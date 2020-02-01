精神醫學的談話醫療與藥物治療：從佛洛伊德的鼠人，到失去一切的Osheroff（上）

文：許綠芽

史上最暢銷的限制級電影《小丑》（2019），有三幕心理諮商的畫面，象徵著當代社會以去脈絡化方式處理精神疾病。

在第一幕中，醫生所處診間滿滿都是病人相關的資料。那時她憂心忡忡地看著亞瑟莫名其妙狂笑，知道他患有情緒失禁的疾病。情緒表達不受控制，與社會情境不相稱或不恰當，也可能與個人的實際感受不一致。如主角瓦昆所詮釋的，那種笑不是邪惡的挑釁，而是精神病患極力壓抑的羞恥醜態。

第二幕時，醫生診間的檔案已經泰半消失。她心不在焉。亞瑟也抱怨她從不認真傾聽，只想聽他正面想法，但他其實滿腦子都是負面感受。她回覆說：下禮拜起，社會福利預算被刪減，診所將關閉。社會不僅不管亞瑟死活，也不理她這個基層身心科醫師的感受。這一幕或多或少強調，在高度資本主義社會中，就算高度專業化的身心科醫師也淪為社會底層的受壓迫者，遑論像亞瑟那樣無學歷保障，終日勤苦卻三餐不繼的人了。

第三幕，小丑已被關在精神病院或監獄中。醫師非常友善微笑著聽著亞瑟莫名其妙的笑聲。還問小丑有什麼好笑的？會問此問題，表示微笑醫師顯然不知道亞瑟病史。她貌似同理和善，其實卻透過微笑踐踏亞瑟的生命史。就好像有錢人以欣賞喜劇的心態，來看待窮人跌入深淵的悲劇一般。所以亞瑟回答說，他只是想到有趣的畫面。醫師問，什麼有趣呢？亞瑟說，醫師不會懂，無法理解的。值得注意的是，那診間除了醫師與病人之外，空蕩蕩的，並無任何檔案或文獻，象徵著當代醫學去脈絡化處理精神疾病的不耐煩與粗暴。

為什麼當代精神科會去脈絡化、如此粗暴，只看到病，卻看不到病人本身，更不用說像亞瑟如此特殊的生命史了？這種去脈絡化是怎麼來的？本文想透過兩大案例追溯此歷程。一是精神醫學開始建立專業地位的佛洛伊德時代的鼠人；另一個則是有關精神醫學科該何去何從的關鍵案例。在此案之後，幾乎沒有任何精神科醫師再膽敢不開藥給病患。後來甚至如《小丑》一片中所呈現的，在身心科實作上以給藥為重，諮商近乎形式，可有可無的。

在這兩大案例中，我們可以看到：精神科醫學從談話醫療，逐漸轉變成為用藥醫療或手術醫療的歷程。

談話醫療的醫病關係：以「鼠人」為例

佛洛伊德（1856－1939）可以說是現代最有名的心理分析師了。台灣在2006年，為了紀念大師誕生150周年，還出版他一系列的心理分析案例鉅著，如狼人、鼠人、史瑞伯、少女朵拉和小漢斯等等。

那個時代，心理分析或精神醫學開始成為專業時，被認定極需治療或諮商的心理疾病患者似乎很少。因為佛洛伊德縝密紀錄的案主，往往同時也是其他精神醫師的病患，如榮格（Carl Gustav Jung，1875－1961）的病人。佛洛伊德與榮格往往共享病患，然後針對其發病原因提出不同見解，彼此爭論。這在我們今天全球有超過2億7400萬的憂鬱症患者極需幫助的情況，實不可思議。

另一不可思議之處，在於身為精神科醫師的佛洛伊德對待患者的態度，似乎只是傾聽，分析其敘事與患者的人格心理結構；然後也近乎無任何作為，不思積極治療。如何治癒此精神疾病，似乎還不足以構成當時心理分析的主要問題範疇。如佛洛伊德描述「鼠人」。

1907年10月7日，一位29歲的年輕男子向佛洛伊德說：「從孩提開始，他便受苦於強迫症，但近四年來特別嚴重」，使他成為一名律師的生涯規劃，遠遠落後於其預想的。

佛洛伊德對鼠人的第一印象是：他是個頭腦清晰，反應敏捷的傢伙。鼠人引用尼采的句子：「我的記憶說，我做了這件事。我的榮耀卻說，我不可能做了這件事情，而且不為所動。最後，我的記憶屈服了。」但是鼠人卻接著說，「到目前為止，我的記憶尚未屈服。」我，我的記憶和我的榮耀，宛如自我、本我和超我，在一個人身上壟罩著懷疑氛圍，自相矛盾又迂迴的邏輯組成的內心迷宮。

此迷宮吸引著佛洛伊德，以精神分析一窺其究竟。不過，佛洛伊德的傾聽與今日精神分析強調的同理、無條件接納卻完全不同。佛洛伊德的也有殘酷的時候。

誘發鼠人發病的事件，是他在軍事演習途中，聽到同袍講一則東方酷刑。該酷刑在受刑人赤裸的臀部上，綑綁裝有飢餓老’鼠的桶子。桶底部有小洞。施刑者將灼熱鐵條伸入桶內。老鼠驚慌，竄逃到桶中唯一通道：受刑人的肛門。最後受刑人皮開肉綻，老鼠窒息，雙方俱亡。

佛洛伊德聆聽這故事時，注意到鼠人臉部表情怪異。佛洛伊德對此表情興趣盎然。鼠人隨即表示擔心這酷刑會降臨到女友、父親身上。他數度激動地站了起來，但是佛洛伊德稍作勸慰後，替鼠人完成了這個酷刑。當鼠人之支吾其詞，說不出老鼠奔竄的方向時，佛洛伊德代替鼠人說：「鑽進受刑人的肛門」。鼠人懇求佛洛伊德不要再逼問詳細的內容。最後鼠人稱佛洛伊德為「N上尉」。那個告訴鼠人那個酷刑的「N上尉」。

在佛洛伊德殘酷傾聽或逼問下，鼠人記憶中的我，拋開榮耀中的我的束縛，逐漸暴曬在陽光下，為世人所知。

當我6歲時，便為陽具勃起所苦。我記得有一次曾向母親抱怨。同時，我也知道如此作為，必先克服一些不詳的預感。因為當時我覺得，勃起和我腦海中病態的想法有連帶關係。我雙親知道我的想法，我向自己解釋，可能是我已經大聲地講出來了，只是自己沒聽到。

此不祥預感，果然成真。得知鼠人勃起的母親，不但在性的問題上扮演阻擾的腳色，在經濟上也嚴加控管。鼠人一直到找佛洛伊德諮商時，還得跟母親商量，是不是可以接受此診療費。

佛洛伊德的逼問，也讓鼠人不得不正視母親及周遭女人對他的影響：

一個傍晚，女傭穿得極少，躺在沙發上閱讀。當時我躺在她的身旁，要求她讓我鑽進她的裙中。她答應我的要求，但有一個條件，便是不能告訴任何人。在裙中，她的穿著所剩不多。我用手指碰觸她的下體和陰部，我有些震驚和異樣的感覺。從此以後，我被一種渴望看見女體的欲望所折磨、內心如焚。 這種感覺（指第一次性行為的感覺）真神妙！一個人可以為這種感覺而做任何事情……例如，謀殺自己的父親。

佛洛伊德為了強調鼠人性行為，在父親死後便獲得解放，在正文中說道：

21歲時，他有了強迫性的自慰行為，發生在他父親死後不久。 案目前所收集到的材料，我無法不讓自己，建構如下事件：在6歲以前，他自己養成自慰的習慣，而他的父親威脅他，再這樣，你會死去。也可能威脅他，要割去他的陽具。這樣便可以解釋，他的自慰有著從詛咒中解脫開來的感覺，因為在潛意識中的禁止和命令，以及死亡的威脅，都扔回到父親的身上來。 當他為考試準備，而又沉浸於他最心儀的幻想時……父親依舊活著，而且隨時會出現，……他往往將念書的時間延遲到午夜時分。在子夜12點到1點之間，他會停止念書，打開大門，就如同父親站在門外似的。接著他走到玄關，對著鏡子掏出陽具。如果我們假設，鬼魂遊蕩在屋外的時分，他期待著父親的來臨，這瘋狂的舉動段成為可被了解的。 他通常……打開大廳和壁櫥上的燈，整室通明，然後脫掉衣服，站在落地鏡前，端詳著自己。他擔心自己的陽具太小了，在這些行為中，他的陽具會稍微的勃起。因此，他也獲得一些寬慰。偶而，他將一面鏡子，置於雙腿之間，操作這些行為。

心理分析師挖掘病患身上記憶中的我並不容易，除了要有相當的耐心之外，還得忍受因為逼問過度而與病患處於相當的緊張關係。

他坐在長桌底端，我們聚集在兩側。他以往常低沉、獨特的談話語調報告著。從早上8點開始，我們便聚精會神地聆聽。11點他中斷了報告，認為已經夠了。但是我們被深深的吸引，堅持他繼續報告，直到下午1點。能將聽眾維繫5個小時的人，一定有許多話想說。但是讓我們全神貫注的，不只是個案的豐富性，同時也是他呈現個案時的過人天賦。 他有個奇想，認為佛洛伊德的太太應該舔他的肛門。 他瞧見我的女兒在眼睛的部分有兩團大便。

佛洛伊德與數人之間的醫病關係，據其所言，持續了約一年的時間。此後，佛洛伊德說，病人有關老鼠的強迫意念消失了。此強迫意念消失，是否代表鼠人治癒了？我們不得而知。佛洛伊德後來在和楊格的通信中，他以鼠人和相戀多年的女子完婚，為治療成功的證明。但鼠人症況是否完全消除，真是謎團。不過，可以得知的是，那個時代，談話醫療時代可寬容鼠人扮演其社會角色。鼠人成功地成為執業律師，結婚，從軍，並死於第一次世界大戰的屠殺中。

佛洛伊德語氣冷靜中，略帶惋惜地記錄著：「像是許多優秀而有前途的年輕人，這位病人死於大戰之中。」

談話醫療的沒落，與抗憂鬱劑的出現

談話醫療時代中，精神醫學對精神病患寬容的社會氛圍，無比耐心，又不惜讓醫病關係緊張的緊迫逼問；到了抗憂鬱劑出現之後，似乎就漸行漸遠，杳如黃鶴遙不可追了。

抗憂鬱劑的出現純屬意外，後來卻逐漸成為精神醫學研究的主流。如我們在電影《小丑》所見的，資本主義社會關切既不是病人，也不是醫生；而是如何找到醫治大腦疾病的藥物或手術方法。藥物醫療時代，醫生與病人都逐漸淡出我們的問題範疇之外，我們只聚焦在疾病本身，以及可能治療此疾病的醫藥或醫療手段上。醫生和病人都是微不足道，隨時可被替換的。

1951年，羅氏藥廠（Roche）「物盡其用」，將火箭燃料合成出iproniazid，以找出更好的抗結核藥物。他們意外地發現這個藥物可以讓病人精神飽滿的「副作用」….…很快的，法國跟美國的醫師就開始嘗試使用這個藥物來治療憂鬱症。

到1957年時，有三位美國醫師針對該藥提出研究報告。根據報告，約有三分之二的憂鬱症患者在服用iproniazid後，出現改善。由於當時還沒有抗憂鬱劑（antidepressant）這個名詞。他們為此藥物取了一個聽起來有點像蠻牛提神飲料的名字（psychic energizer）。儘管大家還不知道其確切的藥理機制，在這篇報告的背書下，不到一年內就有近40萬的患者開始服用這個藥物。歷史上第一個抗憂鬱劑誕生。

1958年，瑞士的精神科醫師Roland Kuhn也在研究一個三環類藥物imipramine對思覺失調（精神分裂症）的療效。他發現此藥雖然對思覺失調沒有太大助益，但對部分同時合併有憂鬱症狀的病人似乎有效。Kuhn改研究imipramine對憂鬱症的療效，得到的結果甚至比iproniazid還亮眼。根據其論文，大部分患者在服藥兩到三天後就完全康復。

值得注意的是，首先，在50年代並還沒有所謂的安慰劑控制試驗。也就是必須要有兩組條件相當的患者，一組服用試驗藥物，另一組則是服用糖球之類的安慰劑。兩相比較。不如此，我們其實無從得知病情改善是藥物的關係，還是病人對醫療的信心，或隨時間自己改善的結果（也就是自然病程）。其次，當時對於患者症狀的評估也還沒相對標準化。目前常用的漢密爾頓憂鬱量表（The Hamilton Rating Scale for Depression）那時還未出現。患者病情狀況如何，往往只是憑醫師主觀判斷。

以現在的標準來說，這些瑕疵都會讓試驗可信度大打折扣。事實上，後續的研究也真的發現了不少問題。但在當時，科學還不是那麼嚴謹的時代，這兩個試驗的意義與後續影響，實宛如氫彈。

因為在iproniazid跟imipramine之前，心理學觀點主導了憂鬱症的詮釋觀點，例如佛洛伊德就認為精神症狀起因於潛意識裡未化解衝突，很自然據此發展出揭露衝突的技巧，例如催眠及自由聯想等等，然後在談話治療的過程中去化解它。如Karl Popper所批評的，此理論架構屬套套邏輯，很難檢驗真偽。但在當時，心理諮商可能是除了宗教外，治療憂鬱症的唯一的選擇。

如我們在鼠人案例所見的，心理諮商需要無比的耐心與相當的人力和時間。其效果也不是很明確。所以當Kuhn宣稱只要服藥兩、三天就能治療憂鬱，學界一片譁然：一方面覺得或許能藉此找出憂鬱的生理基礎，但另一方面也對藥物為什麼有效，一無所知而感到不安。

當時並不了解大腦如何運作，神經細胞間如何傳遞訊息。雖然在50年代，正腎上腺素跟多巴胺就被發現存在大腦裡，但一直到60年代我們才開始了解到原來神經訊號的本質是化學的，也就是神經細胞間並不直接連結，而是透過正腎上腺素跟多巴胺等神經介質（neurotransmitter）的釋放與結合來傳遞訊息。而神經介質一被釋放之後，要不就被回收（reuptake）要不就被酵素分解掉，以終止神經訊號。

1965跟1967年Joseph Schidkraut跟Alec Coppen分別提出正腎上腺素跟血清素缺乏，可能造成情緒障礙的假說，同時發現原來iproniazid會抑制分解酵素，而impramine則是會抑制回收。兩者的結果都會造成血清素跟正腎上腺素作用時間增長。如此一來，對於為何iproniazid跟imipramine會有抗憂鬱的效果，就有了解答。

再加上當時一個用來控制高血壓的藥物reserpine，被發現會降低大腦的血清素、正腎上腺素、多巴胺，且部份病人服用後確實出現嚴重的憂鬱。這下「罪證確鑿」，兇手就是這些神經介質的活性不足。

姑且不論這個理論是否正確，後來的精神藥物學就在這個基礎上蓋起大樓來。1987年上市的百憂解（Prozac）就像帝國大夏一樣巍峨聳立，知名度之高讓它變成抗憂鬱劑的代名詞，而它的原理就是阻斷血清素的回收。

如今30多年過去，科學進展日新月異。大家都忙著找下一個百憂解。過去精神分析學派所注重的病患人格結構、童年創傷經驗、自慰、性關係、親屬關係、愛情羅曼史或是所處的職場、社會氛圍等等，漸漸乏人問津。

藥物醫療時代的精神醫療研究主戰場就是：如何讓藥打入病患的大腦中，建立起這社會可接納的神經連結。沒考上理想學校、年輕時我愛你你不愛我、戀愛時你愛上另一個她被我發現、產後荷爾蒙改變、配偶外遇、失業、離婚、親人去世，這麼多時刻都會造成憂鬱狀態。這些為什麼會造成憂鬱症的探索與時代的問題性，轉成無足輕重。因為抗憂鬱的小藥丸吃下去，雖然大家生命史歷程千奇百怪，彼此分殊，但是化學物質就是有效，至少可暫時消解患者千奇百怪的憂愁。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航