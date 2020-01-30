大家都在談如何戴口罩，其實如何正確的「脫口罩」也很重要！

文：Icu醫生陳志金

大家都在談如何戴口罩，其實「脫口罩」也很重要（「脫口罩」，不是那個台語笑話，我是認真的～）

有人很認真的戴好口罩，然後，就把它脫下放在桌上。有人脫下把它摺好放在包包裡，準備明天再用。有人脫下隨手揉一揉，丟到垃圾桶。

你知道，如果不知道如何「脫口罩」、如何「丟棄口罩」，口罩不只是白戴了，還可能很危險嗎？

你想想看，如果口罩真的發揮作用，幫你擋下了「有病毒的口沫」，你會怎麼處理它呢？

你如果在脫口罩的當下，去摸到了這個「口沫」，然後又用手去拿食物、挖鼻孔、揉眼睛，那麼，這個病毒就有機會入侵你的身體了。

戴著口罩，也不要去摸口罩的表面之後，再去觸摸口鼻 、揉眼睛、或是身體的其他部位。

在感染區工作的醫療人員，用畢的口罩，都會丟棄在加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶。注意在脫下的時候，儘量不要接觸到口罩的表面，拿著口罩的耳掛（或橡皮筋）去丟，丟完就要「馬上洗手」。

若是一般民眾到醫院去探視有潛在呼吸道傳染病的病人，也應該要比照辦理，建議醫院可以在門口提供加蓋的「感染性廢棄物」垃圾桶。（註：請發揮公德心，勿將一般垃圾丟入此桶）

如果你自己有呼吸道症狀，一定要將脫下的口罩放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶。一樣，就是丟完就馬上洗手。

如果你是健康的人，只是外出在戴口罩，沒去醫院，那就看接觸到感染性飛沫風險的可能性高或低。若高，可以將口罩反摺，放進夾鏈袋內封好，再丟棄到有蓋的垃圾桶。一樣，就是丟完就馬上洗手。

回家把口罩脫下放在桌上，那是很不好的行為。尤其家中有小孩的話，會去摸到口罩或桌面。

網路上有人在亂傳，說口罩使用後，「要剪碎」，以免被黑心商人回收去賣。千萬別相信這些假新聞，現在你知道這樣做有多危險了吧？

Photo Credit：陳志金

記得別人的飛沫在口罩表面，生病的人自己的口沫在內面。無論是預防別人的飛沫，或是防止自己的口沫外傳，都要把口罩戴好。

如何「脫口罩」、「丟棄口罩」跟如何「戴好口罩」一樣重要。重要的是要洗手。打噴嚏或者咳嗽，用手摀著口鼻以後需要立即去洗手，以免把手上的口沫污染到其他地方。

在外面（尤其是醫院）按電梯、接觸過手扶梯、樓梯的扶手、門把後，都要洗手。反正，如果不能確定的，就是再洗手。特別是在進食前，挖鼻孔前、揉眼睛前，就是要勤洗手。一起「手」護你的健康。

戴口罩步驟：

戴口罩前先洗手 將有顏色那面朝外 將口鼻和下巴完全罩住 金屬片在上，壓下與鼻樑緊貼

口罩好難買，一般健康民眾需要隨時戴著嗎？

口罩貨源充足，現在超商都有賣，需要再買。不要恐慌、不必搶購、請勿囤積。上網高價抛售是違法行為。

健康民眾，如果沒有感冒症狀、也沒有暴露到病毒的風險、沒有去醫院或人多擁擠的地方，可以不必時時刻刻戴口罩。有感冒症狀則一定要戴口罩。打噴嚏要摀口，隨後要洗手。

與確定或潛伏期病例、居家自主管理者為共同居住的家人、經常接觸的親友或同事，這些族群有暴露病毒的風險就一定要戴口罩。

若是到醫院診療或探病、公共運輸業員工、密閉娛樂場所員工、公共運輸工具的乘客、密閉娛樂場所消費者，接觸人群多，宜戴口罩。

口罩丟棄時也要注意

既然要戴就要戴好戴滿，脫下口罩丟棄時也要注意，勤洗手也很重要。店員分裝口罩前要先洗手，有感冒症狀的店員不要分裝口罩。

有人問可不可以拿下口罩吃飯再戴回去？這是一個很實際的問題。

個人建議：

如果是健康的人，接觸感染者風險也很低，戴口罩只是「以防萬一」，我覺得可以拿下吃飯，吃完再戴回去。但請把握幾個原則：舖上一張衛生紙再把脫下的口罩放在上面，不要讓口罩直接接觸到桌面。 如果「有」接觸到有呼吸道症狀的人，建議還是妥善丟棄，不要重戴。 如果你有症狀，建議還是妥善丟棄，不要重戴。

2&3：如果你真的非常不得已，沒有其他口罩，請舖上一張衛生紙再把脫下的口罩放在上面，手儘量不要接觸到可能的污染面（內或外），也不要讓口罩接觸到桌面，以免污染桌面。

戴上後，用另一張衛生紙把金屬條壓好，丟掉兩張衛生紙後也要洗手。

重點就是手不要接觸到污染面，口罩不要接觸到桌面。戴前洗手、戴後洗手，出門還要記得帶衛生紙。

本文經Icu醫生陳志金授權轉載，原文刊載於這裡及這裡

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航