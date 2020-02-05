樓上漏水，屋主不處理怎麼辦？四個步驟解決棘手問題

文：Amy

家中漏水不僅會導致家具、線路損壞，那揮之不去的溼氣也會導致身體健康出問題。若漏水的原因在自家，花錢消災就能回歸平靜生活，但若漏水原因是鄰家管線，鄰居又來個相應不理，對身心都是種折磨，令人瀕臨崩潰邊緣。如果你正面臨這種理智快斷線的窘境，快快依循以下步驟，解決棘手問題吧。

Step1. 拍照、錄影存證

將漏水情形利用拍照、錄影及文字等方式，詳細記錄下來，包括漏水區域、漏水日期、漏水時間、漏水情形、當時氣候等狀況都細心列出，作為談判籌碼。

Step2. 找抓漏公司確認

有時候漏水原因不一定是樓上住戶，也可能是自家施工或管線出問題。因此，發生漏水時可先確認窗框密合度；將給水閥關閉，仔細觀察停水期間的漏水情形，或是利用染劑，循線尋找漏水管線，做個簡單的自宅檢測。若都找不到漏水原因，可以找上下層住戶都同意的抓漏單位確認漏水原因。若確認漏水原因是樓上問題，可立即請鄰居處理。

那麼，確認漏水點後，修繕、鑑定費用應該由誰付呢？依照《公寓大廈管理條例》第12條規定：「專有部分之共同壁及樓地板或其內之管線，其維修費用由該共同壁雙方或樓地板上下方之區分所有權人共同負擔。但修繕費係因可歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。」

所以，若漏水點是共有的隔間牆或樓板，修繕費用由兩戶共同支付，若漏水原因是樓上鄰居維護、施工不佳，那費用應該由鄰居負擔。不過，也有一種狀況是，漏水點位於社區的公共管線，此時，應由全體共有人共同負擔。

Step3. 與鄰居溝通調解

依據《公寓大廈管理條例》第6條第2款「他住戶因維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須進入或使用其專有部分或約定專用部分時，不得拒絕。」

如果鄰居來個相應不理，可依據以上法條，請求進入。若鄰居還是不讓進門，可請管委會或里長協調，並清楚將協調日的人、時、地、物、證人姓名等記錄清楚作為證據，好好保存。若協調無效，那就只好請協調單位寄發存證信函通知，催促鄰居於期限內修繕完畢。

Step4. 提出法律訴訟

若以上方法皆無效，只好提出法院訴訟。應舉證事項有二：

傳訊水電技工或於訴訟中請求鑑定單位證明修繕漏水一定要進入鄰居家。 舉證已委請管委會／里長多次協調卻未獲處理。

若能確實提出以上兩項事證，勝訴機會就會提高。不過，由於行政流程耗費時間長，傷荷包又傷感情，最好還是藉由溝通協調，一起解決問題，才是最佳方案。

本文經幸福空間授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航