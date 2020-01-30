為何放假後更疲憊、空虛、易怒？認識假期後症候群

不知道剛過完春節假期的大家會不會和筆者一樣，正在努力的調節自己在假期之後的狀態呢？

筆者剛從旅行歸來，一回到香港之後就感到非常疲憊，成日昏昏欲睡，時差也十分紊亂。在經歷了長時間的放鬆之後，不僅難以集中精神學習和工作，還會感到十分焦慮，空虛甚至易怒。這種現象在心理學上被稱為「假期後症候群」（post-vacation syndrome），又名節後症候群，通常出現於較長時間的假期（譬如剛剛過去的春節）之後。

「假期後症候群」的一些主要徵狀包括疲倦、生理時鐘紊亂、昏昏欲睡或者失眠，由於暴飲暴食導致的胃口欠佳，精神難以集中，不正常的肌肉酸痛或者心率過快，以致焦慮、易怒等負面情緒。

導致這種情況的原因通常是由於在學習或工作時，身體及精神狀態會長期處於高度緊張狀態，在假期結束之後，會因為在期間過度放鬆，而有概率出現「假期後症候群」。猶如長期繃緊的彈簧，在鬆弛了一段時間之後，想要重新恢復之前緊張的狀態，需要一定的時間並且較強的自控和適應能力。

常見的假期後症候群也出現在考試或課程結束之後，在恢復緊張狀態的過程中，由於無法及時適應之前緊張的生活節奏，就會出現上述的徵狀。

若想要緩解「假期後症候群」的徵狀，可以合理分配娛樂活動的時間，盡量將其安排於假期的前段時間，而在最後幾天留下足夠的休息時間，作為緩衝期，以便調整心態。在假期之後，若能適當的調整工作和休息時間，上述徵狀會逐漸消失（這不是廢話嗎），所以不用過多擔心。在體能方面，可以適當的進行一些運動（如果真的太懶，多走路也是可以的，盡量不要一直賴在床上做鹹魚就好了——記得出門一定要戴口罩）。

假期後症候群通常只會帶來短暫的不適，持續時間不超過一周或十五天。但如果徵狀持續的時間延長，可能會導致適應性疾病（adaptive disorder）或季節性情感障礙（seasonal affective disorder）。由於篇幅有限，今後有時間會再詳細解釋。

希望大家可以早點調解好自己的生理和心理狀態，就算因為肺炎的關係宅在家，也可以及時找回自己學習或工作的動力，盡早恢復充滿元氣的狀態吧，別忘了今年年初曾立下的雄心壯志噢！

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目與內文稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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