常講錯的職場英文：介紹自己的職業為什麼不能用「My job is...」？

文：Lian Xiao

職場處處是危機，用字遣詞要小心，VoiceTube英文來幫您，單押乘一送給你！

謝謝你提供的所有資訊

Thank you for providing me all the information.（X）

Thank you for all the information. / Thank you for providing me with all the information.（O）

如果想知道究竟怎麼寫才會最正式、最道地，首先要了解provide的用法。當provide翻譯為「提供」時，常見的搭配用法有：provide sth. for sb. 、provide sb. with sth.。千萬不要用provide sb. sth.這種錯誤用法喔！

Email A: For more details, please take a look at the attached file.

如果想知道更多細節的話，請參閱附檔。 Email B: Thank you for all the information.

感謝你提供的所有資訊。

我很感謝你給我這個機會

I am really appreciated that you give me this opportunity.（X）

Thank you for giving me this opportunity.（O）

「感謝」的用法百百種，但可不能亂用喔！appreciate為動詞，可以翻譯成「感激；賞識」。當「感激」使用時，中式英文裡常順著中文的邏輯，直接把句子寫成sb. is appreciated that…，這個句型卻有個致命性的問題，也就是把appreciate當成了形容詞使用，而這樣的用法完全錯誤！

appreciate當成動詞「感激」時可以直接用appreciate後面接上要感激的事物，注意感激的對象是事情而非人，例如：appreciate one’s efforts（感謝某人的努力付出）；而將appreciate當成「賞識」使用時，後面接人或事物都可以，例如：we appreciate you（我們很賞識你）。

因此，如果想要感謝某個人對你做的事情，最簡單也最自然的說法就是使用thank sb. for sth.這個句型。輕輕鬆鬆就解決了想感謝某個對象，又想說明你想感謝什麼的目的啦！

A: Dave, we really appreciate your abilities and would like you to join our team’s new project.

Dave，我們非常欣賞你的能力並希望你能加入我們團隊的新專案計畫。 B: Thank you for giving me the opportunity to join the new project.

感謝你給我這個機會加入新的專案計畫。

歡迎大家多多閱讀VoiceTube為您整理好的商用英文部落格，搶先成為職場感謝用語達人!

我的電腦當機了

My computer is broken.（X）

My computer crashed. / My computer doesn’t work.（O）

在許多人的腦袋中，sth. is broken好像是想到某個東西壞掉時唯一會出現句子，但其實這個用法不能用在所有地方，亂用反而會導致反效果喔！

broken為形容詞，意思是「破損的、損壞的」，通常是指該物體有外觀上的損壞，例如螢幕碎掉、鍵盤壞掉、電腦本體凹一角之類的狀況，所以如果你告訴外國人My computer is broken.，他可能會一頭霧水地看著你完好無缺的電腦，反問你：What is broken?

因此，如果要表示你的電腦當機了，可以直接說My computer crashed.或是My computer doesn’t work 。crash在這邊當動詞，意思是「當機」，而work在這邊也是當動詞用，是「運轉」的意思。

A: My computer just crashed. What’s wrong with it?

我的電腦剛剛當掉了，到底是怎麼回事？ B: Maybe it’s because of some errors in the operating system.

也許是因為作業系統軟體的一些錯誤。

我有新工作了

I find a new job.（X）

I got/have a new job.（O）

什麼？有新工作竟然不能用find a new job來表示！

如果要表達自己已經找到工作了，要用find的過去式found才能表達「找到」的意思。就常見用法來說，若要表達自己有了新工作，可以直接用have來表示已經「有」新工作了；當然，也可以把動詞替換成get，說I got a new job.，這也是一個常見的說法，經常在口語溝通時使用喔。

A: I got a new job at Google!

我在Google找到新工作了！ B: Congratulations! How did you get it?

恭喜！你是怎麼得到這份工作的？

想得到夢幻工作？先來看看如何寫出完美履歷！

你的工作是什麼？

What is your job?（X）

What do you do?（O）

這大概是排名在十大典型中式英文之一！你的工作是什麼，直接翻譯成英文不就是What is your job? 嗎？錯錯錯，就讓筆者小V來為你解答。

在少數舊式的英文課本中也許還是會見到What is your job? 的說法。但實際上，英語母語者並不會說出這句話，也就是傳統理論和現實生活中有巨大的差異。詢問別人的工作時，通常會使用的是What do you do? 這個問句。

我的工作是 _______

My job is…（X）

I am a…（O）

承接上面的典型中式英文問句，回答時，講中文的我們腦袋自然會直覺反應出My job is… 這樣的句子，錯錯錯，讓我們再複習一次該怎麼向別人介紹自己的職業吧。

首先，job指的是一份工作內容，若在後面接上職業，則主詞與主詞補語之間的關係不對等，也就是說，你不能說 My job（工作內容） is a teacher（職業）.；相反地，你應該要說My job（工作內容） is to teach students math（工作內容）. ，這樣才是正確的說法。如果你只是單純地想介紹你的職業，只要說I am a… 就可以囉！

A: What do you do? 妳的工作是什麼呢？ B: I am an English teacher. 我是一位英文老師。

我們總部在台灣

Our headquarter is in Taiwan.（X）

Our headquarters is in Taiwan.（O）

這個句子裡藏了一個魔鬼的小細節，大家一定要看清楚囉！

說到總部，很多人都會說成headquarter，但是要注意，正確用法要加上s，也就是headquarters。headquarters是名詞，指一個公司或組織的「總部」。要注意的是這個名詞單複數同形，千萬不要自作聰明以為單數是headquarter而把 s 拿掉。另外既然這個字單複數同形，那們它後面的動詞要搭配單數或是複數就視語意而定囉。

Email A: Dear Mike, I would like to invite you to visit our headquarters in Taipei, Taiwan. Will you be available next week?

親愛的Mike，我想邀請你來參觀我們位於台灣台北的總部。你下週有空嗎？ Email B: Sure. It would be my honor.

當然好，這會是我的榮幸。

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航