【插畫】外面放鞭炮，嚇到毛小孩怎麼辦？

汪喵星球

農曆新年放鞭炮、煙火是中華文化的傳統，但這些突如其來的「巨大聲響」、「閃爍光線」 對於毛小孩來說，可能是極大的恐懼與心理壓力。

今天來教大家，在新年春節期間遇到這些狀況該怎麼處理。

事前準備與提醒

在家時，外面好多鞭炮怎麼辦？

若已經預先知道近期會有許多鞭炮煙火，可以讓毛孩待在遠離街道的房間、替毛孩準備安全空間，讓毛孩在受到驚嚇的第一時間有個藏身處。在鞭炮施放當下，行為治療師建議毛拔麻必須保持冷靜，避免自己過大的動作，讓毛孩錯把「鞭炮」與「危機」做連結，造成更大的恐懼感。

出門在外，突然碰見鑼鼓喧天的遊行！

年節前後，街上的人潮較多，外出必須確實使用「推車」、「安全繩」，避免毛孩因為突然地驚嚇而失控亂竄。也建議不要帶有心臟疾病病史的毛孩出門，避免舊疾復發。

如何安撫已經被鞭炮與煙火嚇壞的毛小孩

鞭炮結束後幫助分散注意力

當毛孩已經受到鞭炮或煙火的驚嚇之後，飼主可使用其喜歡的零食或玩具，來分散毛孩的注意力，並多加陪伴，幫助他忘記驚嚇。值得注意的是，行為治療師建議不要在鞭炮「當下」給予零食，因為把驚嚇與獎勵做連結不是一個好的做法。

給予毛孩自我復原的時間

部分犬貓會因為感受到威脅而拒絕外出、躲避在自己熟悉的小空間。這時候不要強迫毛孩出來，而是應該等他自己認為危險解除，恢復正常。

如果連假後，毛孩抗拒出門，毛拔麻也應該給予空間、不貿然帶他們出門。

最後，提醒飼主們也要保持平常心、別過度緊張，毛拔麻的行為，都會影響毛孩對於周邊環境的印象與感受。只要預先做好防護措施、給予適當的關懷與注意，平常心就是幫助毛孩度過熱鬧年節的好方法。

本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航