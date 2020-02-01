川普給予巴勒斯坦人的並非和平協議，而是羞辱
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美國總統川普的中東和平計劃基本上是按照以色列的國家安全利益量身定做，而另一方巴勒斯坦人則不在考量範圍內。德國之聲記者Rainer Sollich認為，這樣一份計劃只會以失敗告終。
文：Rainer Sollich
巴以衝突持續了數十年，至今無法解決。戰爭、人民起義，或者國際動議、和平協定以及不斷強調的聯合國決議，都未能實質性改變這一狀況。雙方的深刻不信任積蓄已久，達成歷史性妥協的意願和能力幾乎為零。
這一背景下，美國總統從華盛頓宣佈一項和平解決中東衝突的政治願景，原本應該是一個充滿希望之舉，向世人發出訊號：我們牢牢地深陷於絕望之地，因此，讓我們展開新的思維，開闢一條前任尚未走過的道路！
是羞辱，不是協議
然而，美國總統川普（Donald Trump）並不是以其世界和平的願景而聞名。他對中東拿不出新意、制定不出解決方案，並不奇怪，恰恰相反，他所宣佈的「世紀協議」並不是平等雙方經過談判，在忍痛讓步基礎上達成的共識，而是不折不扣地企圖下達政治命令。
除了幾個象徵意義的限制外，川普的中東和平計劃，非常單方面、非常慷慨地顧及了以色列的安全利益，而巴勒斯坦人呢，他們根本就沒有參加制定這個計劃，因此，顯而易見他們是中東和平計劃的輸家。他們面臨的危險還在於，更多地失去國際法承認歸屬權、卻被以色列兼並和佔領的家園。
雖然，巴勒斯坦人據悉可以建國，但這個國家必須嚴格屈從於以色列的國家安全利益，全盤非軍事化。如同2017年川普單邊下達的命令，耶路撒冷將成為以色列永久性「不可分割」的首都。同時，作為安慰，耶路撒冷東部一些阿拉伯人居住的區域將成為巴勒斯坦國的「首都」。
川普聲稱，他的中東和平計劃是巴勒斯坦人「最後的機會」。其實，他也可以這麼說，「要麼同意，要麼就算了，從我這裡，你們得不到其他機會了！兩個平等國家？永遠不會出現！」 川普給予巴勒斯坦人的，充其量只是個1.5國解決方案。
以色列將繼續兼並巴勒斯坦領土
川普的這一中東政策不僅不道德、羞辱人性，因為在兩方衝突中，美國只幫助強者爭取權利；川普的「和平計劃」還具有危險性，因為它打著所謂「協議」的名義，事實上放任以色列繼續兼並巴勒斯坦領土。
對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）而言，這一切均是夢寐以求，以色列很久沒有從華盛頓得到這麼多的好處了。這為選戰當中的他平添不少資本，並轉移人們對他腐敗指責的視線。
阿拉伯穆斯林世界將為此出現大規模抗議活動，雖然這些活動多半隻停留在口頭上說說而已。極端勢力則會摩拳擦掌，因為這個「和平計劃」給了他們進行恐怖和暴力活動的最佳藉口。可以肯定，這一切不會讓中東變得更安全，以色列也不例外。
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