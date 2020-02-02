習近平的一意孤行與人格特質，究竟會造成什麼災難？

文：李福鐘（政治大學台灣史研究所副教授）

中國政府的決策模式並非以彈性、效率、快速見長，這是不難懂的道理。不論是十九世紀以前的大清國，還是當今的中華人民共和國，幅員以內的大量資訊首先必須穿過一道道的行政層級，往權力中樞輸送；而就規模如此龐大的體系來說，領導人再怎麼英明神武似乎都嫌不夠，受限於個人記憶體和處理中心（CPU）的能力，中樞無法在同一時間應付帝國內的所有危機，因此往往拖延到事態難以收拾，決策者才發覺一開始的病癥未受到足夠重視。

以上所述，是兩千年來不斷在中華帝國內部上演的決策失能劇本。雖說廿一世紀科技昌明、訊息流動快速，但是龐大的官僚體制和行政層級卻沒有改變多少；而媒體由於受到嚴格控管，因而無法提供正確透明的資訊；加上習近平的角色又和帝國時代的「寡人」極其類似，因而整體決策流程與資訊的回饋模式，依然保留了諸多帝國時代的特徵。中國的歷史教訓表明，愈懂得分權而治的帝國體制，通常較能夠長治久安；至於絕對中央集權的體系，例如秦帝國，一旦權力中樞失去效能，往往在極短時間內便遭到顛覆。

中華人民共和國開國以來，在毛澤東時代類似中央決策失靈的例子層出不窮，但是拜中國共產黨包山包海的黨、政、軍、經體系所賜，即使出了大饑荒和文革這樣的大亂子，鐵打的江山依然不動如山。從鄧小平、江澤民到胡錦濤主政的三十三年間（1979－2012），共產黨與民休息，鼓勵經濟和科技發展，足以讓步入小康之境的中國人民繼續擁護共產黨領導。

但是習近平2012年上台之後，總體經濟成長力道不再遒勁，悶聲發大財的夢想愈益艱難，而習近平的個人領導風格則又好大喜功且刻薄寡恩，一方面以強國夢拉抬民族主義的虛榮感，另方面則以「強化治理」為藉口急遽限縮自由。這樣一個領導人，未來幾年難保不在決策上繼續發生失能狀況。

從過去兩年習近平處理美中貿易摩擦、香港反送中，以及對台政策，都可以看出一個剛愎自用的領導人，搭配上反應遲緩又欠缺彈性的決策體系，究竟會造成什麼災難。

由於江澤民與胡錦濤留給習近平一個欣欣向榮的經濟環境，中國在2010年超越日本成為全球第二大經濟體，以至於習近平認為他終於可以實現毛澤東當年超英趕美的美夢。2012年一上台，即忙不迭喊出中國夢，之後搭配「一帶一路」及科技強國計畫，最終引起華府心生警惕。去（2019）年更因處理香港反送中運動的輕忽與蠻橫，最終造成局勢一發不可收拾。

從過去兩年習近平的決策模式，我們可以看到他的剛愎自用究竟表現出何種人格特徵。首先，他行事風格一意孤行，幾乎不與任何人對話。就這一點來說，他倒是與開國君主毛澤東有異曲同工之妙。毛澤東在建國初期由於受制於黨內紀律，再加上劉少奇、周恩來、鄧小平等務實派官員組成一個可信賴的執政團隊，1956年之前毛澤東尚難為所欲為。然而1957年他炮製了一個「反右運動」，將中國上百萬知識分子整得死去活來，接著又推動大躍進，活活餓死兩、三千萬中國農民，這些罪行全源自於毛澤東性格上的剛愎自用及一意孤行。

當1966年毛澤東掀起史無前例的文化大革命時，13歲的習近平剛上初中一年級。他的世代正好就是紅衛兵世代，他的同儕朋友在青少年時代，全都被捲進狂熱的政治風暴中，對他們來說，共產黨的意識形態以及毛澤東的偶像崇拜，是再天經地義不過的事情。儘管習近平當時受到他父親習仲勳的拖累，或許未加入以高幹子弟為主體的保守派紅衛兵，其在文革初期的個人經歷也相對模糊，不過當今習家軍成員，大抵都有近似的成長經驗，尤其人大委員長栗戰書、中央軍委副主席張又俠，基本上就是「老三屆」紅衛兵。

屬於這個世代的習近平，即使到了花甲之年，其人格特質依然迥異於民國時代出生的江澤民和胡錦濤。可以說，習近平是第一位喝共產黨奶水長大的中共領導人，他的意識形態、偶像崇拜、世界觀、人生觀，較之二十年前的江澤民，都更教條化而欠缺彈性，至於鄧小平「不管黑貓白貓，會抓老鼠就是好貓」的務實主義，更被習近平置之腦後。由於強烈的非務實導向心理狀態，習近平近幾年在面對一連串國內外變局時，應對方式也顯得欠缺彈性甚至一意孤行。

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習近平的第二個人格特質，則是迷信個人崇拜，而且永遠自我感覺良好。正如上述，這種不正常的自信與自大，多半來自於少年時代對於毛澤東的崇拜與憧憬。毛澤東在1956年中共八大之後，其人格異常的自我膨脹，達到極端扭曲的地步，因而造成1958年後一連串的決策失誤，直到1976年病逝為止，毛始終不曾卸下神格化形象。習近平從小活在這種偶像崇拜的世界裡，有朝一日自己當上了中共最高領導人，觀察他近兩年的表現以及下屬對他的吹捧，似乎也正朝向神格化的方向發展。如果歷史會重演，那麼被神格化之後的習近平，是不是在決策上也會步上毛澤東後塵，好大喜功且一意孤行到底？

最適合拿來檢討習近平決策模式的事例，當然是去年香港的反送中事件。在6月份連續兩週百萬港人上街之後，稍有理性的政治領袖，就應該知道是時候傾聽民意，同時展開對話與溝通。如果時光倒回1990年代，相信身段柔軟且又能言善道的江澤民，會想辦法透過公開講話甚至在記者會上吹吹風，和緩一下港人怒氣。

但是高高在上的習近平，完全無動於衷，寸步不讓，只一味動用黑警鎮壓街頭抗爭的港青。至於明顯失職的中聯辦主任王志民、特首林鄭月娥，甚至是國務院港澳辦主任張曉明，長達半年完全不考慮人事調整。習近平的姿態當然是清楚的：誰挑戰權威就以嚴刑對付。他完全忘記了儒家經典的教誨：「萬方有罪，罪在朕躬。」

《尚書》所昭示的，是一種仁政的思想，那是三千年中國政治智慧的結晶。但是習近平偏偏要學毛澤東，學毛澤東偶像崇拜那一套，學神格化，學「萬民有罪，朕躬無罪。」以致連懲處王志民，都要千方百計照顧習近平的面子，拖到老子高興，再關起門來打狗。如果早半年叫王志民滾蛋，不是挺好的嗎？一方面懷柔港人，二方面創造各找臺階下的空間。只可惜，習近平空有學習毛澤東的野心，卻無政通人和的智慧和手腕，未來，只要習近平繼續執政或垂簾聽政，中國國內苛政猛於虎的情勢不消說，印太地區周邊國家，大家皮最好都繃緊一點。

1月11日深夜，蔡英文總統在勝選談話中提出，兩岸和平穩定的關鍵在於「和平、對等、民主、對話」八個字。但是筆者這裡必須潑一下蔡總統冷水，以習近平的人格特質和決策模式，未來四年如果北京願意「冷處理」台灣就很不錯了。以習近平的好大喜功，加上部分解放軍將領從旁鼓噪，一旦習近平開啟一意孤行的決策模式，那麼未來四年台海恐怕很難風平浪靜。

當然，這裡還涉及美國如何對中國使力，以及西太洋區域（尤其東北亞）情勢的變化，變數仍多。總之，面對習近平這種剛愎自用的中共領導人，台灣必須格外小心，步步為營，以實力保障自己的生存。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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