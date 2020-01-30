川普的「中東和平計畫」有多偏袒以色列？巴勒斯坦很快就拒絕了

（中央社）美國總統川普2018年提出盼能打破以色列和巴勒斯坦僵局的「中東和平計畫」，為時兩年多後，川普在29日端出各界久候的中東和平計畫，以色列人幾乎贏者全拿，包括允許即刻擴張領土。儘管也給了巴勒斯坦人一條建國之路，但條件太偏以色列，巴勒斯坦很快便拒絕。

川普在白宮說：「以色列今天在往和平之路上取得巨大一步。」以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就站在川普身旁。（計劃細節原檔）

《華爾街日報》報導，像是兼併約旦河谷、永久確立東部邊界等以色列盼達的目標，在納坦雅胡尋求內閣批准後，最快本週末就會有所進展。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）駁斥這份計畫。他說：「我們講了千遍，不要這個所謂世紀協議，打從一開始我們就拒絕這計畫，我們的立場才是正確的。」「耶路撒冷是非賣品，你們的陰謀協議過不了巴勒斯坦人這關。」

其中，耶路撒冷地位未定是問題之一。耶路撒冷同為猶太教、伊斯蘭教和基督教的聖城，加上以巴兩國的領土邊界爭議尚未敲定，仍待共商。以色列在1967年中東戰爭中占領包括約旦河西岸屯墾區、加薩走廊及東耶路撒冷等地，這些地區是巴勒斯坦追求建國時所要求擁有的領土。

數百萬巴勒斯坦難民困境是待解棘手問題。此外，以色列與巴勒斯坦對於像是水源的自然資源該如何共享，也是爭執點。巴勒斯坦要求以色列撤離約旦河西岸及東耶路撒冷。目前有超過40萬以色列人居住在擁有300萬巴勒斯坦人的約旦河西岸，另有20萬以色列人住在東耶路撒冷。

巴勒斯坦無權建軍 耶路撒冷主權歸以色列

川普端出的這份計畫要求巴勒斯坦的讓步多於以色列。以色列同意，在一些日後可能成為巴勒斯坦國土裡的屯墾擴張暫停4年，但巴勒斯坦須接受解除武裝，未經以國許可無權發展軍隊或軍事力量，從約旦河到地中海這片土地的安全，也均得交在以色列之手。

川普的和平計畫讓以色列取得耶路撒冷的完整主權，但讓巴勒斯坦人在耶路撒冷東側與北側，即以色列沿城郊以柵欄劃設出的東耶路撒冷區域（包括Kafr Aqab、Shuafat與Abu Dis的東部）裡設置首都，這個巴勒斯坦的國都可取名為聖城（Al Quds），或其他巴勒斯坦人想要的名字。

Photo Credit: 截圖自川普的中東和平計畫報告書

東耶路撒冷給巴人建都

耶路撒冷內的阿拉伯居民可選擇成為以色列或巴勒斯坦公民，或不選擇成為任何一方公民但保持永久的以色列居留權。

美國官員表示，根據這份計畫，巴勒斯坦人擁有的土地將是現有的2倍多，包含約8成的約旦河西岸。巴勒斯坦人的加薩走廊雖仍被以色列的領土隔開，但會建立一條高鐵連接約旦河西岸的巴勒斯坦國土。

川普先前還表示過，若巴勒斯坦人接受和平計畫裡的條款，今後10年會投注500億美元經濟投資。

在川普公布計畫概要後，白宮立即發出聲明指出，將為「制定務實的兩國解決方案，提供巴勒斯坦建國可行途徑」劃定邊界地圖。白宮聲明提到，以色列同意4年內停止新定居點建設。

這項計畫尋求巴勒斯坦非軍事化，盼能與鄰國以色列和平共處，但是這些提議長期以來一直不被巴勒斯坦接受。

川普提議為巴勒斯坦人成立新國家，首都將設於東耶路撒冷的區域，不過他也承諾耶路撒冷仍維持完整，是以色列首都。

女婿牽成和平計畫 川普拿來拚連任

《紐約時報》指出，這份和平計畫是川普女婿庫許納（Jared Kushner）近3年的奔走與督導下達成。庫許納的團隊成員包含強力支持以國屯墾的美國駐以大使佛里曼（David M. Friedman）。

庫許納與團隊私下密切與納坦雅胡政府協商，但2017年12月川普將大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷後，即斷絕與巴勒斯坦方面的接觸，之後川普政府便只對巴勒斯坦施壓，而非恢復與對方溝通。

紐時認為，短期內這份和平計畫最可能是美、以國內政壇的催化劑。川普肯定會拿裡面偏袒以色列的內容，作為競選連任時爭取佛羅里達與其他關鍵州裡保守派猶太裔美國選民支持，也能討好力挺以色列擴張的福音派基督徒，這批人是川普死忠票之一。

為何挑這個時間點公布？

批評人士指出，面臨彈劾審判的川普，以及去年11月被控貪汙的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），皆試圖轉移各界對自身負面新聞的注意力，且兩人都有連任壓力，納坦雅胡和川普將分別在3月和11月面臨政治生涯挑戰。

川普一再推遲他的中東和平計畫，藉以避免造成納坦雅胡的選情麻煩，因為不論是對以色列人定居點，或者對巴勒斯坦建國做出任何讓步，都可能動搖右翼選民對納坦雅胡的支持度。

各界反應如何？

川普在白宮宣布這項計畫後，納坦雅胡接著發表談話，將這項舉措形容為「歷史性的一天」。他還將川普媲美昔日承認以色利建國的美國總統杜魯門（Harry S Truman）。

納坦雅胡說：「今天，您（川普）成為第一位承認以色列在猶狄亞（Judea）和撒馬利亞（Samaria）主權的世界領袖，這對我們的安全和歷史核心價值至關重要。」

阿巴斯形容川普的方案是「世紀一巴掌（Slap of the century）」，他在以色列所占約旦河西岸的雷馬拉（Ramallah）發表電視談話時說：「我告訴川普和納坦雅胡：耶路撒冷恕不出售，我們的所有權利是非賣品，也不討價還價，你們的陰謀協議過不了（巴勒斯坦人）這關。」

哈瑪斯官員薩密（Sami Abu Zuhri）告訴路透社：「川普聲明具有侵略性，且將引來眾怒。」「川普有關耶路撒冷的說法是胡說八道，耶路撒冷永遠是巴勒斯坦人的土地。」

巴勒斯坦領導階層認為，川普做出一連串討好以色列、惹怒巴勒斯坦人的舉措，使得他們不再視華府為和事佬的調停角色。

阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴林等國的駐美大使都出席川普公布計畫的場子，埃及與阿聯也都發聲明支持；沙烏地阿拉伯外交部推文一份審慎的聲明，鼓勵以巴在美國的幫助下，展開直接的和平談判；約旦則稱不接受像兼併巴勒斯坦土地等以色列片面措施，對川普的計畫示警。

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責任編輯：羊正鈺

核稿編輯：楊之瑜