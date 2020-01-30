韓國人買口罩「被退貨」，網購平台、政府介入打擊

受「武漢肺炎」疫情不斷蔓延影響，近日各地口罩陸續出現供不應求的情況。市面上每天除了有大量市民於藥房門外輪候排隊購買貨源緊拙的口罩，現在連網上也掀起了到海外不同國家的網購站，瘋狂搶購口罩的熱潮。

在「一罩難求」下，作為國際上一大口罩生產國韓國，其網購平台也成為了港人爭相入手口罩的最後希望。今天經朋友於韓國網購平台買入普通外科手術手口罩時，赫然發現原來昔日一個售價不用$110韓圜（約0.72港幣）的口罩，今天竟然漲價十倍，售價飊升至$1,300韓圜（約8.5港元）。

出現口罩炒賣現象後，今天便有韓國網絡新聞，開始正視這問題。有記者訪問了一位韓國市民，他早於上星期了解到「武漢肺炎」將會為韓國衛生狀況帶來衝擊後，便到韓國網購平台「Coupang」以$18,900韓圜（約123港幣）的價錢，入手了50個「KF 94」口罩，還買了兩枝價值$17,900韓圜（約117港幣）的洗手液。

後來農曆年假結束後，於周二（28日）上午，他再到網購平台確認配送是否順利，當時他看到相同產品的價錢，已漲到接近$26,000韓圜（約170港幣）。午後他再查證，價錢再不斷上升，升至約$33,000韓圜（約215港幣）。而到了當天傍晚，價格已飊升到4倍，至$65,000韓圜了（約425港幣）。

當他還是等待發貨之際，晚上他便收到賣家發出訊息，指由於受「武漢疫情」影響，口罩與洗手液的數量供應出現問題，需要取消他的訂單。只是，當刻他在網購平台上，還見到相同款式的口罩與洗手液仍在供應，只是價錢比他數天前訂購的，已漲幅了數倍。感到無可奈何的他，面對疫情步步進逼，雖知價錢已升至不合理水平，但他還是入手了那些口罩。

據韓國媒體報導，近日不少韓國市民都有相同遭遇。而據韓國消費者院表示，由於沒有存貨而取消訂單，這並不算是違法。但如果仍有庫存，只是單純為了加價銷售而取消訂單，這便可能構成違法，第一次違規罰款為$100萬韓圜（約6,541港幣），第二次罰款則為$200萬韓圜（約13,082港幣）。

而網購平台Coupang亦指出，現正對一些非正常漲價的賣家進行監控，不會容忍囤積緊急所需品，並借抬高價格牟取暴利；平台亦會警告那些賣家，要求他們把價格再次降至正常水平，讓市場回復正常。

從口罩供應到價格調控，都見韓國政府參與，為了確保國民能以合理價錢，買到保護自己健康的必需品，並嚴懲那些不法抬價行為。不過，相比韓國、台灣政府的措施，香港又有什麼呢？

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