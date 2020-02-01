川普給予巴勒斯坦人的並非和平協議，而是羞辱

文：Rainer Sollich

巴以衝突持續了數十年，至今無法解決。戰爭、人民起義，或者國際動議、和平協定以及不斷強調的聯合國決議，都未能實質性改變這一狀況。雙方的深刻不信任積蓄已久，達成歷史性妥協的意願和能力幾乎為零。

這一背景下，美國總統從華盛頓宣佈一項和平解決中東衝突的政治願景，原本應該是一個充滿希望之舉，向世人發出訊號：我們牢牢地深陷於絕望之地，因此，讓我們展開新的思維，開闢一條前任尚未走過的道路！

是羞辱，不是協議

然而，美國總統川普（Donald Trump）並不是以其世界和平的願景而聞名。他對中東拿不出新意、制定不出解決方案，並不奇怪，恰恰相反，他所宣佈的「世紀協議」並不是平等雙方經過談判，在忍痛讓步基礎上達成的共識，而是不折不扣地企圖下達政治命令。

除了幾個象徵意義的限制外，川普的中東和平計劃，非常單方面、非常慷慨地顧及了以色列的安全利益，而巴勒斯坦人呢，他們根本就沒有參加制定這個計劃，因此，顯而易見他們是中東和平計劃的輸家。他們面臨的危險還在於，更多地失去國際法承認歸屬權、卻被以色列兼並和佔領的家園。

雖然，巴勒斯坦人據悉可以建國，但這個國家必須嚴格屈從於以色列的國家安全利益，全盤非軍事化。如同2017年川普單邊下達的命令，耶路撒冷將成為以色列永久性「不可分割」的首都。同時，作為安慰，耶路撒冷東部一些阿拉伯人居住的區域將成為巴勒斯坦國的「首都」。

川普聲稱，他的中東和平計劃是巴勒斯坦人「最後的機會」。其實，他也可以這麼說，「要麼同意，要麼就算了，從我這裡，你們得不到其他機會了！兩個平等國家？永遠不會出現！」 川普給予巴勒斯坦人的，充其量只是個1.5國解決方案。

以色列將繼續兼並巴勒斯坦領土

川普的這一中東政策不僅不道德、羞辱人性，因為在兩方衝突中，美國只幫助強者爭取權利；川普的「和平計劃」還具有危險性，因為它打著所謂「協議」的名義，事實上放任以色列繼續兼並巴勒斯坦領土。

對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）而言，這一切均是夢寐以求，以色列很久沒有從華盛頓得到這麼多的好處了。這為選戰當中的他平添不少資本，並轉移人們對他腐敗指責的視線。

阿拉伯穆斯林世界將為此出現大規模抗議活動，雖然這些活動多半隻停留在口頭上說說而已。極端勢力則會摩拳擦掌，因為這個「和平計劃」給了他們進行恐怖和暴力活動的最佳藉口。可以肯定，這一切不會讓中東變得更安全，以色列也不例外。

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