香港出現口罩之亂，澳門如何處理口罩問題？

香港人寒風中通宵排隊，幾百人等待一盒買不到的口罩[1]；建制派能人異士，教人清蒸口罩再次享用[2]；記者問高官有幾多口罩存貨，無人答得到。[3]不禁要問，香港人係咪癲咗，政府是否在發瘟？

旅居香港的外國朋友告訴我，走遍港島找不到口罩，她人生路不熟，只用剩兩個；我匆匆點算家中存貨，珍而重之數了二十個，親自送貨。想不到香港會發生這種事，每個人在張羅口罩，一個一個數算珍藏，過年至愛親朋問候語：你夠不夠口罩？

而政府繼續在發夢。

這一回，香港人對澳門政府刮目相看，澳門政府一早備有大量存貨，迅速在全澳門50多家藥房及各健康中心限量出售，每人限買十個，售價八元十個，雖然有時要排隊輪候，但人人安心，毋須鼓噪火滾。[4]香港人奇怪，澳門政府如何做得到？如何確保無人重複購買？為何如此有效率？

在澳門數天，耳聞目睹，大致有如下原因：

澳門藥房有電腦聯網

大家會奇怪，政府售口罩，如何保證一個人買完不會跑到第二家藥房又買？原因是要用身分證登記，各藥房電腦系統有聯網，可以即時得知誰人買了，不能再買口罩。有這套系統，派口罩的行政程序就簡單得多，而且能保證公平。

這套系統並非新建立，因為一直以來，澳門的政府醫療系統有類似「醫藥分家」做法，醫院及政府醫生的處方藥物，部分要市民自行到藥房購買，故大部分有規模的藥房皆與政府有聯網系統，只需加裝簡單軟件，誰人買了口罩，一目了然，管理容易。這點香港做不到。

澳門政府一早有準備，並公開資訊

早於一月初，澳門已出現市民搶購口罩的消息，政府掌握口罩缺貨的情況，並開始搜購口罩，早著先機[5]，當疫情急轉直下，新年假期前已備足夠存貨，可以開倉賣罩，並由於有電腦聯網，可以在各區50多個藥房售賣，方便市民。

政府每隔一兩天就公布存貨數量、售賣及採購情況[6]，令市民安心，不會擔憂缺貨，不須囤積，自然亦不需天寒地凍急著排隊。政府不免費派，十個口罩賣八元，售價合理，亦能避免市民濫用。

賀一誠新特首上任三把火

新任特首賀一誠是愛國紅底商人，曾任全國人大常委，江湖地位政治能量高，故能與珠海政府直接協商邊境管理「聯防」措施，能叫得動鍾南山每天談疫情。賀一誠本人強調數字管理，與官員開會，會不停問數字，澳門各級官員對口罩存量、湖北遊客人數、病毒試劑存量多少，全部掌握在手[7]，記者問題都能答得到，相信同新特首的鞭策有關。

相對特區高官，無人答到香港政府有多少口罩，無人知道在港湖北人具體數字，亦答不到病毒試劑剩下多少，採購口罩又錯失先機，第一把手林鄭在關鍵時刻誓要留在瑞士搞公關騷抹黑示威。香港群官在民情洶湧疫症蔓延時的應對，失場、失信、失先機，確實比了下去。

註︰

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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責任編輯︰Kayue

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