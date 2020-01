常講錯的職場英文：介紹自己的職業為什麼不能用「My job is...」？

文:Lian Xiao

職場處處是危機,用字遣詞要小心,VoiceTube英文來幫您,單押乘一送給你!

謝謝你提供的所有資訊

Thank you for providing me all the information.(X)

Thank you for all the information. / Thank you for providing me with all the information.(O)

如果想知道究竟怎麼寫才會最正式、最道地,首先要了解provide的用法。當provide翻譯為「提供」時,常見的搭配用法有:provide sth. for sb. 、provide sb. with sth.。千萬不要用provide sb. sth.這種錯誤用法喔!

Email A: For more details, please take a look at the attached file.

如果想知道更多細節的話,請參閱附檔。 Email B: Thank you for all the information.

感謝你提供的所有資訊。

我很感謝你給我這個機會

I am really appreciated that you give me this opportunity.(X)

Thank you for giving me this opportunity.(O)

「感謝」的用法百百種,但可不能亂用喔!appreciate為動詞,可以翻譯成「感激;賞識」。當「感激」使用時,中式英文裡常順著中文的邏輯,直接把句子寫成sb. is appreciated that…,這個句型卻有個致命性的問題,也就是把appreciate當成了形容詞使用,而這樣的用法完全錯誤!

appreciate當成動詞「感激」時可以直接用appreciate後面接上要感激的事物,注意感激的對象是事情而非人,例如:appreciate one’s efforts(感謝某人的努力付出);而將appreciate當成「賞識」使用時,後面接人或事物都可以,例如:we appreciate you(我們很賞識你)。

因此,如果想要感謝某個人對你做的事情,最簡單也最自然的說法就是使用thank sb. for sth.這個句型。輕輕鬆鬆就解決了想感謝某個對象,又想說明你想感謝什麼的目的啦!

A: Dave, we really appreciate your abilities and would like you to join our team’s new project.

Dave,我們非常欣賞你的能力並希望你能加入我們團隊的新專案計畫。 B: Thank you for giving me the opportunity to join the new project.

感謝你給我這個機會加入新的專案計畫。

歡迎大家多多閱讀VoiceTube為您整理好的商用英文部落格,搶先成為職場感謝用語達人!

我的電腦當機了

My computer is broken.(X)

My computer crashed. / My computer doesn’t work.(O)

在許多人的腦袋中,sth. is broken好像是想到某個東西壞掉時唯一會出現句子,但其實這個用法不能用在所有地方,亂用反而會導致反效果喔!

broken為形容詞,意思是「破損的、損壞的」,通常是指該物體有外觀上的損壞,例如螢幕碎掉、鍵盤壞掉、電腦本體凹一角之類的狀況,所以如果你告訴外國人My computer is broken.,他可能會一頭霧水地看著你完好無缺的電腦,反問你:What is broken?

因此,如果要表示你的電腦當機了,可以直接說My computer crashed.或是My computer doesn’t work 。crash在這邊當動詞,意思是「當機」,而work在這邊也是當動詞用,是「運轉」的意思。

A: My computer just crashed. What’s wrong with it?

我的電腦剛剛當掉了,到底是怎麼回事? B: Maybe it’s because of some errors in the operating system.

也許是因為作業系統軟體的一些錯誤。

我有新工作了

I find a new job.(X)

I got/have a new job.(O)

什麼?有新工作竟然不能用find a new job來表示!

如果要表達自己已經找到工作了,要用find的過去式found才能表達「找到」的意思。就常見用法來說,若要表達自己有了新工作,可以直接用have來表示已經「有」新工作了;當然,也可以把動詞替換成get,說I got a new job.,這也是一個常見的說法,經常在口語溝通時使用喔。

A: I got a new job at Google!

我在Google找到新工作了! B: Congratulations! How did you get it?

恭喜!你是怎麼得到這份工作的?

想得到夢幻工作?先來看看如何寫出完美履歷!

你的工作是什麼?

What is your job?(X)

What do you do?(O)

這大概是排名在十大典型中式英文之一!你的工作是什麼,直接翻譯成英文不就是What is your job? 嗎?錯錯錯,就讓筆者小V來為你解答。

在少數舊式的英文課本中也許還是會見到What is your job? 的說法。但實際上,英語母語者並不會說出這句話,也就是傳統理論和現實生活中有巨大的差異。詢問別人的工作時,通常會使用的是What do you do? 這個問句。

我的工作是 _______

My job is…(X)

I am a…(O)

承接上面的典型中式英文問句,回答時,講中文的我們腦袋自然會直覺反應出My job is… 這樣的句子,錯錯錯,讓我們再複習一次該怎麼向別人介紹自己的職業吧。

首先,job指的是一份工作內容,若在後面接上職業,則主詞與主詞補語之間的關係不對等,也就是說,你不能說 My job(工作內容) is a teacher(職業).;相反地,你應該要說My job(工作內容) is to teach students math(工作內容). ,這樣才是正確的說法。如果你只是單純地想介紹你的職業,只要說I am a… 就可以囉!

A: What do you do? 妳的工作是什麼呢? B: I am an English teacher. 我是一位英文老師。

我們總部在台灣

Our headquarter is in Taiwan.(X)

Our headquarters is in Taiwan.(O)

這個句子裡藏了一個魔鬼的小細節,大家一定要看清楚囉!

說到總部,很多人都會說成headquarter,但是要注意,正確用法要加上s,也就是headquarters。headquarters是名詞,指一個公司或組織的「總部」。要注意的是這個名詞單複數同形,千萬不要自作聰明以為單數是headquarter而把 s 拿掉。另外既然這個字單複數同形,那們它後面的動詞要搭配單數或是複數就視語意而定囉。

Email A: Dear Mike, I would like to invite you to visit our headquarters in Taipei, Taiwan. Will you be available next week?

親愛的Mike,我想邀請你來參觀我們位於台灣台北的總部。你下週有空嗎? Email B: Sure. It would be my honor.

當然好,這會是我的榮幸。

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航