，殘忍與漫不經心。就算是精神科第一年住院醫師也不會比他們更糟糕。」

由於此案在庭外和解，所以法院並未藉此案塑造精神科照顧標準該如何的原理原則。

庭外和解10年後，這案子還是在燒，Lodge還是無法脫離風暴，雖然他們在1987年就不再用冰毛巾把病患綑綁成木乃伊，也逐漸向主流精神醫療模式靠近。

一直到今天，這案例還是精神醫療體制用來訓誡臨床上，徹底保護病患預先告知後同意權（prior informed consent）的重要性。保險公司也會引用此案，說明有關精神疾病的醫療，如果住院時間太長，他們將不理賠。主流精神疾病醫療也藉此案說明，雙軌並進，投藥與諮商並行的重要性。時至今日，就算在Lodge也還是有高達93％的病患接受藥物治療。雖然他們崇拜的佛洛伊德，從不曾投藥過。

在發現抗憂鬱劑的藥物之後，我們這個講究效率而且沒耐性的時代，再也沒有佛洛伊德式的、面對鼠人花一年的時間，每天諮商四、五個小時的時間與空間了。在藥物治療時代，精神科醫師面對憂鬱症就是要投藥，迅速克制病情，就算只是表面的也好。快才是王道。

當精神疾病被醫藥化之後

在快才是王道的藥物治療時代，人間已無佛洛伊德優游的空間了。這不只是因為我們不再相信佛洛伊德式的純談話醫療；也不只是因為我們對「為什麼」的問題性興趣缺缺；更不只是因為我們對於知道「為什麼」就可以解決問題、就知道問題解決策略的說法喪失信心，這恐怕還牽涉到龐大的醫藥產業的利益。

藥物醫療時代愈來愈不耐煩，也愈來愈緊迫盯人，我們也就愈來愈需要藥物緩解憂鬱與傷痛。這也意味著，憂鬱用藥的人愈來愈多，醫藥市場也就愈來愈大。萬一醫藥產業，如《藥廠黑幕》一書所說的，想的主要是掏空你我的錢包與健康時，我們該如何保護自己？走出哀傷、憂鬱、用藥、緩解更深沉的憂鬱，更重的藥，更憂鬱的循環往復的死胡同呢？或甚至是該如何反擊藥廠黑幕呢？這是我們從佛洛伊德式的談話醫療時代，走到Osheroff案例之後的藥物醫療時代，所不得不面對的問題。

參考資料

有關將憂傷醫藥化的歷史請參閱：

傑洛米．維菲德著，黃思瑜、劉宗為譯，我的悲傷不是病（台北：左岸文化，2017）.

艾倫．法蘭西斯著，黃思瑜譯，救救正常人：失控的精神醫學（台北：左岸文化，2015）.

瑪西亞.安卓著，曾育慈譯，藥廠黑幕（台北： 商周出版，2006）.

伊恩.弗格森著，宋治德譯，精神疾病製造商（台北：時報出版，2019）.

有關佛洛伊德式的談話醫療請參閱：

佛洛伊德著，林怡青、許欣偉譯，鼠人（台北： 心靈工坊，2015）.

佛洛伊德著，簡意玲譯，小漢斯（台北： 心靈工坊，2015）.

佛洛伊德著，陳嘉新譯，狼人（台北：心靈工坊，2015）.

佛洛伊德著，劉慧卿譯，朵拉（台北： 心靈工坊，2019）.

有關Osheroff v. Chestnut Lodge 案的簡介，請參閱：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航