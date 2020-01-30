世衛緊急會議又排除台灣，杜魯道和安倍晉三接連力挺：有必要讓台灣參加WHO

（中央社）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞30日宣布，召集專家於明天再次舉行緊急會議，討論起自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但迄今為止未邀請台灣專家參與。截至今日為止，已有日本首相安倍晉三和加拿大總理杜魯道都公開發言力挺台灣參加WHO。

譚德塞表示，雖然中國境外的病例仍然很少，但全球傳播的潛力可能會進一步擴大，因此他將在明天召集專家開會，討論新型冠狀病毒肺炎疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

記者會中有媒體提問排除邀請台灣與會一事，對此問題譚德塞並未回答，由WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說明，他表示，台灣專家參與WHO相關諮詢、以及臨床和實驗室等工作，因此台灣充分參與並充分了解所有發展情況。世衛新興疾病部門代理主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則針對台灣專家參與議題補充，范科霍夫表示確實與所有出現病例的國家進行接觸。

總統蔡英文近日也發表談話，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊；她也呼籲WHO不應因為政治的因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

美國國務院資深官員近日則表示，美國鼓勵WHO進一步納入台灣，而不是企圖將台灣排除於外。前澳洲外交官、澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）學者卡薩姆（Natasha Kassam）也撰文指出，台灣被排除在WHO的武漢肺炎防疫機制外，顯示北京及屈從北京的WHO當局，用政治和外交干涉全球健康安全事務。

杜魯道首度公開挺台成WHO觀察員

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在國會答詢時，首度明確支持台灣以「觀察員」身分參與世界衛生組織（WHO）會議。杜魯道是武漢肺炎延燒迄今，公開支持台灣成為WHO觀察員的最高層級國際領袖。

杜魯道在答覆保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）質詢時表示：「正如我們在SARS病毒爆發期間所做的那樣，我們支持台灣有意義參與國際多邊論壇，特別是當台灣的存在為全球公共利益做出重要貢獻時。」

杜魯道拿著手稿邊讀邊說：「我們認為，台灣在世界衛生組織會議中擔任觀察員角色，符合國際衛生界的最大利益，也是在此抗疫中的重要夥伴。」

杜魯道的明確表態，讓國會全場反應熱烈，議員們的鼓噪聲一度蓋過杜魯道的聲音，逼得議長當場要求杜魯道把接下來的話說得更清楚些。杜魯道表示：「我們歡迎整個國際社會參與推動全球衛生。這正是為什麼我們長期以來都採取此立場的原因。」

杜魯道昨天在國會開議第2天，首度面對保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）要求針對是否支持台灣成為WHO觀察員的問題表態時，曾經避而不答，顧左右而言他，答覆內容完全沒提到台灣。

但今天杜魯道再次面對保守黨為台灣發言質詢，顯然「有備而來」，內容除了彰顯加拿大政府一貫「支持台灣有意義參與國際多邊論壇」的立場，甚至更明確、更主動地表示「支持台灣成為WHO觀察員」。

對台灣非常友好的古柏，今天在國會質詢一開始，即把台灣英文拼法T．A．I．W．A．N 逐字念出來，引來全場歡樂笑聲和鼓掌叫好。古柏向杜魯道問道：「這個問題是關於台灣。加拿大人的健康與安全取決於對新型冠狀病毒的有效國際協調反應。台灣已有5起案例（截至30日台灣確診8例）。政府是否支持將台灣納入有關該病毒的國際討論中？」

古柏並延續昨天謝爾要杜魯道答覆「是否支持台灣」的簡潔問法表示：「再一次，台灣，是或否。」

古柏昨天另曾針對「加台自由貿易協定」之事發言，要求加拿大政府儘快和台灣這個加拿大第13大貿易夥伴，洽談簽定雙邊自由貿易協定。

安倍晉三：有必要讓台灣參加WHO

日本厚生勞動省今天宣布，29日搭乘首班專機從武漢返回日本的僑民有3人是武漢肺炎確診病例。日本媒體Abema報導，日本政府安排從武漢撤離210名僑民的第2架專機今天從武漢出發並於上午8時40分左右返抵東京羽田機場。

此外，大阪府29日也指出，住在大阪市內一名旅遊巴士車掌確診感染武漢肺炎，這名女性車掌曾與28日確認感染的奈良縣男性巴士司機同車服務，接待來自中國武漢的旅遊團，是日本國內確認感染武漢肺炎的第8例，也是第一起「本土病例」。

厚生勞動省表示，日本已有沒去過武漢的人感染新型冠狀病毒，研判這種病毒在境內有人傳人的情況。截至目前，日本累計11例2019新型冠狀病毒確診病例。

日本共同社報導，安倍今天說，應該排除政治立場，否則包含區域全體很難維持健康及防止疫情擴散，強調有必要讓台灣參加世界衛生組織。報導說，安倍是考慮到中國的作法才說出此話。

Photo Credit：AP/ 達志影像

《轉角國際》報導，安倍「挺台發言」發生在30日上午的參議院委員會質詢上，在野黨「日本維新會」的東京都選區參議員音喜多駿就「台灣遭ＷHO政治性防疫排擠」的問題，向首相質問日本官方的政策立場「已被WHO排除在外的台灣，是不是有必要參加WHO？」

一向謹慎的安倍則選擇正面回應：「台灣有參加WHO的必要性。在防疫和公衛政策的前提之下，應該先排除『政治立場』，否則要維護地區全體的健康、進一步阻止感染擴大，將變成棘手難題。」

「安倍支持台灣加入WHO」的參院發言，很快地就被《共同社》等媒體報導。儘管內閣總理大臣並未明說「是誰在政治阻礙台灣防疫」，但日方報導卻都直接說明：「台灣無法入會，並遭國際防疫孤立，都與中國的『兩岸政治』有關。」

「PHEIC」是什麼？

「國際關注公共衛生緊急事件」（public health emergency of international concern）簡稱「PHEIC」是世界衛生組織在2003年SARS疫情大爆發後，所設置的全球防疫動員機制。在一般狀況下，PHEIC發出後，世界各國除可各自啟動防疫戰備外，WHO還可建議對疫區「發布旅遊警報」與「出入境管制」。具體手段包括加強機場與港口檢疫，以及向WHO通報申請疫區邊境的人流物資封鎖，也就是「禁航禁運」，以防止疾病傳染的跨國蔓延。

過去，PHEIC曾5度頒布：2004年的「SARS」，2009年的「H1N1新流感」，2013-2016年的「西非伊波拉」，2014年的「茲卡病毒」與2019年的「DR剛果伊波拉」。

李柏翰博士也在〈新型冠狀病毒是否構成「國際公衛緊急事件」？規定怎麼說？〉一文進一步指出，至少要有兩個要件能被明顯判斷，疫情才有可能被視為「國際」社會中的「緊急」事件，而且若當事國覺得自己判斷不了，也可以尋求世衛的意見，進行磋商。這4個主要考慮因素包括：

該事件對公共健康影響的嚴重性 該事件是否不尋常或屬意料之外 該事件是否具跨國傳染的高風險 該事件是否危險到應該限制旅遊或貿易

不過，李柏翰也表示，公開宣告PHEIC，足以令其他國家著手進行防疫準備，也能對不合作的國家施以政治壓力。但需要注意的是，世衛對PHEIC的宣告並不能授權國際社會針對當事國進行任何強制性的干預措施。

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責任編輯：羊正鈺

核稿編輯：楊之瑜